Grimmas Oberbürgermeister als „Sprachwahrer“ nominiert

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) befindet sich wieder mal in illustrer Gesellschaft. Der 54-Jährige ist neben Schauspieler Dieter Hallervorden, Schriftstellerin Elke Heidenreich und ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann als „Sprachwahrer des Jahres 2021“ nominiert. Die Abstimmungsliste im Internet vervollständigen der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk, der Bayerische Rundfunk und die kleine Brennerei Kremser Liköre.

„Verein für Sprachpflege“ sitzt in Erlangen

Es ist kein Witz: Seit 2000 ruft die Publikation „Deutsche Sprachwelt“ ihre Leser jedes Jahr zur Wahl des „Sprachwahrers“ auf. Die sogenannte Sprachzeitung wird vom „Verein für Sprachpflege“ mit Sitz in Erlangen herausgegeben. Laut einer Internet-Enzyklopädie ist der 2000 in einer Neugründung entstandene Verein, der auf einen Vorgänger von 1963 fußt, in rechtspopulistischen Kreisen verankert. Vereinschef und „Sprachwelt“-Chefredakteur Thomas Paulwitz gilt offenbar als „journalistischer Rechtsaußen“, führte 2013 aber auch aus, dass sich Sprachpflege weder mit Extremismus noch mit Totalitarismus vertrage. Die Printausgabe der „Deutsche Sprachwelt“ erscheint nach Vereinsangaben in einer Höhe von 25.000 Exemplaren.

Berger wusste nicht einmal, dass er auf der Liste gelandet ist. Er habe schmunzeln müssen, sagt er. Neben den nominierten Leuten brauche man sich nicht zu verstecken. Zwei Initiativen im alten Jahr verhalfen dem Grimmaer Rathauschef in die bunte Kandidatenreihe: Er machte sich stark dafür, dass weder in seiner Stadt- noch in der Kreisverwaltung gegendert wird. Der Oberbürgermeister wende sich gegen den „Genderwahn“, begründet die „Sprachzeitung“ die Nominierung. Wörtlich heißt es: „Er brachte die Verwaltung der Stadt Grimma und des Landkreises dazu, auf Gendersterne und ähnliche ideologisch motivierte Schreibweisen zu verzichten.“

UWV und CDU/FDP nehmen der AfD den Wind aus dem Segel

In Grimma hatten die Freien Wähler einen entsprechenden Antrag in den Verwaltungsausschuss eingebracht, als Strippenzieher gilt aber Mattias Berger selbst. Im Kreistag nahmen die Fraktionen von Unabhängiger Wählervereinigung (UWV) und CDU/FDP der AfD den Wind aus dem Segel und stellte einen eigenen Antrag. Der Landrat möge in der Kreisbehörde für eine Sprache Sorge tragen, die den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung entspricht. Das fand eine Mehrheit. Berger, der für die UWV im Kreistag sitzt, hielt eine Brandrede und meinte auch, dass man das Thema nicht der AfD überlassen dürfe.

„Die deutsche Sprache ist für mich ein wichtiges Gut“, bekräftigt der 54-Jährige. Sie sollte nicht ideologisch missbraucht werden. „Man sollte Sprache der Gesellschaft überlassen und nicht einzelnen Ideologen“, unterstreicht Berger. Über 90 Prozent der Deutschen lehnten das Gendern ab. Deshalb „müssen wir Flagge zeigen und uns gegen den Missbrauch stellen“. Der Rathauschef hat auch einen regionalen Antrieb. Grimma liege an der Straße der deutschen Sprache. Sie sei eine von 24 Stationen an der seit 2011 bestehenden Literatur-Route. In Grimma wirkten Verleger wie Göschen und Literaten wie Seume.

Der Widerstand gegen das Gendern präge die Wahl zum „Sprachwahrer des Jahres“, verlautet die „Deutsche Sprachwelt“. Bei Didi Hallervorden etwa wird auf sein Lied „Beim Gendern tun mir Mutter- und Vatersprache leid“ verwiesen. „Dieses feministische Getue in der Sprache geht mir furchtbar gegen den Strich“, soll Elke Heidenreich dem Kölner Stadt-Anzeiger gesagt haben. Auch der Bayrische Rundfunk hatte 2020 beschlossen, weitgehend auf das Schreiben und Sprechen von Gendersternen oder -doppelpunkten zu verzichten.

Stimmabgabe ist bis Ende Januar möglich

Bis Ende Januar ist die Stimmabgabe auf der „Sprachwelt“-Homepage möglich. In den letzten drei Jahren wurden der Trainingseinrichtung-Betreiber Dirk Rabe, Komiker Uwe Steimle und Österreichs (Ex)-Kanzler Sebastian Kurz die „Sprachwahrer des Jahres“.

