Grimmas Oberbürgermeister blickt ins neue Jahr: „Das böse Erwachen kommt noch“

Grimma

Corona-Demonstrationen, Pandemie-Auswirkungen, Vorhaben für 2022 – an der Schwelle zum neuen Jahr sprach die LVZ mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos / 54).

Herr Berger, gefällt es Ihnen, dass sich Montag für Montag auf dem Grimmaer Markt Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen versammeln?

Jede Meinungsäußerung und jedes politische Engagement sind per se zu begrüßen. Ich glaube aber, dass ein größerer Teil derer, die hier durch die Gegend ziehen, nicht primär die Corona-Maßnahmen oder das Impfgeschehen aufs Korn nehmen. Vielmehr hat sich Frust aufgestaut. Es gibt ein Potpourri an Problemen, und das bringen die Leute auf die Straße. Und ich warne davor zu glauben, dass mit dem hoffentlich irgendwann besiegten Coronavirus diese Demonstrationen sich auflösen. Sie werden weitergehen.

AfD stellt sich auch in Grimma vor Corona-Protestbewegung

Die AfD stellt sich vor die Protestbewegung. Und gerade in Grimma hat die Partei eine starke Wählerschaft. Bereitet das Ihnen schlaflose Nächte?

Nein, ich sehe das aber mit etwas Unbehagen. Sich bewusst hinzustellen und zu proklamieren, das einzige politische Sprachrohr der vielen Unzufriedenen zu sein, ist für mich politische Aasgeierei. Das muss man aber nicht nur der AfD vorwerfen. Es ist üblich, dass sich Parteien an brisanten politischen Themen profilieren wollen. Doch in einer verfahrenen Situation wie jetzt haben wir alle die Pflicht, und das ist auch mein Motto, deeskalierend und versachlichend zu wirken und nicht die Sache noch anzuheizen, um politischen Profit zu schöpfen.

Könnte die AfD in Grimma weiter an Einfluss gewinnen?

Das glaube ich nicht.

Grimmas OB Matthias Berger (parteilos) im Gespräch mit LVZ-Redakteur Frank Prenzel. Quelle: Thomas Kube

Vor uns steht das dritte Jahr unter Pandemie-Bedingungen: Grimma scheint dennoch recht unbeschadet durch die Auswirkungen zu kommen...

Bei der Pandemiebekämpfung war es uns wichtig, die gefährdeten Gruppen so schnell wie möglich zu impfen. Uns ist es im vorigen Jahr mit dem DRK gelungen, als einziges Mittelzentrum ein eigenes Impfzentrum auf die Beine zu stellen, und wir haben es durch paar pfiffige Ideen geschafft, innerhalb weniger Wochen ein paar Tausend Grimmaer – erst Ü 80 und dann Ü 70 – zu impfen. Die Leute ahnen gar nicht, was das für eine logistische Herausforderung war, auch für uns.

Grimma kann 2022 einen runden Haushalt vorlegen

Meine Frage zielt aber mehr auf die Auswirkungen für die Kommune.

Sie haben insofern recht, dass wir einen absolut runden Haushalt für 2022 haben. Doch das böse Erwachen wird bei uns wie auf Landes- und Bundesebene noch kommen. Bei diesen Milliarden, die zur Pandemiebewältigung gezogen wurden, kann das Finanzsystem gar nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten funktionieren. Das wird sich irgendwann auch auf die Kommunen auswirken. Genauso bedenklich: Auf Bundesebene liegen mittlerweile 55 Milliarden Euro Fördermittel auf Eis, weil bei den Bedingungen keiner mehr durchblickt.

Im vorigen Jahr sank in Auswirkung der Corona-Krise die Schlüsselzuweisung für Grimma noch um 3,5 Millionen Euro. Für 2022 sind nun aber 3,7 Millionen mehr bestätigt als prognostiziert. Was bedeutet das für die Stadt?

Dass wir diesen Monat einen Etat beschließen können, der rund ist. Wir können weiter investieren. Aber ich warne davor: Aus meiner Sicht steht das Ganze auf sehr tönernen Füßen. Ich glaube nicht, dass die finanzielle Situation den Realitäten entspricht.

Müssen demnach freiwillige Aufgaben in Grimma nicht mehr auf den Prüfstand? Vor Jahresfrist gingen Sie davon aus.

Wir sind an einem Punkt, wo nicht mehr viel gespart werden kann. Man muss aber stets mit Vernunft agieren. Das haben wir in Grimma immer gemacht und seriös gewirtschaftet. Wichtig war es mir, die Pro-Kopf-Verschuldung abzusenken.

Die Grimmaer Investitionspläne fürs neue Jahr

Was muss Grimma 2022 anpacken?

Investiv steht der Abschluss der Oberschule Böhlen im Vordergrund. Die Kosten von 12,4 Millionen Euro werden wir trotz aller Widrigkeiten wie der Colditzer Klage und durch Corona ausgefallene Firmen halten können. Würden wir heute anfangen, würde der Bau durch die Kostenexplosion vermutlich 18 Millionen Euro kosten.

Wir bauen im neuen Jahr an der Außenanlage der Grundschule Großbothen. Auf dem Zettel stehen Investitionen in die Kita „Regenbogen“, in die Grundschule Hohnstädt, ins Tierheim Schkortitz und ins Göschenhaus. Die Digitalisierung der Schulen ist ein Kernthema. Und ganz wichtig: Wir werden 2022 die komplette Planung für den Kindercampus Mutzschen abschließen. Dort wollen wir ja einen neuen Kindergarten und eine neue Schule bauen. Das wird mit 12 bis 14 Millionen Euro eine ähnliche Herausforderung wie die Oberschule Böhlen. Ich hoffe, dass es auch mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Kössern losgeht.

Im neuen Industriegebiet Nord hat der Kehrmaschinenproduzent Faun Viatec ja mit dem Bau seines neuen Werkes begonnen. Der zweite Bauabschnitt, für den Baurecht vorliegt, ist komplett an Investoren verkauft. Und für den dritten Abschnitt interessieren sich zwei große Firmen aus dem Bereich Wasserstoff.

Das neue Werk von Faun Viatec wächst. Quelle: Thomas Kube

Der Bau des städtischen Glasfasernetzes hat noch immer nicht begonnen. Welche Auswirkungen hat das?

Auswirkungen hat die Verzögerung nicht. Mich ärgert aber, dass alles so schleppend geht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir bei den Grauen Flecken durch die Staatsregierung wieder völlig in der Luft hängen. Da muss es Bewegung geben. Die gute Nachricht ist, dass bezüglich der Weißen Flecken die ersten Ausschreibungen raus sind. Wir gehen davon aus, Ende des Monats den Auftrag für den ersten Knotenpunkt in Dürrweitzschen zu vergeben, so dass im ersten Quartal Baustart sein kann. Unser Anspruch ist, jedes Haus ans Glasfaser anzuschließen.

Was kann die Stadt Grimma für den Klimaschutz tun?

Um das Thema Klimaschutz kommt auch eine Kommune kaum noch herum. Was kann und will die Stadt Grimma diesbezüglich tun?

Generell halte ich die Diskussion für sehr ideologisch. Wenn wir als Kommune neu bauen, ist klimatechnisch natürlich alles optimiert. Unsere neue Feuerwehren haben Dämmung, Solarthermie und Photovoltaik. Sicher wird die Schaffung von Energieerzeugungsanlagen in Grimma noch einmal eine Rolle spielen. Der Stadtrat wie ich sind jedoch gegen die Belegung von Grün- und Feldflächen mit Fotovoltaikanlagen. Sonst würden die Pachtpreise für alle Bauern existenzgefährdend in die Höhe springen. Bezüglich Windkraft gibt es ebenfalls immer wieder Nachfragen von Interessenten. Es macht Sinn über Repowering und neue Windräder nachzudenken, wobei die Belastung für die Leute erträglich sein muss. Politisch nicht gewollt sind zwei weitere Anlagen zwischen Groß- und Kleinbardau.

Um mal konkret zu werden: Wann fahren Sie ein Dienst-Elektroauto?

Ich fahre privat einen Plugin-Hybrid, den ich meist auch dienstlich nutze und zu Hause auflade. Im Winter verbrauche ich 2,2 Liter im Mix, weil ich 55 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Ein E-Dienstwagen wäre Stand jetzt viel zu teuer.

Beim Rückblick auf 2021: Auf was sind Sie besonders stolz?

Das sind oft die kleinen Dinge, über die man sich freut. Etwa der Polarexpress oder die eigenen Bushaltestellen. Eine Idee haben, paar Leute anrufen und losmachen – das hat uns in Grimma schon immer ausgezeichnet. Natürlich freue ich mich auch über die baulichen Dinge.

Baustellentour am 18. September 2021 durch Grimma: Auch die neue Oberschule in Böhlen wurde in Augenschein genommen. Quelle: Frank Prenzel

Einige Bauvorhaben wollten Sie aber im alten Jahr längst abgehakt haben: Oberschule Böhlen, Roggenmühle, Erschließungsstraße fürs neue Industriegebiet Nord III...

Die Pandemie und der Fachkräftemangel zeigen Spuren. Ich bin heilfroh, dass wir die Oberschule Böhlen überhaupt noch zu den Konditionen fertig gebracht haben. Während der Bauphase gingen einige Firmen insolvent, so dass zum Beispiel Fachplaner plötzlich nicht mehr da waren. Bei der Roggenmühle liegt jetzt das Problem an den Geräuschen, die sich von einer der zwei Stromturbinen aufs Gebäude übertragen. Ursache ist sicher ein baulicher Mangel, zunächst ist nun die Schallbrücke zu lokalisieren.

Turnhalle Nerchau: Sanierung weiter in der Warteschleife

In den Ortsteilen liegen im neuen Jahr die Schwerpunkte bei der Planung des Bildungscampus Mutzschen und der Sanierung des Tierheimes Schkortitz. Was können Sie den Nerchauern bezüglich der Turnhalle sagen?

Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt warten wir auf das passende Förderprogramm. Ich bin da aber sehr optimistisch. Schließlich geht es um soziale Infrastruktur für Schule, Kindergarten und Vereinssport. Und für den ländlichen Raum, zu dem Nerchau zählt, werden Fördermittel eher mal bewilligt. Das kann ganz schnell gehen oder auch noch drei Jahre dauern. Neben der Rekonstruktion des Bestandes soll das neue Funktionsgebäude dann so ausgelegt werden, dass perspektivisch eine Mehrzweckhalle hinzu gebaut werden kann.

Die Turnhalle Nerchau ist in die Jahre gekommen, sanierungsbedürftig und sehr beengt. Der Sportverein wünscht sich eine baldige Erneuerung und Erweiterung. Quelle: Frank Prenzel

Was machen Sie am 12. Juni, dem Tag der Oberbürgermeisterwahl in Grimma?

Das weiß ich noch nicht.

Wird Ihr Name auf dem Zettel stehen?

Das wird man dann sehen. Die Zeiten sind so schnelllebig. Mir macht die Aufgabe Spaß, und ich bin auch fit, und Grimma ist eine tolle Stadt, und es laufen viele Projekte. Es gibt aber keinen Grund, schon jetzt zu sagen, ich trete wieder an oder ich trete nicht wieder an.

Von Frank Prenzel