Grimmas Oberbürgermeister über Enttäuschungen und Erfolge

Grimma

Was steht in Grimma im neuen Jahr auf der Agenda? Ist die Stadt mit den vielen Ortsteilen überfordert? Wie steht es um das Wasserstoff-Projekt? An der Schwelle zum neuen Jahr sprach die LVZ mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos/51).

Herr Berger, das zu Ende gehende Jahr war von Wahlen geprägt. Sie haben sich bei der Landtagswahl für die Freien Wähler stark gemacht und bei der Stadtratswahl sogar für die Freien Wähler kandidiert. Wäre es nicht konsequent, Sie würden dieser Partei endlich beitreten?

Das wäre sicher denkbar. Doch ich kenne auch so viele Leute, die in ihrem Leben in drei bis vier Parteien waren, da ist es doch gleich konsequenter, wenn man in keine Partei geht. Wenn ich mich politisch einordnen sollte, dann bin ich wahrscheinlich ein konservativer Linker oder vielleicht auch ein linker Konservativer oder irgend etwas dazwischen.

Grimma wächst und genießt Zuzug

Heißt das, Sie bleiben ohne Parteibuch und kandidieren zur nächsten OBM-Wahl als Parteiloser?

Man muss sehen, was die Zeit bringt. Bis zur Wahl sind es noch zweieinhalb Jahre, die Kandidatur wird sicher eine Moment-Entscheidung. Zur Zeit macht es Spaß. Dank Leipzig und anderen Gründen boomt unsere Region, Grimma wächst und genießt durch den Zuzug vieler junger Leute eine Aufbruchstimmung. In nächster Zeit stehen so viele Veränderungen im Gesellschaftlichen und Technologischen an, die sicher keine Langeweile aufkommen lassen und auf die ich mich sehr freue.

Was hat Sie denn im zurück liegenden Jahr am meisten enttäuscht?

Politisch enttäuscht hat mich die Koalitionsvereinbarung der Sächsischen Staatsregierung. Wie zu erwarten, haben nun alle ihre Posten bekommen. Für die Grünen wurden zusätzlich Ministerposten geschaffen, damit die SPD, der große Verlierer der letzten Wahl, keinen Posten abgeben muss. Allen Klischees der Politik, die zu einer großen Unzufriedenheit geführt haben, ist entsprochen worden. Es geht eben doch nur um Posten.

Erste Ansiedlung im Gewerbegebiet an der A14

Aus städtischer Sicht bin ich enttäuscht, dass es sich mit dem Gewerbegebiet an der A 14 so lange hinzieht. Wir sind mit ganz vielen Firmen im Gespräch und hatten zwei Großinvestoren, die zu 50 beziehungsweise 100 Prozent eine Ansiedlung in Grimma versprachen und sich letztlich doch in Leipzig niederließen. Das wären Investitionen von 300 bis 500 Millionen Euro und Hunderte Industriearbeitsplätze gewesen. Gemeinsam mit dem Landkreis hatten wir für den Kosmetik-Konzern Beiersdorf wie für den Porsche-Zulieferer Dräxlmaier Unmögliches möglich gemacht. Leider umsonst. Unabhängig davon gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr die ersten zehn Hektar neues Gewerbegebiet bebaut werden.

Und was stimmte Sie zuversichtlich?

Ein Highlight war die Fertigstellung der Hochwasserschutz-Anlage. Grimma ist ein ganzes Stück sicherer geworden, und ich freue mich auch, dass die Resonanz zur Gestaltung so positiv ist. Ganz wesentlich ist zudem, dass Grimma wieder wächst. Und es sind die vielen kleinen Dinge wie die selbst entwickelte Grimma-Bank. Wir können die gar nicht so schnell produzieren, wie wir Spender haben.

VNG mit Absichtserklärung, in Grimma zu investieren

Im März wurde vor dem Stadtrat das Memorandum of Understanding für einen Wasserstoff-Standort Grimma unterzeichnet. Es scheint, es ist still geworden um das Projekt. Dabei war vereinbart, bis Ende des Jahres die Absichtserklärung in einen Vertrag münden zu lassen.

Es gibt noch keinen Vertrag. Es gibt aber eine klare Aussage von VNG, in Grimma einen Hydrolysator zu stellen und Wasserstoff zu produzieren. Unklar ist noch die Abnahmemenge – ein entscheidender Punkt. Ein Abnehmer ist der Kehrmaschinen-Hersteller Faun Viatec, doch das in der Summe zu gering. Im Gespräch ist man derzeit mit dem Autohaus Gruma, das sich in Grimma erweitern wird, und Unternehmen des ÖPNV. Es läuft also einiges, auch bezüglich der Akquise von Fördergeld. Aber momentan ist das Projekt noch mehr eine Vision als ein Erfolg.

Lesen Sie auch:

Wasserstoff hat auch was mit Klima zu tun. Wie finden Sie, dass sich in Grimma eine Fridays-for-Future-Gruppe gebildet hat und lautstark auf die Straße geht?

Ich finde es klasse, wenn sich die Jugend bekennt und einbringt. Ich finde es genau so gut, wenn die Bauern für ihre Interessen auf die Straße gehen. Demokratie lebt vom Mitmachen und ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und der allgemeine Vorwurf, dass die Jugend nur fordert und nichts tut, ist in Grimma ja widerlegt worden. Die Gruppe hat mehrfach Müll eingesammelt.

Berger : Verkauf von Bahnhof erst in den nächsten Jahren

Können Sie sich mit den Zielen von Fridays-for-Future identifizieren?

In vielen Belangen ja, es darf aber nicht ideologisch und überzogen sein. Die Reinheit des Flusses kommt von der Reinheit des Tropfens. Wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet, wäre also schon viel gekonnt. Und auch mir geht das Klimapaket nicht weit genug. Ich würde Flüge und Kreuzfahrten um den Faktor 10 verteuern. Es ist nicht einzusehen, dass man schnell mal nach New York zum Einkaufen fliegt oder Weihnachten auf Ibiza verbringt.

Zurück nach Grimma: Anfang des Jahres hatte die Stadt den oberen Bahnhof zum Verkauf ausgeschrieben und zwei Angebote erhalten. Woran klemmt's?

Die mittlerweile drei Interessenten warten ab, wie der Umbau des Bahnhofsvorplatzes vonstatten geht, denn sie alle brauchen Parkflächen. Die Stadt hat jetzt die Fördermittelanträge eingereicht. Wenn alles optimal läuft, könnte 2021/22 der Vorplatz umgestaltet und parallel dazu der Bahnhof verkauft und rekonstruiert werden.

Lesen Sie auch:

Unterm Strich ist in Grimma sehr viel in Bewegung. Neben der Hochwasserschutz-Anlage wurden in diesem Jahr der neue Sportkomplex und die Kita Großbardau eingeweiht. Was wollen Sie mit Grimma Ende 2020 auf der Habenseite verbuchen?

Ich möchte, dass dann die ersten 23 Einfamilienhäuser auf dem Rappenberg wahrnehmbar sind, auf dem Gewerbegebiet an der Autobahn Bautätigkeit zu sehen ist und zumindest der Rohbau der Oberschule Böhlen steht.

Berger bezeichnet Breitband-Ausbau als Mammutaufgabe

Und wann startet der Breitband-Ausbau?

Ich hoffe, dass wir 2020 erste bauliche Akzente setzen können, denn fördertechnisch ist alles sehr kompliziert. Das Vorhaben ist für uns eine Mammutaufgabe, der wir uns stellen, weil wir wollen, dass in Grimma jeder Glasfaser bekommt. Gerade im ländlichen Raum ist Glasfaser Daseinsvorsorge.

Stichwort Ortsteile: Auch wenn in Mutzschen sich jetzt mit dem neuen Verein ein Zugpferd heraus bildet und die neue Schlossherrin konsequent an ihrem Konzept strickt: Der Vor-Ort-Termin im Oktober hat gezeigt, dass sich einige Mutzschener abgehängt fühlen. Was will die Stadt dagegen tun im neuen Jahr?

Wir müssen die Kommunikation mit den Mutzschenern verbessern, in anderen Ortsteilen klappt das ja auch. In Mutzschen ist aus teils objektiven Gründen und teils subjektiven Wahrnehmungen heraus eine breite Resignation zu spüren. Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt einige Leute voran gehen, die im Ort reinen Herzens was bewegen wollen. Die Mutzschener müssen einfach mal aufhören, ständig dem, was wir als Grimma wollen, mit Misstrauen zu begegnen.

Neuer Kindergarten für Mutzschen

Reicht es, in Mutzschen die Kommunikation zu verbessern? Die Stadt wirkt zum Teil wie in den 1980er-Jahren. Müsste Grimma für grundlegende Dinge nicht mal ein Förderprogramm anzapfen?

Wir können nicht in fünf, sechs Jahren aufholen, was in Mutzschen in den letzten 30 Jahren schief lief. Aber wir möchten einen Impuls setzen. Wir möchten in den nächsten Jahren einen neuen Kindergarten bauen und perspektivisch eine neue Grundschule daneben. Den Mutzschenern sollte auch bewusst sein, dass die Schule ohne das Schülerlenken durch Grimma längst geschlossen wäre.

An allen Ecken und Enden braucht die Stadt Geld, allein die neue Schule in Böhlen verschlingt Millionen. Ist da eine neue Kita und Grundschule in Mutzschen überhaupt realistisch?

Mit dem Neubau der Kindergärten Großbothen und letztes Jahr Großbardau hat die Stadt Grimma bewiesen, dass ihr das Thema der Kinderbetreuung sehr wichtig ist. Und mit dieser Ernsthaftigkeit werden wir dieses Ziel auch in Mutzschen verfolgen.

Ist es überhaupt möglich, die vielen Ortsteile der Stadt neben der Kernstadt gleichberechtigt zu entwickeln?

Es hat alles Vor- und Nachteile. Eine kleine Kommune ist heute gar nicht mehr in der Lage, sich den verwaltungstechnischen Dingen zu stellen. Ich glaube nicht, dass sich zum Beispiel ein kleiner Ort ein eigenes Glasfasernetz bauen kann. Grimma aber packt es für alle an. Die Kernstadt übernimmt praktisch das Risiko, damit der ländliche Raum Glasfaser bekommt. Oder die Schulnetzplanung. Einige Schulen im ländlichen Raum würden gar nicht mehr bestehen, wenn wir sie nicht über unsere Struktur am Leben erhielten. Ich denke auch, mit den verschiedensten Feuerwehrneubauten und Rekonstruktionen, geplant ist für nächstes Jahr der Neubau der Feuerwehr Zschoppach und für 2021/22 der Neubau der Feuerwehr Kössern, wollen wir Zeichen im ländlichen Raum setzen beziehungsweise haben dies schon getan.

Grimma wird als Hochzeitsstadt überrannt

Nicht Wirtschafts-, nicht Bildungs- und nicht Sportstadt? Wird Grimmas Markenzeichen künftig die Hochzeitsstadt sein?

Das ist eine Idee, die mich im ersten Moment überraschte. Denn unsere Standesbeamten sind gut ausgelastet, und für attraktive Feier-Stätten müssen sich die Paare wegen der hohen Nachfrage zwei Jahre vorher anmelden. Wir werden überrannt von Heiratswilligen. Die Assoziationen zum Thema Hochzeit und die Infrastruktur dafür sind jedenfalls nicht die schlechtesten. Dieses Thema ist eine weitere Bereicherung im Portfolio unserer Stadt.

Lesen Sie auch:

Bitte vervollständigen folgende Satzanfänge: Der Zustand der Straßen in Grimma...

...ist nicht befriedigend.

Die Innenstadt...

...ist wunderschön; die Tendenz stimmt, aber der Online-Handel wird uns wie überall Herausforderungen bereiten.

Die Roggenmühle...

..., im Volksmund liebevoll Muldenphilharmonie genannt, hat endlich ein Dach, wird hoffentlich im nächsten Jahr fertig und Grimma gestalterisch prägen wie kaum ein anderes Gebäude unserer Stadt.

Das Jahr 2020 wird für Grimma...

...ein sehr spannendes Jahr mit vielen Herausforderungen. Ich freue mich darauf.

Von Frank Prenzel