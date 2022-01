Grimmas Schwimmhalle wieder offen – das sind die Regeln

Grimma

Seit 14. Januar sind Schwimmhalle und Sauna in der Grimmaer Vorwerkstraße 30c wieder geöffnet. Der Zugang ist laut Corona-Notfall-Verordnung nur mit einem 2G-plus-Nachweis möglich, so Grimmas Stadtsprecher Sebastian Bachran. Die Besucherin oder der Besucher müsse also vollständig gegen das Covid19-Virus geimpft oder davon genesen sein. Zusätzlich sei ein aktueller Testnachweis vorzulegen. Könne der Nachweis einer Auffrischungsimpfung vorgelegt werden, entfalle der Testnachweis. Ausnahmeregelungen seien in der angepassten sächsischen Verordnung geregelt.

Nur jede zweite Dusche ist in Betrieb

Beim Betreten der Schwimmhalle besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Generell gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. So ist zum Beispiel nur jede zweite Dusche in Betrieb, informiert Bachran. Die maximale Kapazität des Schwimmerbeckens ist mit 69 Badegästen gleichzeitig erreicht. Im Nichtschwimmerbecken dürfen sich 28 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. Die Personenanzahl in der Sauna ist ebenfalls begrenzt.

Schimmeister Eric Geleschus ist hier im Gespräch mit Dauergast Heinz Zimmermann. Quelle: Frank Prenzel

Für die öffentliche Nutzung gelten angepasste Öffnungszeiten, montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 19.30 Uhr, donnerstags von 18 bis 21.30 Uhr, freitags von 14 bis 21.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Auch die Frühschwimmzeit immer donnerstags ab 6.30 Uhr wird wieder angeboten, so Bachran. Jeden Montagnachmittag, Mittwoch und Donnerstagnachmittag trainieren die Schwimm- und Wasserwachtvereine in der Halle. Körperlich eingeschränkte Besucher haben die Becken jeweils montags von 20 bis 21.30 Uhr und am Sonntagmorgen für sich. Für Seniorinnen und Senioren gibt es Sonderöffnungszeiten am Donnerstag und am Sonntag.

Sauna: Mal für Frauen, mal für Männer, mal gemischt

Die Nutzungszeit für die Schwimmhalle endet 30 Minuten vor Schließung. Der Zutritt für Kinder unter zwölf Jahren ist nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.

Auch die Sauna kann wieder genutzt werden. Montags und mittwochs sind die Damen unter sich, dienstags ist sie den Herren vorbehalten. An allen anderen Tagen ist die Sauna gemischt offen.

