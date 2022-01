Grimmas Soziallandschaft wird ärmer: Verein Mehrgenerationswohnen PH9 löst sich auf

Grimma

Grimmas Soziallandschaft ist um einen Verein ärmer. Die Mitglieder des „Mehrgenrationswohnen PH9 e.V.“ haben im September einmütig die Auflösung beschlossen und im Oktober beim Amtsgericht beantragt. Damit erlebt der im März 2002 ins Leben gerufene Verein nicht einmal mehr seinen 20. Geburtstag.

Nach der Wende erhielt Hochhaus neue Bestimmung

Der Verein, dem Angelika Sallat von der ersten bis zur letzten Stunde vorstand, kümmerte sich in den fast zwei Jahrzehnten um die Bewohner und das Umfeld des in Grimma-Süd gelegenen PH9, dessen Kürzel sich aus dem Begriff Punkthochhaus und den neun Etagen ableitet. Das 1981 errichtete Gebäude, das zu DDR-Zeiten Gastarbeiter beherbergte, wandelte sich nach der Wende dank Sallats Engagement zu einer Stätte des Mehrgenerationenwohnens. In jenen Jahren war die heute 74-Jährige bei der Stadt Grimma angestellt. Doch als sie aus dem Arbeitsleben ausschied, offenbarte sich plötzlich eine Lücke bei der Betreuung der Hausbewohner. Das war der Punkt für die Gründung des Vereins „MGH PH9“, der fortan eng mit der städtischen Stiftung „St. Georgenhospital“ als Träger des Mehrgenerationenwohnhauses agierte.

Das als PH 9 bekannte Plattenbauhochhaus in Grimma-Süd wird seit vielen Jahren als Mehrgenerationswohnhaus genutzt. Quelle: Thomas Kube

In seiner Hoch-Zeit beschäftigte der Verein über den zweiten Arbeitsmarkt bis zu fünf Sozialhelferinnen, die für den beruflichen Wiedereinstieg fit gemacht werden sollten. Aus Treffs und Beratungsrunden nach der Flutkatastrophe im Jahr 2002 erwuchsen die geselligen wie thematischen Stiftungsnachmittage, die elfmal im Jahr immer am letzten Montag im Monat bis zu 40 Leute anzogen. Unterm Strich stehen mehr als 260 Stiftungsnachmittage im Hochhaus. Die gute Nachricht: Sie werden nicht aufgegeben und finden künftig im Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“ statt.

Hausfeste, Geburtstagsrunden, Sportangebote...

Sallat und ihre Mitstreiterinnen erinnern sich auch gern an die jährlichen Hausfeste, an die Geburtstagsrunden, die kulturellen Offerten oder Sportangebote. „Wir haben regelmäßig Veranstaltungen gestemmt und wollten einen Beitrag für ein besseres Verständnis zwischen den Generationen leisten“, sagt die 74-Jährige. Ziel war es, die PH9-Bewohner im Alltag zu unterstützen und etwas gegen Vereinsamung zu tun.

Mit bunten Wimpeln und Sonnenschein: Damit wurde das Jubiläum 20 Jahre PH9 gebührend gefeiert und nicht nur von Kindern kulturelle eingerahmt. Quelle: Frank Schmidt für LVZ

Als Angelika Sallat im Jahr 2018 als „Botschafterin der Wärme“ geehrt wurde, würdigte die damalige Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) ausdrücklich ihr Engagement für den Verein „Mehrgenerationswohnen PH9“. Sie bringe Jung und Alt zusammen, schaffe Treff- und Anlaufpunkte, entwickle Angebote und Veranstaltungen.

Wechsel der Trägerschaft ist einer der Auslöser

Das Ende des Vereins zeichnete sich ab, nachdem die Stadt Grimma vor drei Jahren die Betreuung im PH9 in die Hände des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BWS) legte. Das BWS, selbst ein gemeinnütziger Verein, hatte nach einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten und die Stiftung „St. Georgenhospital“ als Träger abgelöst. Das sei der Hauptgrund für die Auflösung, betont Sallat. Es mache keinen Sinn, dass im Haus zwei Vereine tätig sind. Der Zweck des Vereins sei entfallen.

Der „MGH PH9“ hatte es aber auch versäumt, sich im Laufe der Jahre zu verjüngen. Zuletzt gehörten ihm noch 14 Mitglieder an. Den wohl letzten Schub für die Entscheidung gaben schließlich die Corona-Pandemie, weswegen schon seit zwei Jahren Veranstaltungen im Haus faktisch nicht möglich sind, und die Einschränkungen durch die umfangreichen Bauarbeiten im 113 Wohnungen zählenden Bau.

Der Schlussstrich war insofern eine logische Folge. „Es war eine schöne Zeit und interessante Aufgabe“, rekapituliert Angelika Sallat. „Die Freude, die wir gaben, kam immer zurück.“

