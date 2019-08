Grimma

Nach der konstituierenden Sitzung Donnerstagabend ist Grimmas neuer Stadtrat jetzt arbeitsfähig. Der Wahlmarathon zur Besetzung der Gremien ging in offener Abstimmung rasch und reibungslos über die Bühne, da sich die Fraktionen in Regie von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) bereits im Vorfeld über die Zusammensetzung geeinigt hatten. Vereinzelt gab es Stimmenthaltungen.

AfD beharrt doch auf Platz im Stadtwerke-Aufsichtsrat

Nur in einem Punkt gab es Irritationen. Die AfD, die erstmals im Grimmaer Stadtrat vertreten ist, bestand entgegen vorheriger Absprachen kurz vor der Sitzung auf den ihr vom Wahlergebnis her zustehenden Platz im Aufsichtsrat der Stadtwerke Grimma. Deshalb musste die Fraktion Bürger für Grimma/Allianz Stadt+Land (BfG/ASL) einen Stuhl frei machen. Statt Jürgen Wick, wie ursprünglich vorgesehen, arbeitet nun AfD-Mann Uwe Krah im Aufsichtsrat mit. Das veranlasste Conrad Hempel (BfG/ASL) dann doch zur Wortmeldung. „Wenn man eine halbe Stunde vorher eine Änderung einbringt, ist das etwas unprofessionell“, sagte er. In dem Gremium spiele viel Geld eine Rolle, liege viel für die Zukunft an, da finde er das Verhalten „nicht ganz in Ordnung“.

Berger : Fachliche Kompetenz in den Gremien

Rathauschef Berger zeigte sich stolz über die Besetzung der Gremien. Die Wählervereinigungen und Parteien haben zahlreiche berufene Bürger entsendet – nur in den beschließenden Ausschüssen und dem Vorstand der Stiftung „ St. Georgenhospital“ sind die Stadträte laut Satzung unter sich. Die Gremien seien nicht primär von Parteizugehörigkeit, sondern von fachlicher Kompetenz geprägt, lobte Berger. Man habe versucht, alle Wünsche der Fraktionen zu berücksichtigen. So machten die Feien Wähler, die zur Stadtratswahl im Mai mit 38 Prozent der Stimmen und elf Sitzen als deutlicher Sieger hervorgingen, den ein und anderen Platz frei. Dadurch konnten auch die neue Fraktion CDU-SPD (3 Sitze) und die fraktionslosen Linken (2 Sitze) kompetente Vertreter entsenden. Ihnen hätten eigentlich keine Sitze zugestanden, so Berger zur LVZ.

Während der konstituierenden Sitzung. Quelle: Thomas Kube

Vor der Verpflichtung der Stadträte wurde der Mandatsverzicht von Matthias Berger, im Mai Stimmenkrösus der Freien Wähler, und AfD-Mann Eckhard Zeugnerverlesen. Bergers Amt als Oberbürgermeister, das er wie erwartet fortführt, ist ein Hinderungsgrund zur Ausübung des Mandats. Zeugner muss sich um seine pflegebedürftige Mutter kümmern, weshalb er den Platz im Parlament ausschlägt. Für die Freien Wähler rückt deshalb Siegmund Jahn in den Stadtrat, die vierköpfige Fraktion der AfD vervollständigt Helmut De Vecchis. Beide Ablehnungsgründe wurden mit mehreren Stimmenthaltungen quittiert.

Heine und Hempel sind Bergers Stellvertreter

Im ersten Wahlgang des Abends wurden die zwei Stellvertreter des Oberbürgermeisters bestimmt. Sie kommen aus den zwei stärksten Fraktionen des neuen Stadtrats. Johannes Heine (Freie Wähler) fungiert fortan als 1. Stellvertreter und Conrad Hempel (BfG/ASL) als 2. Stellvertreter. Bei Heine enthielten sich die zwei Stadträte der Linken der Stimme.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos, re.) beglückwünscht seine gewählten Stellvertreter Johannes Heine (mi.) und Conrad Hempel (li.). Quelle: Thomas Kube

Im Anschluss wurden die Mitglieder und Stellvertreter der zwei beschließenden Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und Technischer Ausschuss), des beratenden Sozialausschusses, der drei Beiräte (Kultur/Jugend/Sport; Umwelt/Ordnung/Verkehr; Hochwasserschutz und Hochwasserschutzmaßnahmen), der drei Aufsichtsräte (Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft; Stadtwerke Grimma; Netzgesellschaft Grimma) und der Vorstand der Stiftung „ St. Georgenhospital“ gewählt.

Das sind die Chefs der neuen Fraktionen

Die Fraktion der Freien Wähler führt Johannes Heine an. An der Spitze der sechsköpfigen BfG/ASL-Fraktion steht Thomas Zeidler, während Steffen Pollow die AfD-Fraktion und Frank Linke die CDU-SPD-Fraktion leitet. Die zwei Linken arbeiten fraktionslos im Stadtrat.

Mitglieder beschließender Ausschüsse Verwaltungsausschuss Oberbürgermeister Matthias Berger, Thomas Zeidler (BfG/ASL), Steffen Kretschmar (BfG/ASL), Marco Neumann (Freie Wähler), Johannes Heine (Freie Wähler), Roy Fritzsche (Freie Wähler), Frank Linke (CDU-SPD), Uwe Krah ( AfD). Technischer Ausschuss Oberbürgermeister Matthias Berger, Wolfgang Mohr (BfG/ASL), Karsten Schrempel (BfG/ASL), Johannes Heine (Freie Wähler), Steffen Richter (Freie Wähler), Gunter Hantschmann (Freie Wähler), Richard Schicketanz (Freie Wähler), Sven Großer ( AfD).

Von Frank Prenzel