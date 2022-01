Grimmas Wehrleitung fordert bessere Vergütung: „Nicht mehr zeitgemäß“

Grimma

Die Freiwillige Feuerwehr Grimma fährt weiter am Limit. Das ist die Einschätzung von Wehrleiter Jan Tischer mit Blick auf die Einsatzhäufigkeit auch im zurück liegenden Jahr. Die 75 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Truppe mussten 286 Mal ausrücken, was zu 2020 einem Plus von 21 Einsätzen entspricht. Damit pegelt sich die Zahl der Alarmierungen auf hohem Niveau ein.

Die Menge der Einsätze „ist zehrend“

2021 habe es zwar mal keine Einsätze gegeben, „die uns psychisch an die Grenze führten“, sagt Tischer und spielt damit wohl auch auf den dramatischen Brand im Februar 2020 an, als in Grimma-Süd eine Mutter und zwei ihrer Kinder den Tod fanden. Es sei kein Ereignis dabei gewesen, „das uns besonders forderte“. Doch die Menge der Einsätze sei „schon zehrend“. Für eine freiwillige Feuerwehr sei es ein überdurchschnittliches Maß, berichtet der 43-Jährige, der bei der Werkfeuerwehr der Wacker Chemie AG bei Riesa angestellt ist. „Die Belastung hat sich weiter erhöht.“

Tischer: Aufwandsentschädigung erhöhen

Insofern ist es der Wehrleitung wichtig, an der Wertschätzung der Feuerwehrleute zu arbeiten. Und dazu gehören nicht nur anerkennende Worte und offene Ohren. Tischer zufolge ist es überfällig, in Grimma die Aufwandsentschädigung für die aktiven Kameradinnen und Kameraden zu erhöhen. Seit zig Jahren wird eine Einsatzstunde mit sechs Euro vergütet, hinzu kommt eine Anfahrpauschale in Höhe von vier Euro. „Das ist längst nicht mehr zeitgemäß“, betont der Wehrleiter. Man werde diesbezüglich Einfluss auf die Stadtverwaltung nehmen.

Bereit für den Einsatz. Blick ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Zwei Tage ragen in der Bilanz heraus

Bei der 2021er-Bilanz ragen zwei Tage heraus. Am 5. Juni sorgte ein Starkregen allein für 23 Einsätze – beginnend in der Schiffsmühle Höfgen. Überflutete Straßen, voll gelaufene Keller, die herbei gerufenen 71 Kräfte hatten alle Hände voll zu tun. Betroffen war sogar ein Kamerad aus den eigenen Reihen, dem sie zu Hilfe eilen mussten. Das Wasser strömte auf sein Grundstück in der Straße des Friedens, so dass neben dem Keller auch Dienstwagen und Garage in Mitleidenschaft gezogen wurden. An jenem Tag wurden Tischer zufolge am Stadtrand in Richtung Beiersdorf in nur zwei Stunden über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter gemessen.

Am 5. Juni 2021 sorgte Starkregen für eine Überflutung der Straße des Friedens in Grimma. Quelle: privat

Ihre Premiere erlebte an diesem Frühsommertag die Ortsfeste Landfunktstelle (OLF) im Grimmaer Gerätehaus. Von hier aus werden nunmehr im Extremfall die Einsätze im gesamten Gemeindegebiet koordiniert. Diese Zentrale musste auch am 21. Oktober scharf gestellt werden, als die Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ zwischen Mutzschen und Großbardau 80 Einsätze nach sich zogen. Allein für die FFW Grimma standen nach dem Tag 36 Sturmschäden im Einsatzbuch. Es sei aber das Standardprogramm gewesen, sagt Wehrleiter Tischer: umgestürzte Bäume beseitigen und Äste entfernen.

Im Juli 2021 mussten die Grimmaer Feuerwehrleute den Weg an der Mulde von einem Baum befreien, der durch aufgeweichten Boden keinen Halt mehr fand, und einen Ast absägen, der droht herab zu stürzen. Quelle: Feuerwehr Grimma

Das Brandgeschehen hielt sich im vorigen Jahr hingegen in Grenzen. Nicht einmal Silvester mussten Grimmas Floriansjünger ausrücken – ein äußert seltener Fall. Unter Strich waren 33 meist kleine und mittlere Feuer zu bekämpfen (Jahr zuvor 61). „Es ragte nicht heraus“, lautet Tischers Einschätzung.

Hohe Zahl an technischen Hilfeleistungen

Dafür bleibt die Zahl der technischen Hilfeleistungen mit 152 Einsätzen auf hohem Niveau (Jahr zuvor 157). Ins Auge fallen dabei die 55 Ölspuren – ein deutliches Plus zum Vorjahr. „Wir müssen raus, alles absichern und auf die Spezialfirma warten“, erklärt Tischer und ärgert sich über die Nachlässigkeit der Verursacher. Denn es sei sehr selten, dass die Ölspur wegen eines technischen Defekts entsteht. Vielmehr vergesse so mancher Lasterfahrer einfach, nach dem Tanken den Deckel des Dieseltanks zu verschließen. „Wir haben eine Häufung bei einem Verursacher“, verrät Tischer. Die Firma aus dem Landkreis „ist unser Hauptkunde“ – und muss für die Beseitigung einer Spur tief in die Tasche greifen.

Im November 2021 wurde die Grimmaer Feuerwehr mit zu Hilfe gerufen, als auf der Bahnstrecke zwischen Großbothen und Tanndorf der Regionalzug gegen einen Baum fuhr. Quelle: Feuerwehr Grimma

Zudem eilten die Grimmaer Brandschützer bei 33 Verkehrsunfällen zu Hilfe, mussten 27 Mal Türen öffnen und wurden 33 Mal mit ihrer Tragehilfe angefordert, um Personen aus Wohnungen zu holen. In Atem hielt die Einsatzkräfte in der Nacht zum 10. Oktober die Suche nach einem vermissten Radfahrer. Er war gestürzt, niemand wusste, wo er lag. Erst nach Stunden konnte der Mann stark unterkühlt gefunden werden. Nicht alltäglich war auch der Einsatz am 7. November, als die Grimmaer zur Bahnstrecke bei Großbothen gerufen wurden. Dort war die Regiobahn gegen einen umgestürzten Baum gefahren.

Unterm Strich 5718 Einsatzstunden der Grimmaer

„Wir entfernen uns immer weiter weg vom klassischen Szenario, der Brandbekämpfung, hin zu einer hochspezialisierten Truppe“, konstatiert Wehrleiter Tischer. Unterm Strich leisteten die Kameradinnen und Kameraden der FFW Grimma im vorigen Jahr 5718 Einsatzstunden. Das sind umgerechnet 238,25 Tage an den Ereignisorten.

Von Frank Prenzel