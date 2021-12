Grimmas Weihnachtskrippe zerstört: Heilige Familie gestohlen und weggeworfen

Grimma

Natalie Rieche ist fassungslos. Die Frau von der städtischen Veranstaltungsplanung muss mit ansehen, wie am Montagvormittag die geplünderte Weihnachtskrippe geschlossen wird: „Grimma ohne Heilige Familie – und das wenige Tage vorm Fest, traurig.“ Zuvor sicherte Ronny Zaspel von der Kriminaltechnik die Spuren. Polizei im Märchendorf? Was war geschehen?

Julius Goerner, ein Kollege von Natalie Rieche, schüttelt den Kopf. Als er am Morgen des vierten Advents über den Grimmaer Markt geschlendert sei, habe er seinen Augen nicht geglaubt und sofort die Polizei verständigt: „Maria, Josef und das Jesuskind fehlten. In der Krippe blieben lediglich der Stern, die beiden Schafe und eine zerschlagene Glasscheibe zurück.“

Figuren am Fluttor entsorgt

Unbekannte müssen am vergangenen Wochenende das Sichtfenster zertrümmert, die Figuren entwendet und diese am Volkshausplatz weggeworfen haben. Jedenfalls entdeckte die Polizei die Heilige Familie in der Nähe des Flutschutztores. Zur kriminaltechnischen Auswertung sei das Krippenspiel mit aufs Revier genommen worden, bestätigt Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Grausiger Fund hinter der Hochwasserschutzmauer: Maria und Josef, die beiden Figuren, die zuvor aus der Weihnachtskrippe entwendet wurden. Quelle: privat

Fotos vom Fundort zeigen Spuren von Gewalteinwirkung an allen drei Plastiken. Für Natalie Rieche eine schlimme Vorstellung: „Wir konnten sie 2017 auf der Weihnachtsmesse in Frankfurt/Main erstehen – von portugiesischen Ausstellern, die sie handgefertigt hatten.“ Das ganze Jahr stünden Maria, Josef und das Kind bei ihr im Büro, würden gehütet wie der Augapfel.

„Anarchie und Respektlosigkeit“

Und nun das. Es könne sich nur um „Bekloppte“ handeln, die so etwas fertig brächten, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger. Ihm fehlten die Worte, um eine derart „gruslige Tat“ zu bewerten. Das Land versinke immer mehr in Anarchie und Respektlosigkeit, bedauert das parteilose Stadtoberhaupt. Vandalismus sei bereits seit längerem an der Tagesordnung.

Er erinnert an das im Sommer mutwillig beschädigte Tor in der Hochwasserschutzmauer. Wochenlang sorgte die zwischenzeitlich defekte Anlage für Wut und Angst in der Bürgerschaft, vor allem deshalb, weil es vorübergehend hieß, Grimma sei nun nicht mehr hochwassersicher – und das ausgerechnet in der Flutsaison.

Stadtspitze will nicht spekulieren

Berger sprach damals von Terrorismus. Die Täter seien noch immer nicht geschnappt. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, habe ihm die Behörde versichert, so der Bürgermeister. An Spekulationen, wonach es sich bei den Verursachern der Krippen-Schändung womöglich um dasselbe Klientel von damals handeln könne, wolle er sich nicht beteiligen.

Die Polizei sichert die Spuren in der Weihnachtskrippe auf dem Grimmaer Marktplatz. Quelle: Thomas Kube

In jedem Fall, ist Berger überzeugt, würden so etwas nur Leute tun, „die mit der Freiheit nicht klar kommen“. Am Ende müsse die Stadt überlegen, ob sie die beliebte Tradition des Märchendorfes im nächsten Jahr weiter aufrechterhalten könne. Selbst die Polizei, die sich sonst mit Kommentaren am Tatort zurückhält, sprach von einer „Sauerei“.

Pfarrer Torsten Merkel entsetzt

Seit Jahren erfreut sich das Märchendorf am Fuße des Weihnachtsbaums großer Beliebtheit. Froschkönig, Schneewittchen, Frau Holle – Kindergärten in und um Grimma setzen mit viel Liebe zum Detail ihre Lieblingsmärchen in Szene. Ein Sprecher ist in Dauerschleife zu hören. Und zwar so leise, dass die Kinder ganz nah kommen müssen, um zu lauschen.

Herzstück des Märchendorfes ist und bleibt die Krippe. „Am Freitag war noch alles in Ordnung. Da befand sich die Heilige Familie noch an Ort und Stelle“, bezeugen die städtischen Mitarbeiter. Sie sind tief enttäuscht. Genauso wie Grimmas Pfarrer Torsten Merkel: „Der Gesellschaft wurde wieder einmal der Spiegel vorgehalten.“

Von Haig Latchinian