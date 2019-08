Grimma/Großbardau

Der Schock sitzt tief beim Feuerwehrförderverein Großbardau. Bei dem Einbruch ins alte Feuerwehrgerätehaus hatten es der oder die Täter ganz offensichtlich auf die Einnahmen des Großbardauer Schmiedeteichfestes abgesehen. Sie ließen keinen Cent zurück. Der Verein büßte als Veranstalter die gesamten Einnahmen ein, vermutlich eine mittlere vierstellige Summe, und sitzt nun auf den offenen Rechnungen. „Wir sind ratlos“, so Vereinsvorsitzender Andreas Wittig, der die böse wie folgenreiche Tat nicht fassen kann.

Täter brechen Stahlschrank auf

Nach Polizeiangaben waren der oder die Unbekannten in der Nacht zum Montag durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude eingedrungen und brachen gewaltsam die Tür eines Stahlschrankes auf, in dem das Geld in einer Kassette aufbewahrt wurde. Das Schmiedeteichfest war Sonntagabend zu Ende gegangen.

Das Tauziehen auf dem Schmiedeteich in Großbardau ist eine Attraktion im Muldental. Es lockt zahlreiche Zaungäste in den Grimmaer Ortsteil. Quelle: René Beuckert

Nach Angaben des Vereinschefs stehen im Haus drei stabile Stahlschränke. Es hat den Anschein, als hätten der oder die Täter gewusst, wo sie suchen müssen. Durch das gekippte Fenster lief ein Kabel, um den vom Fest zurück gebliebenen Kühlwagen am Gebäude mit Strom zu versorgen.

Diebstahl am Abend bemerkt

Die Mitglieder des Vereins gehen tagsüber zur Arbeit. Als sie sich Montagabend ans Aufräumen machten, bemerkten sie den dreisten Einbruch und Diebstahl. Wittig spricht auch von einer ölverschmierten Werkstatt, die vorgefunden wurde. Schon dem Elektriker seien am Montagvormittag Ölspuren aufgefallen.

Wittig und seine Mitstreiter sind fassungslos und zornig zugleich. Nicht nur, dass der Verlust des Geldes „mehr als schmerzlich“ ist und der Verein nun auf den Kosten des Festes sitzt. Die Tat sei „ein Schlag ins Gesicht der Veranstalter“, so der Vereinschef. Das Engagement werde mit Füßen getreten. „Alles wird kaputt gemacht, dass man sich überlegt, ob man sich noch engagiert“, ist Wittig empört und verbittert. Die Arbeit eines ganzen Jahres sei in einer einzigen Nacht zerstört worden.

Verein sitzt auf offenen Rechnungen

Mit dem Stahlschrank glaubte der Verein die Fest-Einnahmen sicher zwischengelagert zu haben. Die exakte Summe, die durch den Diebstahl verloren ging, ist nicht bekannt. In einer Krisensitzung will der Vorstand nun beraten, wie es weiter gehen soll. An den Rechnungen für Getränke, Speisen und Mitwirkende wie die Kemmlitzer Blasmusikanten kommt der Verein nicht vorbei. Wittig, der im Mai auf der Liste der „Bürger für Grimma“ in den Stadtrat gewählt wurde, hebt aber schon wieder den Kopf. „Wir müssen sehen, wie wir alles bezahlen. Wir werden eine Lösung finden. Wir haben immer eine Lösung gefunden.“ Der Verein hatte zwar eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, aber nicht gegen Diebstahl.

Schmiedeteichfest zieht viele Leute an

An eine ähnlich sinnlose Tat mit brachialer Gewalt kann sich Wittig nicht erinnern. Er mache das schon 30 Jahre, einen Einbruch habe es aber noch nie gegeben, sagt er aufgebracht.

Das beliebte Schmiedeteichfest hatte wieder unzählige Besucher angezogen. Es begann am 3. August mit einem Tanzabend im Festzelt. Höhepunkt war einmal mehr das sonntägliche Floß-Tauziehen auf dem Schmiedeteich. Ein Spaß, der dem Verein gründlich verdorben wurde.

Von Frank Prenzel