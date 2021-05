Großbardau: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Großbardau

Schwer verletzt wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer, der am Sonntagnachmittag mit seiner Kawasaki auf der Großbardauer Straße aus Grethen in Richtung des Grimmaer Ortsteils Großbardau unterwegs war. In einer Kurve stieß er gegen 15.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Opel Corsa zusammen, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit. Der Motorradfahrer stürzte, während der Opel von der Straße abkam und im Graben landete.

Kradfahrer wird am Bein verletzt

Der Motorradfahrer wurde am Bein schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Der 64-jährige Corsa-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungsdienst, Polizei und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die Straße musste zur Unfallaufnahme drei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 5000 Euro.

Von nn