Großbardau: Neues beim Tag der offenen Tür im Evangelischen Schulzentrum

Grimma/Großbardau

Werbung in eigener Sache zu betreiben hat das Evangelische Schulzentrum Muldental nicht zwingend nötig. Übersteigen doch die Bewerberzahlen in jedem Jahr die verfügbaren Plätze. Gleichwohl hatte die im Grimmaer Ortsteil Großbardau beheimatete freie Bildungsstätte trotz Corona für Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, an dem die Besucher allerdings des Virus wegen mit einem deutlich abgespeckten Programm vorliebnehmen mussten.

Familien erhalten Einblicke in Großbardau

Für Familie Lehmann aus Bad Lausick allerdings war dies kein Hinderungsgrund. „Wir haben bislang von Eltern und von anderer Seite nur Gutes über die Schule gehört. Und was uns darüber hinaus überzeugt, ist die Tatsache, dass unsere Zwillinge mit dem Ende der 4. Klasse nicht die Schule wechseln müssten“, berichtet Anja Lehmann. Und sie können darüber hinaus in der 5. Klasse Bekanntschaft mit Medauroidea extradentata machen, der Annam-Stabheuschrecke, die in einer illustren Gruppe in einem Terrarium in der ersten Etage des Großbardauer Schulkomplexes beheimatet ist.

„Wenn die Insekten von den Schülern mit Wasser bespritzt werden, zeigen sie Wohlgefallen. Hält man hingegen ein in Essig getauchtes Wattestäbchen in ihre Behausung, nehmen sie Reißaus“, berichtet Bio- und Chemielehrer Thomas Hanso. Zudem ermöglicht er seinen Schützlingen mittels modernen Mikroskopen Einblicke in die kleinsten Zellbausteine. „Man kann es auch so formulieren, dass sie dabei sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält.“

Baugenehmigung für neuen Anbau liegt vor

Zusammengehalten haben Lehrer, Schüler und Elternschaft des Evangelischen Schulzentrums Muldental auch während des Corona-Lockdowns. „Wir haben zügig Lernplattformen aufgebaut, und Eltern und Pädagogen haben über Chatgruppen miteinander kommuniziert“, lässt Geschäftsführer Niko Kleinknecht die auch für seine Bildungsstätte nicht einfache Zeit Revue passieren.

Parallel zum Corona-Management wurden am Evangelischen Schulzentrum die Planungen für einen weiteren Anbau am Oberschul- und Gymnasiumskomplex vorangetrieben. In dem sollen in absehbarer Zeit jene Klassen unterrichtet werden, die derzeit noch in Containern untergebracht sind. „Die Baugenehmigung liegt uns bereits vor. Anfang des nächsten Jahres rechnen wir dann mit einer Entscheidung hinsichtlich der Fördermittel“, so Kleinknecht.

Er könne sich perspektivisch seine Bildungsstätte auch als Gemeinschaftsschule vorstellen. „Die diesbezüglichen Planungen stecken zwar noch in den Kinderschuhen. Das längere gemeinsame Lernen wäre aber mit unserem pädagogischen Konzept sehr gut vereinbar.“

Von Roger Dietze