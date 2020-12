Großbothen: Denkmalschutz erteilte Abbruch seinen Segen

Grimma/Großbothen

Beim Abriss der historischen Überdachung auf dem Mittelbahnsteig des Großbothener Bahnhofs ging alles mit rechten Dingen zu. Das hat auf LVZ-Nachfrage Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux bestätigt. Die Erlaubnis zum Rückbau der hölzernen Überdachung sei bereits im Jahr 2014 erteilt worden. Erst zwei Jahre später sei der Bahnhof „als Sachgesamtheit auf die Denkmalsliste genommen“ worden. Dies umfasst der Behördensprecherin zufolge aber nur das Gebäude mit seiner Verdachung und das Gleis 1. Laux: „Der Abriss war aus Denkmalschutzgründen nicht rechtswidrig.“

Ortsvorsteher schaltete Denkmalschutz ein

Wie berichtet, war Ortsvorsteher Manfred Herms aufgeschreckt worden, als die Überdachung des Mittelbahnsteigs am 24. November im Zuge von Sanierungsarbeiten plötzlich abgebrochen wurde. Sie gab dem Bahnhof Großbothen sein unverwechselbares Gesicht und bildete Herms zufolge ein Alleinstellungsmerkmal. Er schaltete in der Annahme, das Ensemble stehe unter Denkmalschutz, noch am selben Tag die Untere Denkmalschutzbehörde ein, die sich vor Ort ein Bild machte – wohl nicht wissend, dass sie dem Abbruch bereits sechs Jahre zuvor ihren Segen erteilt hatte.

Nach Informationen eines LVZ-Lesers stammen die Bahnsteige in Großbothen in ihrer bisherigen Gestalt aus den 1930er-Jahren, als der Bahnhof unter anderem wegen der Einbindung der Strecke Borna - Großbothen komplett umgebaut worden sei.

Deutsche Bahn baut neue Treppeneinhausungen

Die Deutsche Bahn entschied sich bei der Planung der Sanierungsarbeiten in Großbothen für den Abbruch des alten Wetterschutzes auf dem Mittelbahnsteig. Die Treppeneinhausungen seien altersbedingt nicht mehr sicher gewesen, so Bahnsprecher Jörg Bönisch. Sie würden im Januar durch neue Einhausungen gemäß heutiger Richtlinien und gültiger Normen ersetzt.

Seit September investiert die Bahn rund 1,2 Millionen Euro in die Haltestelle Großbothen. Dabei werden die Bahnsteige ebenso erneuert wie die Treppenzugänge der Unterführung.

