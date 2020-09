Eigentlich bringt man mit Wilhelm Wundt die Universitätsstädte Heidelberg, Tübingen und Leipzig in Verbindung. Seine letzte Wirkungsstätte aber war Großbothen, wo der Doktor der Medizin am 31. August 1920 in seiner Sommervilla starb. Anlässlich des 100. Todestages luden Stadt und Förderverein zu einer kleinen Gedenkveranstaltung ein, bei der auch in die Zukunft des Wundt-Hauses geblickt wurde. Quelle: Thomas Kube