So sieht das 2020er-Programm im Wilhelm Ostwald Park aus

Grimma/Großbothen

Mit einer Winterführung am 26. Januar startet der Wilhelm Ostwald Park Großbothen in seinen diesjährigen Veranstaltungsreigen. Waldpädagogin Sandy Kästner unternimmt mit den Besuchern ab 10 Uhr die winterliche Entdeckungstour durch den reizvollen Park. Neben dem Museumsbetrieb, den pädagogischen Angeboten und der Betreuung von Tagungsgästen wartet das Park-Team in diesem Jahr mit 16 verschiedenen Offerten auf.

Wege von Silke Kral und der Stiftung haben sich getrennt

Auch eine nicht unerhebliche wie überraschende Personalie gibt es zu vermelden. Nach etwa drei Jahren haben sich die Wege der bisherigen Park-Leiterin Silke Kral und der Gerda und Klaus Tschira Stiftung getrennt. Den Angaben zufolge gab es unterschiedliche Auffassungen zur Weiterentwicklung der Stiftung und damit des einstigen Wohnsitzes von Nobelpreisträger Ostwald. Die Führungsstelle im Ostwald Park sei ausgeschrieben worden. Die jetzt 53-jährige Kral, eine promovierte Volkskundlerin und Kulturwissenschaftlerin, hatte die Stelle im Herbst 2016 angetreten.

Ostwald Park Großbothen seit elf Jahren in Händen der Stiftung

Der Wilhelm Ostwald Park liegt seit elf Jahren in den Händen der privaten Gerda und Klaus Tschira Stiftung. Sie war 2009 gegründet worden und erwarb vom Freistaat Sachsen die damalige Ostwald-Gedenkstätte. Inzwischen kümmern sich hier 16 Mitarbeiter der Stiftung um die Park-Besucher, das Erbe des Nobelpreisträgers sowie den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch.

Blick aufs Haus Energie im Wilhelm Ostwald Park Großbothen, in dem sich das Museum zum Nobelpreisträger befindet. Quelle: Frank Prenzel

Mit seinen 2020er-Offerten wird sich der Park ins Jahr der Industriekultur in Sachsen einbringen. „Wir wollen Ostwald als Farben-Fabrikanten ins Licht rücken“, sagt Simone Eichler, zuständig für die Veranstaltungsorganisation. Dazu wird Dr. Albrecht Pohlmann, Referatsleiter Zentrale Restaurierung im Hallenser Kunstmuseum Moritzburg, im Auftrag der Stiftung Forschungen anstellen und in einem Vortrag am 17. Oktober (17 Uhr) vorstellen. Ostwald hatte 1920 im eigens dafür gebauten Haus „Werk“ seine Energie-Werke GmbH gegründet. Farbatlanten und -orgeln wurden hier bis zu seinem Tode ebenso produziert wie Farbkästen für Kinder. Pohlmann, auch Mitglied der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft, wird zu Ostwalds Firma in den Archiven der Akademie der Wissenschaften Berlin, der Werkstelle für Farbkunde in Dresden und Chemnitz sowie der Porzellanmanufaktur Meißen recherchieren. Die Porzellanmacher arbeiteten seinerzeit nach Ostwalds Farbsystem, erläutert Eichler.

Röntgen-Labor: Angebot im Grimmaer Ortsteil für Schulklassen

Dieses von Anton Klamroth gemalte Bild des Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald möchte der Ostwald Park Großbothen jetzt restaurieren lassen. Quelle: Frank Prenzel

In den Kontext der Industriekultur passt zum Internationalen Museumstag am 17. Mai (16 Uhr) eine Lesung mit Prof. Markus Krajewski, Kulturwissenschaftler und Medienhistoriker an der Universität Basel. In seinem Buch „Restlosigkeit. Weltprojekte um 1900“ ist Ostwald als Vorreiter in der Wissenschaft eine zentrale Figur.

Als einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender bezeichnet Eichler das Angebot an Schulklassen vom 11. bis 15. Mai. Vor 125 Jahren wurden die Röntgenstrahlen entdeckt, aus diesem Anlass ankert das mobile Schülerlabor des Deutschen Röntgen-Museums und der Reiss-Engelhorn-Museen in Großbothen. „Das ermöglicht etwa ein Dutzend tolle Experimente rund um die Röntgenstrahlen und den Ultraschall“, weiß Eichler. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Viert- bis Zwölftklässler. Klassenlehrer können sich ab sofort anmelden.

Da Vinci : Ab Oktober neue Sonderausstellung

Noch bis 8. März läuft die Sonderausstellung zur Bionik, die nächste Sonderschau im Haus „Werk“ widmet sich dann ab 3. Oktober dem Universalgenie Leonardo da Vinci, dessen 500. Todestag 2019 begangen wurde. Aufgebaut wird eine Wanderausstellung der Fachhochschule Bielefeld, die sich „Da Vinci 500 – bewegende Erfindungen“ nennt. Studenten der Schule bauen nach den Skizzen des Italieners Modelle nach, von denen etwa 30 in Großbothen bestaunt werden können.

Zum Magnet dürfte auch in diesem Jahr das „Experimentieren im Park“ (3. Juni) avancieren, ebenso die Angebote zum Tag der offenen Gartenpforte (13. Juni), das Steinbruchkonzert (15. August), der Tag des offenen Denkmals (13. September) und die Taschenlampenführung (17. November). Zum Museumstag am 17. Mai sind Kinder aufgerufen, Nistkästen zu bauen und danach an geeigneter Stelle als Brutmöglichkeit aufzuhängen.

Von Frank Prenzel