Großbothener Kita freut sich über Trampolin

Großbothen

Als heimliche Chefin und wichtigste Strippenzieherin gilt sie seit Jahren. Nun steht Katrin Juhrich ganz offiziell an der Spitze des Fördervereins Grundschule, Hort & Kita Großbothen. Sie löst Peggy Günther als Vorsitzende ab, deren Kinder die Grundschule im Grimmaer Ortsteil mittlerweile verlassen haben.

Neuer Vorstand tritt kommissarisch zusammen

Allerdings muss die Mitgliederversammlung, die corona-bedingt Anfang November nicht zusammen treten konnte, diese Personalie im kommenden Jahr noch bestätigen. Der neue Vorstand bildete sich zunächst kommissarisch, nachdem die bisherige Vorsitzende nach zwei Jahren ihren Posten abgegeben hatte. Als Juhrichs Stellvertreterin fungiert Jennifer Kutscher, Kassenwart bleibt Matthias Riedel. „Wir mussten handeln“, so die Schönbacherin. Man könne nicht alles auf zwei Schultern tragen.

Katrin Juhrich führt jetzt den Förderverein Grundschule, Hort & Kita Großbothen an. Quelle: Frank Prenzel

Die 46-Jährige freut sich, dass der Förderverein jetzt auf 94 Mitglieder angewachsen ist. „Wir sind guten Mutes, im Frühjahr die 100er-Marke zu knacken.“ Angesicht der insgesamt 170 Kinder in den drei Einrichtungen sei das eine große Leistung – zumal manche Eltern zwei und mehr Steppkes in Kita und Schule haben. Die hohe Zahl der Mitglieder „stärkt unser Auftreten“, verdeutlicht die vierfache Mutter. Die Mitgliedsbeiträge kämen Projekten zugute, bei Arbeitseinsätzen zähle jede Hand.

4000 Euro für Holzbackofen auf der hohen Kante

Allerdings ist das zurück liegende Jahr eines zum Abhaken. Der Pandemie fiel die Vergabe der Förderpreise für Schüler ebenso zum Opfer wie das Kinderfest, der Frühjahrsputz und andere Vorhaben. Auch das große Projekt, die Errichtung eines Holzbackofens für die Kita „Spatzennest“, muss ins neue Jahr verschoben werden. Der Verein hat dafür schon 4000 Euro der Sparkassen-Stiftung auf der hohen Kante.

Wenigstens konnte in diesen Novembertagen das lang ersehnte Boden-Trampolin im Kita-Garten eingebaut werden. Drei Väter packten dazu gemeinsam mit dem Hausmeister tatkräftig an. Der Verein legt für das Sprunggerät, das einen Durchmesser von 3,50 Meter hat, rund 1200 Euro hin.

Einige Väter haben jetzt gemeinsam mit dem Hausmeister ein Trampolin in der Kita Großbothen errichtet, die der Förderverein Grundschule, Hort & Kita finanziert. Quelle: Privat

Im nächsten Jahr hofft der Förderverein wieder durchstarten zu können. Neben dem Holzbackofen fürs „Spatzennest“ plant er eine Neugestaltung des Treppenhauses der Schule. Laut Juhrich sollen die Wände Bilder erhalten, die von unten nach oben im Gebäude Erde, Wiese und Himmel darstellen – etwa mit Bäumen und Vögeln auf den Ästen. „Die Ideen der Kinder sollen dabei einfließen“, betont die gelernte Krankenkassen-Fachwirtin, die seit 2013 auch die Schulelternsprecherin ist. Die 2021er-Pläne fürs Außengelände sehen eine Kletterspinne vor, ein oft geäußerter Wunsch der Grundschüler. „Das werden wir im Januar im erweiterten Vorstand besprechen.“

Sponsoren sind wichtige Finanzquelle für Verein

Neben den Mitgliedsbeiträgen, derzeit beträgt der Jahresbeitrag zehn Euro, finanziert der Verein seine Vorhaben und Zuwendungen dank Sponsoren. In diesem Jahr wurden auf diesem Weg rund 2000 Euro eingesammelt. „Am Jahresanfang schicken wir jedesmal etwa 30 Briefe raus“, so die Vereinschefin. Zweimal im Jahr gibt es auch einen Info-Brief an die Mitglieder, die sich zudem auf der Facebook-Seite informieren können. Und auf der Homepage der Grundschule, die derzeit von der Stadt vorbereitet wird, erhält der Verein eine eigene Seite.

Von Frank Prenzel