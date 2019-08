Parthenstein/Grethen

Nur durch einen Zufall kam ans Licht, welche Tragödie Grethen vor 200 Jahren ereilte. Das halbe Dorf stand damals in Flammen, was eine enorme Hilfswelle für die Opfer nach sich zog. Über die Generationen hinweg geriet das Geschehen allerdings in vollkommene Vergessenheit – bis Steffen Krueger nach der Spätschicht bei BMW zu Hause noch einmal seinen Computer anschaltete.

Der 48-Jährige ist Zweiter Vorsitzender des Vereins Feuerwehrmuseum Grethen und als solcher an Historie interessiert. In der Suchmaschine Google Books gab er zu nächtlicher Stunde den Namen seines Ortes ein in der Hoffnung, auf interessante Informationen zu stoßen. Ein Link verwies ihn zum „Feuersnoth- und Hülfsbuch“, das 1831 im Leipziger Verlag von Wilhelm Engelmann erschien.

Entscheidender Hinweis aus den USA

Entdecker: Steffen Krueger, hier über historischen Dokumenten im Feuerwehrmuseum, fand den ersten Hinweis auf den Großbrand im Internet. Die Universität Michigan (USA) hatte ihn veröffentlicht. Quelle: Thomas Kube

Lange lagerte das Werk in der Bibliothek der University of Michigan, bis es die Amerikaner digitalisieren und im Internet für alle Interessierten weltweit ausstellten. Ein Absatz berichtet von der Katastrophe: „In Grethen bei Grimma geriet am 19. August 1819 zuerst ein kleines Haus, ohnfern des Gasthofs, in Brand.“ Schnell habe sich das Feuer ausgebreitet, so dass am Ende sechs Bauerngüter und 13 Häuser in Schutt und Asche gelegen hätten.

Halbes Dorf brennt 1819

„Das war damals das halbe Dorf“, erklärt Ortschronist Gerhard Krueger (71), der ebenfalls dem Grethener Museumsverein angehört. „ Brände waren seinerzeit häufiger und verheerender als heute. Sie waren quasi vorprogrammiert, denn es wurde auf offenem Feuer gekocht, die einzige Lichtquelle bildeten Kerzen. Durch das Fachwerk und vor allem die Strohdächer stand ein Haus schnell komplett in Flammen, und der Funkenflug trug sie zügig auf andere Gebäude über.“

So könnte der Brand in Grethen ausgesehen haben: Hilmar Uhlig nahm als Vorlage für seine Zeichnung Fotos vom jetzigen Gebiet um Leipziger Straße und Gasse sowie historische Bilder, die zeigen, wie damals Häuser aussahen. Quelle: Hilmar Uhlig

Von seinem Fund berichtete Steffen Krueger den Ersten Vorsitzenden des Vereins, Gerd Winkler (64), der sich umgehend daranmachte, mehr zu dem Ereignis in Erfahrung zu bringen. Auch er bemühte für seine Recherchen das Internet und entdeckte auf der Seite der Österreichischen Nationalbibliothek die Leipziger Zeitung von 1819. Den ganzen Jahrgang lud er sich auf seinen Rechner herunter und untersuchte ihn nach einem Brand in Grethen. Vier Artikel machte er ausfindig. Sie datieren das Ereignis um einen Tag nach vorn, auf Mittwoch, den 18. August.

Leipziger Zeitung berichtet

Aktuelle Berichterstattung bedeutete in jener Zeit, dass die Zeitung am 23. August erstmals berichtete. Nach ihren Informationen handelte es sich um „eine Feuersbrunst, welche bei aller angewandten Bemühungen sechs Bauerngüter und drei Häuser in Asche verwandelte und den Besitzern ihr Eigentum und den diesjährigen Segen der Ernte raubte.“ Der Grimmaer Amtsinspektor Naumann rief zu Spenden auf, die er in Empfang nehmen und gewissenhaft verteilen wollte.

„Am 31. August informierte die Zeitung über ein weiteres Detail“, sagt Winkler. „Demnach war der Brand in einem kleinen Haus einer an Epilepsie erkrankten Frau ausgebrochen und hatte sich durch heftigen Sturmwind schnell ausgebreitet. Jetzt war es Pfarrer Terne, der um Spenden für die Betroffenen bat, unter denen sich etliche Arme und eine seit Jahren bettlägerige Frau befand, die nur mit Mühe aus dem Feuer gerettet wurde.“

Große Hilfswelle rollt an

Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durchs Land, wie Winkler der Leipziger Zeitung vom 20. November entnahm. Gedankt wurde insbesondere dem Husaren-Corps Grimma, den umliegenden Gemeinden und den Gutsbesitzern der Region, die nicht nur eilig zum Löschen herbeigeeilt waren, sondern auch hinterher mit Handdiensten, Fuhren und Naturalien die Not vor dem herannahenden Winter linderten.

Einzeln wurde aufgeführt, wer wie viel gab. Die wohl kurioseste Spende kam vom Gastwirt aus Belgershain: Neben neun Broten und neun Stück Butter überreichte er 18 Kannen Branntwein. In die lange Liste der Genannten schlichen sich aber mehrere Fehlerteufel ein, so dass sich die Zeitung wenig später in einem vierten Beitrag zu Korrekturen veranlasst sah.

Gebiet des Brandes lässt sich verorten

Wegen der Erwähnung einer Wirtschaft verorten die beiden Vereinsvorsitzenden den Brand im Bereich der Leipziger Straße und der Gasse, wo früher der Gasthof „Feldschlösschen“ stand. Mit welcher Technik er gelöscht wurde, dafür fanden sie zumindest Indizien. Ein Rechnungsbuch, das die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Grethen von 1796 bis 1896 handschriftlich aufzählt und das Steffen Krueger bei Ebay erwarb, erwähnt, dass 1799 beim Brand der Pfarre Großbardau drei Grethener das Sturmfass und die Spritze fuhren. Und in einem Vermerk aus dem Jahr 1819 ist von Spritzenmeister Karl Faulring die Rede.

Als Leihgabe im Feuerwehrmuseum: Eine Kastenspritze, wie sie wahrscheinlich beim Großbrand von 1819 in Grethen im Einsatz war. Quelle: Feuerwehrmuseum Grethen

„ Grethen hat offenbar eine Spritze besessen“, schlussfolgert Gerd Winkler. „Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Kastenspritze handelte, die aussah wie jene, die wir als Leihgabe von den Sächsischen Schlössern und Burgen aus Colditz in unserem Museum stehen haben.“

Originaler Grethener Löscheimer vorhanden

Sicherer kann er sich bei einem anderen Exponat sein. Es handelt sich um einen originalen Ledereimer von 1819. „Ich gehe fest davon aus, dass er beim Dorfbrand benutzt wurde“, sagt Winkler und erläutert mit Verweis auf die seinerzeit geltenden Feuerordnungen für alle sächsischen Dörfer, die im Museumsarchiv lagern: „Weil es noch keine Feuerwehr gab, musste jeder beim Löschen mithelfen und hatte einen einsatzbereiten ledernen Eimer vorzuhalten.“

Für eine Sonderausstellung reichen die Exponate nach Ansicht Winklers nicht aus. Aber Interessierte können sie sich im normalen Bestand anschauen und erklären lassen. Zu sehen ist dort auch ein Bild, das der Chemnitzer Hilmar Uhlig vom Freundeskreis des Museums nach heutigen örtlichen Gegebenheiten und historischen Erkenntnissen malte.

Logo des Feuerwehrmuseums Grethen. Quelle: Feuerwehrmuseum

Feuerwehrmuseum Grethen, Steinberger Straße 3, geöffnet mittwochs 17 bis 19 Uhr und von Mai bis September sonntags 14 bis 17 Uhr sowie zusätzlich für Gruppen nach Vereinbarung; Anmeldungen per E-Mail unter fwm-grethen@t-online.de, mobil unter 0170/9 94 65 22 und unter der Anrufbeantworter-Nummer 03437/91 36 47

Von Frank Pfeifer