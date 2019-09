Großeinsatz an Colditzer Pumpwerk

Colditz

Der Blick vieler Colditzer richtete sich am Donnerstagnachmittag gen Himmel, ob denn irgendwo eine Rauchsäule zu sehen sein würde. Wenn so viele Feuerwehren durch die Innenstadt fahren, konnten sie doch nur zu einem Großbrand in der Nähe eilen! Es handelte sich allerdings lediglich um eine Übung, wenngleich eine recht ungewöhnliche.

„Die Feuerwehrkameraden können Brände löschen und verunfallte Personen aus einem Fahrzeug schneiden. Aber dass jemand in einem Abwasserschacht steckt und sich aus eigener Kraft nicht daraus befreien kann, haben sie vielleicht noch nicht erlebt”, erklärt Thomas Bittner, Gruppenleiter Kläranlagen und Kanalnetz bei Veolia in Grimma.

Verletzte Person im Regenüberlaufbecken

Genau mit dieser Situation sollen die Feuerwehren der Kernstadt und von Hausdorf, die vorher nicht eingeweiht wurden, am Schacht des Hauptpumpwerks in der Colditzer Haingasse konfrontiert werden. Das Szenario: Eine verletzte Person liegt im Regenüberlaufbecken, das sich nur bei starken Niederschlägen füllt, wenn es die Technik nicht mehr schafft, sofort alles Abwasser zum Klärwerk im Flurteil Eule zu befördern. Jetzt ist es leer und, um die Situation für alle Beteiligten etwas angenehmer zu gestalten, vorher gereinigt worden.

Zur Galerie Zu einer Übung am Colditzer Abwasser-Hauptpumpwerk wurden am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren der Kernstadt und von Hausdorf gerufen. Sie sollten einen angeblich Verunglückten retten.

Florian Franke spielt das Opfer

Veolia-Mitarbeiter Florian Franke spielt das Opfer. Bevor er durch eine Luke in die Tiefe steigt, wird Frischluft nach unten geblasen, um eventuelle giftige Gase zu verdrängen. Trotzdem hat der 27-Jährige ein Gaswarngerät umhängen, als er angegurtet und angeleint an einem Dreibock mit Personenwinde die Leiter betritt. „Das alles gehört zu unseren normalen Sicherheitsvorkehrungen“, erläutert Bittner.

16.38 Uhr heulen die Sirenen

Die Suppe ist zubereitet, nun fehlen nur noch jene, die sie auslöffeln müssen. Gespanntes Warten, bis die Rettungsleitstelle Alarm auslöst. 16.38 Uhr heulen endlich die Sirenen der Stadt auf, sieben Minuten später treffen die ersten Floriansjünger am Ort des Geschehens ein. Einsatzleiter Michael Bretschneider hat das Vorgehen der 22 Männer, die mit drei Löschfahrzeugen und einem Führungswagen angerückt sind, zu koordinieren.

Warum so ein großer Aufriss? „Wir haben hier eine Tag-Situation angenommen“, erklärt Wehrleiter Steffen Schmidt am Rande. „Weil zu dieser Zeit etliche Kameraden arbeiten, wissen wir nicht, wie viele wir zusammenbringen. Deshalb werden gleich mehrere alarmiert.“

Zunächst medizinische Versorgung

Der Dreibock über der Beckenluke ist laut Drehbuch defekt, informiert der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Simon, der zugleich Veolia-Gruppenleiter ist, seine uniformierten Kameraden. Also müssen diese einen eigenen Kran aufbauen, mit dessen Hilfe zwei Atemschutzträger in den Schacht steigen können. Unten angekommen, stoßen sie auf einen Verunglückten, der seine Rolle perfekt spielt. Sie müssen dessen Kopfwunde verbinden und den gebrochenen rechten Unterschenkel schienen.

Spineboard zur Rettung

Eine Art Bahre, in Fachkreisen Spineboard genannt, wird hinabgelassen. Nachdem das 83 Kilogramm schwere Opfer fixiert ist, ziehen es die Feuerwehrmänner mit Muskelkraft nach oben. Veolia hätte auch gewichtigere Mitarbeiter gehabt, lässt sich nebenher erfahren.

Übung mit nur einem Manko

17.20 Uhr erklärt Wehrleiter Schmidt die Übung für beendet. Er wie auch Kreisbrandmeister Nils Adam befinden, dass die Aufgabe gut gemeistert wurde. Die Entscheidung, ein Spineboard einzusetzen, sei die richtige gewesen. „Nur ein Manko gab es, die fehlende verbale Betreuung“, urteilt Schmidt. Keiner der vielen Leute habe beim Eintreffen dem Verletzten gesagt: „Wir sind jetzt da und helfen dir.“

Veolia setzt auf Sicherheit

Trotzdem spendierte Veolia allen eine Suppe, diesmal eine echte zum Auslöffeln. Für das Wasser- und Abwasserunternehmen war der Feuerwehreinsatz Teil einer Arbeitssicherheitswoche. Von Montag an ließ es bundesweit an verschiedenen Standorten diesbezügliche Themen besprechen. Untersetzt wurde das mit praktischen Übungen.

Von Frank Pfeifer