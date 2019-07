Grimma

Die Böhlsche Wiesen in Grimma waren am Wochenende wieder Anziehungspunkt für zahlreiche Reitsportler. Neben dem legendären Springreiten standen auch Dressurprüfungen auf dem Programm. Auch Pferdesportfreunde, die das Treiben aus unmittelbarer Nähe erleben wollten, kamen wieder auf ihre Kosten.

Reiter aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt

Freimut Zuhl vom Grimmaer Reit- und Fahrverein war einer von ihnen: „Die Reiter kommen nicht nur aus dem Muldentalkreis, sondern auch aus Brandenburg, Sachsen, Sachen-Anhalt bis Bautzen.“ Der Gastgeberverein sei gut auf das Ereignis vorbereitet. „Unsere Mitglieder sind sehr engagiert. In kleinen Gruppen organisieren sie das Geschehen, jeder in seinem Bereich. Da kann sich einer auf den anderen verlassen und weil sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist, klappt am Ende die Veranstaltung“, lobt Zuhl die Zusammenarbeit.

Zur Galerie Die Liebe zum Pferdesport lockt die Besucher zum Spring- und Reitturnier auf die Böhlschen Wiesen bei Grimma.

Weiter erzählt der Vorstandsvorsitzende, dass trotz der Trockenheit der Rasen nicht gänzlich von der Sonne verbrannt ist. „Wir haben nach der Heuernte den Rasen zielgerichtet wachsen lassen, bevor wir ihn mit unserer eigenen Technik kurz gehalten haben. Dadurch konnte sich der Boden wieder erholen.“

DRK-Sanitäter leisten freiwilligen Dienst

Was die Aktiven und Besucher kaum mitbekommen hatten, war das Sanitätsfahrzeug in unmittelbarer Nähe. Die Rettungssanitäter Michael Reibestein und Robby Lenke vom DRK leisteten in ihrer Freizeit diesen ehrenamtlichen Dienst leisten. „Wir greifen tatsächlich nur ein, wenn es sich um einen Unfall handelt. Dabei leisten wir erste Hilfe und im Ernstfall entscheiden wir vor Ort, ob ein Arzt oder ein Rettungsfahrzeug geholt werden muss“, erklärt Reibestein. Am Rande schauten sie dem Ereignis gerne zu. „Es ist immer wieder faszinierend, die Reiter mit ihren Pferden beim Springen zu beobachten“, meint Robby Lenke.

Reiter loben gute Organisation

Kurz vor der Dressurprüfung konzentriert sich Reiter Hendrik Burghardt aus der Torgauer Region auf das bevorstehende Ereignis. „Ich habe das Pferd nahezu ein dreiviertel Jahr ausgebildet, wobei es heute seine ersten Turniererfahrungen macht“, hebt er hervor. Aus seiner Sicht ist das Reit- und Springereignis in Grimma sehr gut organisiert.

Auch Laura Meyer aus Liebertwolkwitz hält mit Lob nicht hinterm Berg. „Es ist immer wieder schön, hier mit dabei zu sein, weil alles auf kürzestem Wege erreichbar ist, was mir gefällt.“ Für sie sei es eine Herausforderung, solch einen Parcour zu reiten. „Zwar bin ich solche Höhen schon gesprungen, aber auf dieser Länge noch nicht“, gesteht die Reitsportlerin.

Kein Hufschmied mehr vor Ort

Der Vorstandsvorsitzende Freimut Zuhl freut sich über den regen Zuspruch, den das Turnier erfährt. „Unsere Vereinsmitglieder wissen, worauf es ankommt“, hebt er deren Engagement hervor und bedauert zugleich, dass nach den neuesten Regeln kein Hufschmied mehr vor Ort sein müsse. „Das entbindet uns zwar auf der einen Seite, doch dieser Service war immer eine Bereicherung für alle Reitsportler, denn hin und wieder brauchte ein Hufeisen neuen Halt.“

Von René Beuckert