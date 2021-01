Großpösna und Naunhof rücken zusammen

Großpösna

Das Votum am Montagabend fiel einstimmig aus. Alle Gemeinderäte und Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) hoben die Hand, als über die „ Kooperationsvereinbarung zum grundzentralen Verbund Großpösna/ Naunhof“ abgestimmt wurde. Diese ist Voraussetzung dafür, dass beide Kommunen künftig gemeinsam den Status „ Grundzentrum“ erhalten. Diesen Status schreibt der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen nun in seinem Regionalplan vom 11. Dezember 2020 fest, was für Großpösna und Naunhof einige Vorteile mit sich bringt, zum Beispiel beim Erhalt von Fördermitteln für verschiedene Vorhaben.

Stärkung des Landkreises

Die Verwaltungen der Gemeinde Großpösna mit rund 3500 Einwohnern und der Stadt Naunhof mit circa 8500 stimmen künftig ihr Agieren zum Beispiel bei der Bauleitplanung miteinander ab. „Der Status als Grundzentrum im Verbund mit Naunhof hat für die Entwicklungsmöglichkeiten Großpösnas eine große Bedeutung, zum Beispiel für den Wohnungsbau und altersgerechte Wohnformen“, erklärt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel. Neben Borsdorf sei Großpösna bisher die einzige Kommune in direkter Nachbarschaft des Oberzentrums Leipzig gewesen, die keinen „raumordnerischen zentralen Status“ besitze. „Dies hatte zur Folge, dass Großpösna bei der Entwicklungsdynamik quasi ,übersprungen’ wurde. Die neuen raumordnerischen Zentrenfunktionen bedeuten damit auch eine Stärkung des Landkreises Leipzig“, ordnet Strobel ein. Im Übrigen mache die Zusammenarbeit mit Naunhofs neuer Bürgermeisterin und ihren Kollegen regelrecht Spaß.

Kooperation wird enger

Die jeweilige Selbstverwaltung soll trotz intensiverer Zusammenarbeit gewahrt bleiben. Begonnen wurde die Kooperation bereits mit der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des „Aktionsraumes Partheland“, zu dem auch Borsdorf, Brandis und Machern gehören. So gibt es bereits eine Vernetzung der Bibliotheken zur Partheland-Bibliothek sowie die künftige Vereinigung der Meldeämter zu einer Dienststelle. Und im November wurde ein gemeinsames Gewerbeamt mit Sitz in Naunhof auf den Weg gebracht. Darüber hinaus bekennen sich Naunhof und Großpösna nun zu einer noch engeren Kooperation unter anderem in den Bereichen mit „zentralörtlichen Funktionen“ wie ÖPNV, Schulnetzplanung, Kindertagesstätten und Gewerbeansiedlungen. Auch auf den Gebieten von Kultur, Tourismus und Marketing soll künftig abgestimmt agiert werden.

Bürgermeisterin freut sich

„Ich freue mich über die Vereinbarung und die gute Zusammenarbeit mit Naunhof, es bestehen so viele Verknüpfungspunkte zwischen beiden Kommunen. Jetzt gibt es auch eine neue Art der Zusammenarbeit, dafür bin ich dankbar“, sagt Lantzsch. Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) nimmt das einstimmige Votum der Großpösnaer Gemeinderäte mit Freude zur Kenntnis: „Ich habe es so erwartet, es gab ja schon länger die Gespräche und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Bei der Abstimmung im Naunhofer Stadtrat über die Vereinbarung am 28. Januar erwarte sie keine Probleme. Der Status als gemeinsames Grundzentrum bedeute für beide Kommunen auch eine Stärkung gegenüber der großen Nachbarstadt Leipzig.

Planungsrechtlich gibt es mit dem Status Grundzentrum, wie er zum Beispiel auch auf Taucha, Markranstädt und den Verbund Zwenkau/ Böhlen zutrifft, mehr Spielräume und eher Genehmigungen für die Ansiedlung etwa von Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen, unabhängig davon, wie der große Nachbar Leipzig als Oberzentrum dazu steht. Zwischen diesen beiden Kategorien werden im Regionalplan auch noch die Mittelzentren mit noch mehr Funktionen und Aufgaben aufgeführt, wie es zum Beispiel auf Städte wie Schkeuditz, Markkleeberg oder Borna zutrifft.

Von Olaf Barth