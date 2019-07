Parthenstein/Großsteinberg

Als am Sonnabend, Punkt 14 Uhr, die Sirene in Großsteinberg einsetzte, konnte umgehend Entwarnung gegeben werden. Denn die Kameraden des Parthensteiner Hauptortes hatten das Warninstrument kurzerhand zweckentfremdet und dazu genutzt, ihren Tag der offenen Tür akustisch einzuläuten. Das regionale Feuerwehr-Einsatzgeschehen hatte insofern Einfluss auf die Veranstaltung, als der ursprünglich geplante Staffellauf der Kameraden aus dem Gemeindegebiet aufgrund der latenten Feldbrandgefahr im Zuge der allgemeinen Erntetätigkeit kurzfristig abgesagt werden musste.

Bereits Feldbrand bei Großsteinberg gelöscht

Auch die Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg musste Wehrleiter Matthias Luft zufolge in diesem Jahr bereits wegen eines Feldbrandes ausrücken. Zudem galt es für sie, technische Hilfeleistung in Folge eines Unfalls auf der Autobahn 14 zu erbringen. „Im vergangenen Jahr waren wir an gut zwei Dritteln der über 30 Einsätze im Gemeindegebiet beteiligt“, so Luft, der eine überschaubare Einsatztruppe von sechs Kameraden führt. Und Verstärkung ist nicht wirklich in Sicht, nachdem Anfang des neuen Jahrtausends eine an der Grundschule Parthenstein initiierte Feuerwehr-Arbeitsgemeinschaft nicht den erhofften Erfolg gebracht und sich die Jugendwehr vor einem knappen Jahrzehnt aufgelöst hatte.

Jugendwehren in Klinga, Grethen und Pomßen

„Die kleine Großsteinberger Einsatztruppe wäre auch personell nur schwer in der Lage, den Nachwuchs zu betreuen“, erläutert Gemeindewehrleiter Sven Medicke, der immerhin um die Existenz dreier Jugendwehren in den Ortsteilen Klinga, Grethen und Pomßen mit insgesamt rund 30 Kindern und Jugendlichen weiß. In den Gruppen findet auch der an der Feuerwehr interessierte Großsteinberger Nachwuchs Aufnahme.

Und ebenso weiß Sven Medicke um die zwingende Notwendigkeit, für Brandschutz-Nachwuchs zu sorgen. „Um die Tageseinsatzbereitschaft in der Gemeindewehr ist es nicht zum Allerbesten gestellt, im Brandfall werden grundsätzlich alle vier Ortswehren informiert, um dann am Einsatzort die Zahl der verfügbaren Atemschutzträger festzustellen“, so der Mittvierziger.

Feier-Einsatz in der Disco in Großsteinberg

Einsatzort für viele Parthensteiner Kameraden war am Sonnabendabend die abgesperrte Großsteinberger Dorfstraße, in der mit einer Disco der diesjährige Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg ausklang.

Von Roger Dietze