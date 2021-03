Großsteinberger Gewerbegebiet erhält Straße

Parthenstein/Großsteinberg

Was lange währt, soll bekanntlich gut werden. Vor über zwei Jahren begannen die Planungen für eine Straße durch das Gewerbegebiet an der Grethener Straße in Großsteinberg. Nun endlich wird sie angelegt. Für die Gemeinde nach dem Bau einer neuen Kindertagesstätte das zweitteuerste Vorhaben in diesem Jahr.

Bekannt ist die Ecke jedem älteren Bauern im weiten Umkreis. Zu DDR-Zeiten handelte es sich um das Agrochemische Zentrum, das Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften der ganzen Region mit Pflanzenschutzmitteln und Düngern versorgte, die aus offenen Loren verladen wurden. Sogar ein Flugzeug drehte von dort aus Runden, um seine Fracht auf die Felder zu versprühen.

Bislang keine richtige Straße

Als der Betrieb mit der Wiedervereinigung nicht mehr gebraucht wurde, siedelten sich neue Unternehmen an. Die Naunhofer Transportgesellschaft, die Firmen Altner, Spingies und Spehr sowie der Roth Agrarhandel nutzten die alte Infrastruktur und bauten die Hallen zum Teil nach modernen Maßstäben aus. Nur eine wirkliche Straße durch das Gebiet existiert nicht. Jeder ist darauf angewiesen, sich zwischen Schlaglöchern den Weg zu suchen, der ihn im Auto oder Lastwagen am wenigstens erschüttert. Nicht zuletzt eine Gefahr für Fußgänger.

Anbindung nicht normgerecht

Auch die Anbindung an die Staatsstraße gilt nicht als normgerecht. Der Freistaat bestand deshalb seit längerem darauf, sie in Ordnung zu bringen. Mit einem Fördermittelbescheid gab er Anfang Oktober vergangenen Jahres bekannt, gemeinsam mit dem Bund den weitaus größten Teil der Kosten für eine ordentliche Verkehrsführung zu übernehmen. Die Kommune konnte damit loslegen. Im Dezember vergab der Gemeinderat die Arbeiten an die Leipziger Umwelt 2000 GmbH.

Straße mit Nebenanlagen entsteht

Angelegt wird eine 400 Meter lange und 6,50 Meter breite öffentliche Verkehrsachse mit einem Wendehammer am Ende, der es sogar Sattelschleppern ermöglicht zu drehen, und einem Warteplatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Gesäumt wird die Achse von 15 Lampenmasten. Die wild verlegte Entwässerung, die zum Teil nicht mehr funktioniert, hat ausgedient. Stattdessen soll es neue Abwasserleitungen und ein Regenüberlaufbecken geben.

Kosten könnten sich verringern

Ursprünglich waren Kosten von reichlich 940 000 Euro veranschlagt. Weil die Gemeinde rund 90 Prozent davon geschenkt bekommt, muss sie nur die Differenz bezahlen. Momentan sieht es sogar so aus, als könnte alles günstiger werden, da die Umwelt 2000 mit einem guten Preis aufwartete. „Das heißt, wir haben einen gewissen Puffer, falls es zu Nachträgen käme“, sagt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), der im gleichen Atemzug betont: „Solche müssten jedoch begründet sein.“

Abschluss bis Jahresende

Geteilt wird das Vorhaben in zwei Bauabschnitte. „Wir arbeiten ohne Unterbrechung, werden aber gewährleisten, dass die Getreidetrocknungsanlage im Sommer ohne Behinderung beliefert werden kann“, sagt der Geschäftsführer der Umwelt 2000, Sven Röh. Trotz einer Pause durch den Schneefall im Februar kündigt er an: „Wir wollen bis Jahresende fertig werden.“

Noch Platz für Neuansiedlungen

Bürgermeister Kretschel bezeichnet den Standort als „wichtig für unsere Steuereinnahmen.“ Es gebe sogar noch Platz für Neuansiedlungen. Laut Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, verbessert sich mit dem jetzigen Straßenbau die Anbindung der Unternehmen an die Autobahn 14.

