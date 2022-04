Grünen-Stadtrat scheitert mit strengeren Regeln fürs Bäumefällen in Naunhof

Naunhof

Ein Vorstoß von Martin Schäfer, die Baumschutzsatzung von Naunhof zu ändern, ist im Stadtrat gescheitert. Somit kann weiter eine Vielzahl von Gehölzen gefällt werden, ohne eine Genehmigung einzuholen und Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Dass im Parlament nicht inhaltlich über das Thema diskutiert wurde, macht den Initiator sauer.

So ein Verfahren hat es wohl noch nie gegeben, zumindest ist keines bekannt. Nicht die Stadtverwaltung, sondern ein Abgeordneter des Stadtrats machte sich daran, eine Satzung zu überarbeiten. Als Anlass nahm Martin Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) die Änderung des Sächsischen Naturschutzgesetzes, die am 1. März vergangenen Jahres in Kraft trat. Kommunen haben seitdem die Möglichkeit, die Daumenschrauben bei der Baumfällung anzuziehen.

Allerdings handelt es sich um eine Kann-Bestimmung. Die Entscheidung, ob eine Gehölzschutzsatzung eingeführt wird und wie diese aussieht, obliegt den Gemeinden selbst. Naunhof hat schon eine, die Grundeigentümern relativ viel Spielraum gibt. Schäfer ging es nun darum, diesen einzuschränken – zum Schutz der Natur.

Schäfer will strengere Regeln

Seinem Dafürhalten nach sollten alle Laub- und Nadelbäume im besiedelten Gebiet der Stadt und der Ortsteile mit einem Stammdurchmesser von über zehn Zentimetern und einem Stammumfang von über 30 Zentimetern unter Schutz stehen. Für Obstbäume setzte er die Grenzen etwas höher an. Ähnliche Regeln sah der Abgeordnete außerdem für mehrstämmige Bäume und solche Bäume vor, die in Gruppen stehen.

Ausnahmen, so Schäfer, seien zu beantragen. Das betreffe auch Bäume, die wegen Baumaßnahmen gefällt werden sollen. Für sie forderte der Bündnisgrüne fachmännisch ausgeführte Ersatzpflanzungen auf dem selben Grundstück oder, falls dies nicht möglich ist, Ausgleichszahlungen. Die Kosten hätte der Eigentümer tragen müssen. Zur Durchsetzung der Satzung und Beweissicherung wäre Bediensteten der Stadt ein Zutrittsrecht zum Grundstück gewährt worden.

Ortschftsräte und Stadtrat lehnen ab

Alle Ortschaftsräte, durch die der Satzungsentwurf ging, lehnten ihn rundweg ab. „Zum einen waren sie der Meinung, dass Naunhof mit der bestehenden Satzung recht gut fährt“, rekapitulierte Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). „Zum anderen würde ein erhöhter Verwaltungsaufwand entstehen, der mit unserem gegenwärtigen Personal nicht zu stemmen ist.“

Im Stadtrat brachte Herrmann Kinne (Freie Wählervereinigung Fuchshain) die Stimmung der meisten Abgeordneten auf den Punkt: „Es besteht keine Pflicht, unsere Satzung zu ändern. Wenn es keine Kritik daran gibt, behalten wir sie bei.“ Kopfnicken reihum, nur Michael Eichhorn (Linke) stellte sich per Redebeitrag an die Seite Schäfers.

Alte Regeln bleiben bestehen

Damit bleibt es wie gehabt. Geschützte Gehölze sind alle Bäume mit einem Stammumfang von über einem Meter, mindestens drei Meter hohe Großsträucher und Hecken, Rank- und Klettergehölze, die eine Höhe von vier Metern erreicht haben, sowie alle Bäume, die aus landespflegerischen, stadtgestalterischen oder forstwirtschaftlichen Gründen beziehungsweise im Rahmen von Ersatzpflanzungen gesetzt worden sind. Will jemand bei ihnen trotzdem die Säge ansetzen, muss er sich das im Rathaus genehmigen lassen.

Nicht unter den Schutz fallen sämtliche Nadelbäume außer Eiben, Obstbäume, Pappeln, Birken, Baumweiden und abgestorbene Gehölze. Sie können ohne Antrag beseitigt werden.

Kritik an Vorgehensweise

„Die Stadträte haben in der Vorberatung zur Neufassung der Baumschutzsatzung eine Auseinandersetzung mit dem Thema abgelehnt, indem sie sich mehrheitlich für den Beibehalt der alten Satzung entschieden haben“, kritisierte Martin Schäfer nach der Sitzung. „Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist leider ausgeblieben.“ Nur einige kleine redaktionelle Anpassungen würden vorgenommen.

Daraus schließt Schäfer, dass die Stadträte seinen umfangreichen Satzungsentwurf nicht gelesen und die Änderung abgelehnt hätten, damit sie sich mit der komplizierten Problematik nicht auseinandersetzen müssen. „In einer Stadt, die im Wasserschutzgebiet liegt, und in einer Zeit, in der der Klimawandel und der daraus resultierende Wassermangel sichtbar werden, halte ich dieses Signal für fatal“, erklärte er.

Pleite für Partheland

Doris Meinel (FDP) empfindet etwas anderes als fatal. Eigentlich wollten sich die Partheland-Gemeinden vergleichbare Baumschutzsatzungen geben. „Es ist ein schlechtes Signal an die Bevölkerung, dass uns das nicht gelang“, sagte Meinel. Bürgermeisterin Conrad: „Zwar übernahm Machern, wie vereinbart, die Federführung auf diesem Gebiet, doch leider ohne die anderen Kommunen zu beteiligen.“ So habe das Dorf schon eine Satzung beschlossen mit Regeln, die für Naunhof nie und nimmer in Frage kämen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer