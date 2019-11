Grüner Tisch von Naunhof sieht Gefahr durch Leipzigs Durst

Naunhof

Die steigende Nachfrage nach Trinkwasser hat den „Grünen Tisch“ von Naunhof zu einer Runde im proppenvollen Gemeindesaal des Pfarrhauses veranslasst. Im Mittelpunkt stand die Wasserversorgung und der Grundwasserpegel in der Region. Dazu hatten sich die Initiatoren mit Gabriele Wegel eine Expertin eingeladen. Sie ist als Chefin einer ortsansässigen Brunnenbaufirma von Berufs wegen prädestiniert, themenbezogene Fragen zu beantworten.

Interessierte Bürger haben Umfeld im Blick

Doch zunächst erklärte Jan-Walter Heikes das Ansinnen des Grünen Tisches. Als Jagdpächter, der in Eicha zuhause ist, hat er das natürliche Umfeld im Blick und sei deshalb vor gut zwei Jahren an den Grünen Tisch gekommen. „Mit ist es wichtig, dass wir hier über die grünen Belange von Naunhof sprechen, nicht über grüne Politik – die wird woanders gemacht.“ Es gehe ihm also „um unsere Seen und Wälder.“ Auf das aktuelle Thema bezogen erinnerte sich Heikes, der für die Bürgerinitiative Naunhof (BiN) auch im Stadtrat sitzt, an einen Antrag der Kommunalen Wasserwerke, die mit Blick auf steigende Bevölkerungszahlen in Leipzig mehr Wasser aus der Naunhofer Region ziehen möchten. „Da schrillten bei einigen Stadträten alle Alarmglocken, denn das ist ein sensibles Thema und hat Folgen für uns. Zum Beispiel weiter absinkender Grundwasserpegel, Gebäude setzen sich, Risse entstehen – was auch immer an Folgen damit verbunden sein könnte“, zeigte sich Heikes besorgt.

Alles Vermutungen und Befürchtungen

Allerdings konnte er auf konkrete Nachfrage kein Beispiel für derartige Szenarien benennen. „Alles nur Vermutungen und Befürchtungen“, schob Heikes nach. Andererseits berief er sich auf „ Behauptungen“ einiger Leute in der Region, wonach für die Versorgung der Leipziger Bevölkerung das meiste Wasser aus Naunhof gespeist werde. Er räumte aber ein, sich auf diese wagen Aussagen nicht unbedingt berufen zu wollen. „Deswegen haben wir ja heute mit Frau Wegel eine Expertin zu Gast, damit wir als Einstieg in dieses Thema etwas schlauer werden.“

Als Expertin versucht Gabriele Wegel Informationnslücken in Sachen Wasserversorgung und Grundwasserspiegel zu schließen. Quelle: Frank Schmidt

Die Expertin bestätigte, dass ein Teil der Trinkwasserversorgung in der Messestadt aus Naunhofer Quellen stammt. Aber für Details und mögliche Zukunstszenarien stand sie nicht zur Verfügung. „Ich möchte gern dazu beitragen, allgemeine Fragen zu klären und mit manchem Irrglauben aufräumen“, kündigte Wegel an. Natürlich könne sie nachvollziehen, dass die Einwohner mehr zur Entwicklung der Wasserversorgung wissen möchten. Dabei spiele die geologische Situation von Naunhof eine Rolle.

Expertin wagt Aufklärungsansatz

„Es wird immer wieder gesagt, dass sich durch den Kohleabbau unser Wasser reguliert. Das ist aber gar nicht der Fall und einer der größten Irrtümer.“ Ein weiterer Irrglaube sei, dass schon von neuen Brunnen gesprochen werde, auch das sei nicht der Fall. Wegel hat sich für diesen Abend zum Ziel gesetzt, einen ersten Aufklärungsansatz zu wagen. „Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich kein Geologe bin, werde ich sammeln und gerne zur Klärung an die richtigen Stellen weiterleiten“, versicherte sie.

Von Frank Schmidt