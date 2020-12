Grüner, mobiler, Sport und Kino: Das sind Wünsche der Jugend in Naunhof

Naunhof

Mit ersten Ideen geht das neue Jugendforum Naunhof an die Öffentlichkeit. Projekte in fünf Bereichen kann sich das Gremium vorstellen, das sich dieses Jahr auf Initiative von Bürgermeisterin Anna-Luise-Conrad (parteilos) gebildet hat. Etwas Geld für Vorhaben will die Rathauschefin schon im kommenden Jahr locker machen.

Andrea Scherf arbeitet beim Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig und hält die Fäden zwischen dem Forum und der Kommune zusammen. Nach ihren Worten hat sich ein harter Kern von zehn jungen Menschen gefunden, die sich bereits siebenmal – zuletzt nur virtuell – getroffen haben, um sich Gedanken zu machen, wie Naunhof für ihre Generation attraktiver werden könnte. Sie hörten sich um und bündelten fünf Themenschwerpunkte.

Wunsch 1: Mehr Treffpunkte

Zum einen hätten sie gern mehr Treffpunkte. Das Kinder- und Jugendhaus Oase hat zwar inzwischen unter neuer Leitung nach langer Zeit der Schließung wieder geöffnet. „Es fehlen aber Cafés“, bedauert Scherf. Auch eine Art Jugendladen wäre wünschenswert.

Wunsch 2: Umweltfreundlicheres Naunhof

Naunhof möchten die Jugendlichen gern umweltfreundlicher gestalten. „Dazu würden mehr Mülleimer in der Stadt und an den Seen gehören“, erläutert Scherf. An den Seen bräuchte es außerdem Behälter für Grillasche. Und manche Ecken, wie zum Beispiel der Schlossturnplatz, müssten ordentlicher hergerichtet werden.

Wunsch 3: Mehr frei zugängliche Sportstätten

In diesem Bezug kommt Andrea Scherf allgemein auf die Sportstättensituation und damit auf das dritte Anliegen zu sprechen. „Die Jugendlichen möchten frei zugängliche Sport- und Hartplätze“, sagt sie. Auf ihrer Agenda stünden auch eine größere Skateanlage und eine Dirtbike-Piste für Naunhof und Umgebung, also ein Fahrrad-Parcours mit Wellen, Absprung- und Landehügeln.

Unter diesem Logo tritt das Jugendforum Naunhof auf. Quelle: Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig

Wunsch 4: Mehr Freizeitangebote

In Sachen Freizeit halten die Jugendlichen mehr einmalige Angebote für sinnvoll, und das auch explizit am Moritzsee. Dort wie genauso im Waldbad können sie sich Rutschen vorstellen. „Vorgeschlagen wurden ein Kino oder Open-Air-Kino“, sagt Scherf. „Und generell sollte es im Winter mehr Veranstaltungen geben.“

Wunsch 4: Verbesserte Mobilität

Als fünften Punkt nennt sie eine verbesserte Mobilität. Busse sollten noch öfter als jetzt fahren, vor allem auch nach 20 Uhr und in die umliegenden Dörfer. Die Haltestellen müssten mit Unterständen und Sitzplätzen ausgebaut werden.

Kinotag als erste Veranstaltung

Über ein begrenztes Budget verfügt das Jugendforum, das durch das Programm „Weltoffenes Sachsen“, das Sozialministerium des Freistaats und die Stiftung Mitarbeit gefördert wird. Aus diesem Topf soll zum Beispiel ein Kinotag am 18. Dezember finanziert werden, bei dem Kurzfilme für die ganze Familie im Netz gestreamt werden. Für größere Investitionen reichen die Mittel aber nicht aus. Deshalb hat die Bürgermeisterin schon mal gehandelt. Wohlwissend, dass Projekte kommen werden, nahm sie 5000 Euro in den Haushalt für kommendes Jahr auf. Beschlossen ist der Etat aber noch nicht.

Jugendforum existiert seit Sommer

Schon während ihres Wahlkampfs vor einem Jahr hatte Anna-Luise Conrad geäußert, dass ihr die Wünsche der Jugend am Herzen liegen. Noch nicht lange war sie im Amt, als sie mit dem Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig vereinbarte, ein Forum zu gründen, in dem die Zielgruppe ihre eigenen Ideen entwickelt. Am 28. Mai wurde das Beteiligungsprojekt den Stadträten hinter verschlossenen Türen vorgestellt. Im Sommer folgte der öffentliche Aufruf an die Jugend, sich einzubringen.

Vorwiegend Mädchen im Gremium

Zu den bisherigen Treffen haben sich 13- bis 21-Jährige aus Naunhof, Ammelshain, Albrechtshain, Großsteinberg, Köhra und Altenhain eingestellt. In der Spitze kamen 22 Jugendliche zusammen, zum überwiegenden Teil Mädchen.

Von Frank Pfeifer