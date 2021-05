Grünes Klassenzimmer: Naunhofer Grundschüler lernen künftig draußen

Naunhof

Durchatmen können die Naunhofer Grundschüler künftig nicht nur zur Hofpause oder wenn wegen Corona die Räume stoßgelüftet werden. Für sie heißt es ab jetzt auch: Unterricht im Freien. Diese Woche wurde hinter der Sporthalle ein grünes Klassenzimmer eingeweiht, das dem Lernen neuen Schwung verleihen soll.

Je vier Tische und Bänke, in der Front eine große Tafel, und alles mit einem Sonnensegel überspannt. In den vergangenen 14 Tagen hat die Leipziger Firma Pfannmüller das Zimmer hergerichtet. „Nicht unser erstes“, sagt Inhaber Jan Pfannmüller. „Das verwendete Robinienholz ist sehr witterungsbeständig, es wird nicht faulen. An dieser Anlage hat man 20 bis 30 Jahre seine Freude.“

Versuch mit einem Provisorium

Freude ist wohl das richtige Wort, wie die Lehrer der Schule wissen. Schon im vergangenen Jahr war ein provisorisches Klassenzimmer im Grünen aufgebaut worden, damit die Kinder wegen Corona mehr an die frische Luft kommen. „Es war sehr gut angenommen worden“, bilanziert die stellvertretende Schulleiterin Katrin Lehmann. Die alten Möbel, die dafür verwendet worden waren, quollen jedoch auf und mussten im Herbst entsorgt werden.

Entlastung während Baumaßnahmen

Da Corona noch nicht aus der Welt ist und weitere Schulerweiterungen anstehen, die mit zeitweiligen Einschränkungen der Platzkapazitäten einhergehen, lag der Wunsch nicht fern, zur Entlastung eine dauerhafte Lösung zu schaffen. Es brauchte nur jemanden, der sie bezahlt. Gefunden wurde er im Förderverein Grundschule und Hort Naunhof.

Förderverein finanziert Projekt

„Weil wir vergangenes Jahr durch den Wegfall zum Beispiel der Projektwoche kaum Geld ausgegeben hatten und Dank der guten Arbeit des vorherigen Vorstandes verfügten wir über eine gute finanzielle Grundausstattung“, sagt dessen Vorsitzende Katharina Schäfer. „So lag es nahe, hier etwas Nachhaltiges zu schaffen.“ Die knapp 8000 Euro, die das grüne Klassenzimmer kostete, stammen komplett vom Förderverein.

Anschaulicher Unterricht möglich

Tageweise soll es von einzelnen Klassen genutzt werden, sobald sich das Wetter bessert. Schulleiterin Gabi Lehmann wirbt: „Hier ist ein attraktiver, anschaulicher Unterricht möglich. Die Kinder können beispielsweise das Leben auf der Wiese beobachten oder Blumen malen, die dort wachsen.“

Gerüste am Anbau gefallen

Auf dem Gelände befand sich früher der Schulgarten, der im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten an der Schule längst auf ein Grundstück umgezogen ist, das die Kommune hinterm Schillerpark gekauft hatte. Inzwischen fielen die Gerüste am Anbau, der mit Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb gehen soll. „Derzeit laufen die Ausschreibungen für Möbel und digitale Tafeln“, informiert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos).

Hoffen auf Fördermittel zum Weiterbau

Frohen Mutes ist sie, dass auch die weiteren Großprojekte auf den Weg gebracht und mit staatlichem Fördergeld umgesetzt werden können. Der vom Stadtrat bestätigte Planungsentwurf sieht einen Neubau an der Bismarckstraße und die Vergrößerung der Sporthalle vor. Alle Teile der Schule sollen durch einen geschützten Gang miteinander verbunden werden.

Von Frank Pfeifer