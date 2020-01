Grüße aus Moskau Fremdiswalder Rentner schreibt an Putin

Fremdiswalde/Trebsen

Ein bisschen traurig ist er schon. Aber er gibt die Hoffnung noch nicht auf. Seit einem Jahr wartet Günter Gumprecht auf Antwort aus Moskau. „Leider, ich sehe jeden Tag im Postkasten nach, aber bis zum heutigen Tag hat sich Wladimir nicht gemeldet.“ Dabei hatte sich der Fremdiswalder für seinen prominenten russischen Brieffreund so viel Mühe gegeben. Die Anschrift von Kremlchef Putin vermerkte er sogar in kyrillischen Buchstaben.

„Meine Begegnung mit Wladimir “

Hallo Wladimir – betont vertraut beginnt der 80-Jährige seine Zeilen. Er duzt den Präsidenten und bittet ihn, sich kurz Zeit zu nehmen, um diese alte Geschichte zu lesen. „Meine Begegnung mit Wladimir“ ist sie überschrieben. Es war ein Sonnabend 1985, ein milder Tag. Gumprecht, der damals in Wurzen wohnte, sei auf dem Heimweg von Grimma gewesen: „Am Ortseingang von Nitzschka stand ein defekter Mannschaftstransporter der sowjetischen Armee.“

Das war er: Mit diesem Trabi 600 kutschierte der heutige Rentner den damaligen sowjetischen Offizier. Quelle: privat

Die Kühlerhaube war aufgeklappt und fünf junge Soldaten schauten hilflos in den Motorraum. Daneben habe ein Offizier gestanden: „Als er mich in dem Trabi sah, gab er mir ein Handzeichen. Ich solle anhalten. Er fragte mich auf Deutsch, ob ich nach Wurzen fahre. Ich nickte und bot ihm an, einzusteigen.“ Vor der Abfahrt erklärte der Lenker, dass der Trabityp von Haus aus keine Sicherheitsgurte habe. Njet Problem. Und ab ging’s.

Wachposten glaubten ihren Augen nicht

1984 hatte Gumprecht seine Fahrerlaubnis gemacht und den Trabi preisgünstig gekauft. Auf der Fahrt nahm Putin die Mütze ab. Die beiden Männer unterhielten sich über die Anzahl ihrer Kinder. Der Offizier habe sich als Wladimir vorgestellt, sein zufälliger Chauffeur als Günter. Die Wachposten an der Wurzener Kaserne hätten sehr verwundert drein geschaut, als ein hoher Offizier aus dem Trabant ausstieg, erinnert sich Gumprecht.

Die Neuweißenborner Straße in Altenhain bei Trebsen als Wladimir-Putin-Straße. Quelle: Frank Schmidt

Der Fremdiswalder ist sicher, dass es eben dieser ganz bestimmte Wladimir war, den er gefahren hatte. „ Putin war ab 1985 in Dresden stationiert, sein markantes Gesicht, seine Stimme – ich täusche mich da nicht.“ Später kam ihm zu Ohren, dass Putin auch in Altenhain gesehen wurde. Heimatfreund Volker Killisch bestätigt das: „Die Gerüchte halten sich hartnäckig. Beweise gibt es nicht. Dennoch hatte unser Original, Gerd Misselwitz, lange nach der Wende ein Schild Wladimir-Putin-Straße angebracht.“

Und zwar dort, wo die Zuwegung zu DDR-Zeiten noch Straße der DSF – der deutsch-sowjetischen Freundschaft – hieß. „Die heutige Neuweißenborner Straße führte genau auf das Gelände des Munitionslagers zu. Es ist nicht auszuschließen, dass Putin in dem sowjetischen Militärstützpunkt tatsächlich Kontrollen durchführte“, so Killisch. Die Umbenennung der Straße nach dem russischen Präsidenten sei damals nur ein Aprilscherz gewesen. Nur ein Tag später war das Schild verschwunden.

Warten auf Antwort

Gumprecht stellt sich im Brief kurz selbst vor. Er sei gelernter Schuhmacher. Gearbeitet habe er in Wurzen als Schwimmmeister. „Ich erinnere mich noch, dass Sowjetsoldaten beim Bau der Halle geholfen hatten.“ Da er etwas Russisch sprach, habe er sich mit den Männern verständigen können. Inzwischen wohne er mit seiner Karin in Fremdiswalde. „Wenn es Dir möglich ist, mir nur kurz zu antworten, wäre das eine Freude für uns“, so die Hoffnung in seinem Brief an den russischen Präsidenten. Er endet mit: „Herzliche Grüße und Gesundheit wünscht Günter Gumprecht.“

PS: Der Trabi ist verkauft. Aber ihn gibt es noch!

Von Haig Latchinian