Grundschul-Turnhalle in Bad Lausick: Sanieren oder neu bauen?

Als in den Achtzigern das Bad Lausicker Neubaugebiet entstand, wurden auch eine Schule und eine Turnhalle errichtet. Das Schulgebäude, heute durch die Grundschule genutzt, ist in weiten Teilen saniert. Die Turnhalle nicht. Ein Ärgernis für den Schul- und den Vereinssport. Eine Studie wägt die Kosten von Sanierung und Neubau ab. Der Technische Ausschuss sichtete erste Zahlen.

Neubau wäre nur wenig teurer als Sanierung

„Wir beginnen, das Ganze jetzt zu betrachten“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Die Halle sei nutzbar, aber sie sei zweifellos verschlissen. Fehlende Barrierefreiheit, marode Heizung, kritikwürdige Sanitäranlagen – die Liste der Handlungserfordernisse sei lang. Die Kommune müsse in den nächsten Jahren etwas tun. Was, das wolle gut erwogen sein. Ein 6400 Euro teures Konzept soll Verwaltung und Stadtrat bei dieser Entscheidungsfindung Argumente an die Hand geben. Für die städtebauliche SOP-Förderung habe man die Halle auf der Liste; möglicherweise komme aber eine andere, für die Stadt ergiebigere Förderung in Frage.

Die Turnhalle in der vorhandenen Hülle auf aktuelle Standards zu bringen, würde rund 2,3 Millionen Euro kosten, umreißt das Konzept - nach aktuellen Baupreisen. Würde das Gebäude abgerissen und in derselben Größe mit Mindeststandard neu gebaut, käme das lediglich rund 200 000 Euro teurer. Passte man den Neubau auf übliche Ausmaße an – Flächenzuwachs von 710 auf 850 Quadratmeter -, würde das Vorhaben rund drei Millionen Euro kosten.

Handlungsbedarf: Toiletten

„Die Zahlen lassen wir erstmal wirken“, sagte Tim Barczynski (Linke). Es gehe um sehr viel Geld. Eine solche Investition müsse eingeordnet werden. „Die Sanierung müssen wir angehen. Die Halle kann man doch kaum noch anbieten“, sagte Matthias Pfaff (Unabhängige Wählervereinigung). Das größte Problem sei das Dach, meine Fraktionskollege Daniel Goldmann – und: „Die Toiletten sind grausam. Bloß zu sanieren wird schwierig.“

Zweifelderhalle an der Oberschule seit 2016 neu

Wie es mit der Grundschul-Turnhalle weiter geht, muss der Stadtrat in den kommenden Monaten abwägen. Dabei fließt ein, dass die Kommune neben der Oberschule bereits vor vier Jahren eine neue, größere, über zwei Felder verfügende Sporthalle errichtete, die über Wettkampf-Bedingungen entspricht und auch für größere Veranstaltungen nutzbar ist. Möglicherweise ein Argument dafür, zumindest von einer großen, auf drei Millionen Euro veranschlage Neubau-Variante an der Grundschule Abstand zu nehmen.

