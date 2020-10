Bad Lausick

An der Grundschule in der Friedrich-von-Schiller-Straße in Bad Lausick brannten am Sonnabend gegen 22.15 Uhr mehrere Mülltonnen. Laut Angaben der Polizei hatten Unbekannte das Feuer gelegt. Die Flammen griffen auch auf die Hausfassade der Schule über, bevor die Feuerwehr löschen könnte. Die Mülltonnen selbst brannten komplett ab. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Von lvz