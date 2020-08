Grundschule Naunhof erhält Sozialarbeiter

Naunhof

Schulsozialarbeit soll künftig in der Grundschule Naunhof angeboten werden. Die Stadt will zum 1. Januar kommenden Jahres eine Stelle schaffen, die ein freier Träger mit einer Fachkraft besetzen kann. Zunächst sucht sie aber im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens einen solchen Verein.

An Oberschulen existiert schon vielerorten Sozialarbeit, so auch seit 2010 in Naunhof, betrieben durch die Kindervereinigung Leipzig. In Bezug auf staatliche Grundschulen wird das Thema aber noch recht zögerlich behandelt. Im Landkreis Leipzig gibt es laut Stadtverwaltung Naunhof nur vier Modellstandorte: Wurzen, Grimma, Borna und Markkleeberg. Nun soll die Parthestadt hinzukommen, die wichtige Voraussetzungen erfüllt, um in das Programm aufgenommen werden zu können.

Anzeige

Kriterien für Schulsozialarbeit erfüllt

Das Kriterium von über 250 Kindern kann die Grundschule längst übererfüllen. Lernten dort bislang 322 Kinder, sollen es ab 31. August 341 sein. 24 von ihnen bedürfen im Rahmen der Inklusion einer sonderpädagogischen Förderung, auf Dauer werden es noch mehr sein.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine weitere Bedingung, um Schulsozialarbeit zu etablieren, ist die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund; in Naunhof gehören 19 Mädchen und Jungen dieser Kategorie an. Hinzu kommen Schüler, die nicht bei ihren Eltern leben dürfen und durch das Jugendamt in Wohngruppen oder Pflegefamilien betreut werden.

Mobbing und Liebeskummer

„Ohne Frage gibt es Konflikte untereinander“, hält Schulleiterin Gabi Lehmann mit ihren Beobachtungen nicht hinter dem Berg. „Zuweilen kann die Lern- und Leistungsbereitschaft beeinträchtigt sein, weil Probleme mit Klassenkameraden an der Freundschaft rütteln.“ Sogar Mobbing komme vor, und bei den Viertklässlern bereits Liebeskummer.

Lehrer nur bedingt Ansprechpartner

Lehrer, so Lehmann weiter, hätten es in der Regel schwer, darauf individuell einzugehen und im richtigen Moment ein Ansprechpartner zu sein. „Sie stehen allein in der Klasse und müssen die Pausen dazu nutzen, in die nächste Klasse zu kommen“, erklärt sie. Ihr Auftrag sei es, Sach- und Fachkompetenzen in verschiedenen Fächern zu vermitteln.

Sozialarbeiter kann Lücke füllen

Die dadurch entstehende Lücke könnten Schulsozialarbeiter füllen. Mit ihrer Ausbildung und entsprechenden Methodenerkenntnissen ausgestattet, hätten sie eine andere Herangehensweise an die Themen, Gefühle und Bedürfnisse der Schüler und Zeit für diese. „Außerdem sind sie institutionell unabhängig von Lehrern, Schulleitung und Schulbehörde und können neutrale Vertrauensperson für Rat suchende Schüler wie auch Eltern sein“, erklärt Gabi Lehmann. „Eine Win-Win-Situation für Schüler, Lehrer und Eltern also.“

„ Schulsozialarbeit dient als Prävention und Intervention vor Ort, sie kann somit individuelle, familiäre und schulische Konflikte bereits im Ansatz erkennen und dadurch gezielte Hilfen anbieten“, erklärt die Naunhofer Hauptamtsleiterin Simone Leutbecher, die innerhalb der Stadtverwaltung für den Schulbetrieb zuständig ist. Zunächst soll nach ihren Worten jemand für 20 Wochenstunden eingestellt werden. „Dann werden wir ermitteln, ob weiterer Bedarf besteht, und gegebenenfalls die Arbeitszeit erweitern“, kündigt sie an. Wichtig sei aber, dass sich zunächst ein Trägerverein findet.

Staat und Landkreis fördern Stelle

Gefördert wird die Stelle zu zehn Prozent vom Freistaat und zu 45 Prozent vom Landkreis Leipzig. Die restlichen 45 Prozent muss die Stadt selber bezahlen, das wären dann pro Jahr 22 028 Euro, die sich aus Personal-, Sach- und Verwaltungskosten zusammensetzen.

Raum für Fachkraft vorhanden

Dass die Sozialarbeit in Gang kommt, begrüßt Stadtrat Martin Schäfer (Bündnis90/Grüne). „Ich habe mich dafür schon vor zwei Jahren im Elternrat stark gemacht, aber damals stand kein Raum zur Verfügung“, erinnert er. Das Platzproblem sollte aber nach Leutbechers Dafürhalten keine Hürde mehr sein, wenn der Erweiterungsbau steht. Laut dem amtierenden Bauamtsleiter Thomas Hertel ist er mit Schuljahresbeginn 2021/’22 fertig. Und vorher, so Schulleiterin Lehmann, findet sich sicherlich eine Möglichkeit in den aufgestellten Containern.

Bitte um Rechenschaftslegung

Dass die Schulsozialarbeiter jährlich dem Stadtrat öffentlich einen Bericht über ihre Tätigkeit erstatten, darum bittet Michael Schramm ( CDU). „Das hat es früher aus der Oberschule gegeben, bis es einschlief. Es sollte wieder eingeführt werden“, wünscht er sich – freilich dann für Ober- und Grundschule.

Von Frank Pfeifer