Gummi-Müller als Buchautor: Colditzer Industriegeschichte auf einen Blick

Wer aufzählen will, wie viel Handel und Wandel es früher in Colditz gegeben hat, der muss entweder ohne Punkt und Komma reden oder braucht jede Menge Puste: Ziegeleien, Schamottefabriken, Steinzeug- und Steingutbetriebe, Töpfereien, Porzellanwerke, Spinnereien, Webereien, Papier- und Pappenfabriken, Mühlen, Brauerei, Molkerei, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Seifenerzeugung, den Colditzer Wald als Wirtschaftsfaktor ...

Andreas Müller bewies einen solch langen Atem. Der 77-Jährige hat jetzt ein 300 Seiten starkes, reich bebildertes Buch vorgelegt, das erstmals die wechselvolle Industriegeschichte der Stadt Colditz in ihrer Gesamtheit erfasst. Einen Vorgeschmack bekamen die Colditzer bereits bei einer Ausstellung 2015 im Rahmen der 750-Jahrfeier der Stadt. In deren Vorfeld hatte der einstige Unternehmer allein 2014 etwa 4000 Stunden recherchiert.

Ausstellung zur Jahrfeier brachte alles ins Rollen

„Doch die Ausstellung war endlich und musste wieder abgebaut werden“, sagt Müller. Er habe deutlich gespürt, wie die Industriegeschichte die Einwohner und Gäste der Stadt nahezu elektrisierte. Also reifte in ihm der Wunsch, seine Sammlung zu publizieren und somit auch der Nachwelt zu erhalten. Dabei wollte er ursprünglich nie ein Buch schreiben. Doch genau das war er seinem „angefütterten“ Publikum nun offenbar schuldig.

Bereits die Geschichte seines Familienbetriebes bietet genug Stoff für einen Krimi. So gab es in Colditz neben Friedhofs-Müller, Fisch-Müller und Hunde-Müller nicht zuletzt auch einen Gummi-Müller. Vater Werner Müller gründete 1952 die gleichnamige Fabrik. Die Produktion für Gummiwaren startete er damals mit zehn Beschäftigten. Es waren schon weit mehr als 100, als er 1965 starb. Drei Jahre später übernahm Sohn Andreas den Betrieb.

Konflikte mit der Staatspartei

In Spitzenzeiten produzierte Müller mit 250 Beschäftigten bis zu 700 Gummiprodukte – für den Trabant genauso wie für Schuhe oder Elektromotoren. Müller eckte bei den Genossen an. In seinem Büro hing nicht das Foto des Staatsratsvorsitzenden, sondern jenes des Firmengründers. Überhaupt entsprach das Zimmer nicht dem eines sozialistischen Leiters: „Warum sollte es bei mir besser aussehen als bei meinen Mitarbeitern?“, fragte Andreas Müller trotzig.

Wir stehen auf tönernen Füßen Kommentar von Haig Latchinian Er gilt als einer der bedeutendsten Bürgermeister, die Colditz je hatte: Johannes Müller, Stadtoberhaupt von 1873 bis 1907. Als Motor der industriellen Revolution holte er die Eisenbahn nach Colditz, ließ das erste Stadtkrankenhaus, die Sophienschule, das Wasserwerk, das Kaiserliche Postamt und nicht zuletzt das Elektrizitätswerk bauen. Dadurch verfügte Colditz als eine der ersten Städte Sachsens über eine eigene Stromversorgung. Es waren noch Zeiten, als kein Colditzer zu Einkauf, Konzert oder Tanz nach Leipzig fuhr. Die Stadt lebte für sich, mit sich und aus sich selbst heraus. Zu verdanken hatte sie das nicht nur ihrem umsichtigen Bürgermeister, sondern vor allem der Industrie. Das aktuelle Buch von Andreas Müller „Aus der Industriegeschichte der Stadt Colditz“ beweist dies auf eindrucksvolle Art. Colditz besaß Betriebe mit Hunderten, ja sogar Tausenden von Arbeitern. Und heute? Sicher, es gibt Leuchttürme wie Anona mit mehr als 440 Beschäftigten. Dem Unternehmen gelang der Aufstieg vom einstigen DDR-Hersteller für Instant-Pudding und Softeispulver zum weltweiten Player für diätetische Lebensmittel. Und doch wird man den Eindruck nicht los, dass der Ort längst nicht mehr aus sich heraus bestehen kann. Gewerbesteuer bricht weg. Was bleibt, ist das Schielen auf Fördergelder von auswärts. Der Ruf nach der schönen alten Zeit wird lauter. Die Wertschöpfung solle im Ort bleiben, das Ziel seien kürzere Wege und mehr Kreisläufe. Sicher, das Rad der Geschichte kann niemand zurück drehen. Und doch zeigt Corona: Wir Globalisierten stehen eben nicht breitbeinig auf dem Erdball, sondern auf ziemlich tönernen Füßen. Daher braucht es Werte wie Fairness, Mut und Solidarität, ein neues Nachdenken über das Zusammenleben vor Ort – die Regionalisierung des Globus.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Belegschaft waren ihm wichtig. Drei Jahre lang, immer in den Wintermonaten, modernisierte er zumindest eines der Gebäude. Es fehlte an Material und Maschinen: „Sieben Jahre musstest du allein auf einen Gabelhubwagen warten.“ 1972 wurde das Werk enteignet. Andreas Müller war fortan Betriebsleiter des VEB Gummiwaren. Als Colditz dann gar zum Betriebsteil degradiert wurde, hörte Müller auf.

Rückkauf von der Treuhand scheiterte

Bis zur Wende unterstützte Müller als sogenannter mithelfender Ehegatte seine Frau. Versuche, den 40-jährigen Familienbetrieb von der Treuhand zurück zu kaufen, scheiterten. Der Unternehmer baute im benachbarten Großbothen eine neue Firma: „Am 6. Mai 1995 zogen wir mit 18 riesigen Lastzügen um – an nur einem einzigen Tag“, erinnert sich Müller. 1998 brannte das Werk nieder. Es wurde wieder zeitnah aufgebaut und wird heute von Sohn Jan Müller geführt.

Andreas Müller – ein Kämpfer. Noch 1988, als rechte Hand der Ehefrau, machte er seinen Meister für Keramik. Er bezeichnet die Wirtschaft als Quelle von Wohlstand fürs Gemeinwesen. Nur wer etwas erarbeitet, könne auch verteilen. So gesehen sei das Ende des 19. Jahrhunderts ein goldenes Zeitalter gewesen. „Wasserwerk, Bahnanschluss, Telefonnetz – Johannes Müller war Bürgermeister.“ Alles Müller? „Nee, ich bin mit ihm weder verwandt noch verschwägert.“

Das Buch ist in einer limitierten Auflage erschienen. Die 300 Exemplare sind nummeriert und vom Autor signiert. Sie sind bei ihm zum Selbstkostenpreis von 30 Euro erhältlich.

Von Haig Latchinian