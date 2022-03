Gustav Adolf in Grimma: Auf Spurensuche nach dem Schwedenkönig

Grimma

Manchmal kommen Reporter zu Themen wie die Jungfrau zum Kinde. Es war nur ein Satz am Rande der montäglichen Berichterstattung über den Frischemarkt. Und doch sorgte er für einiges Aufsehen: Schwedenkönig Gustav Adolf, hieß es im Artikel, soll in der Grimmaer Klosterkirche aufgebahrt worden sein. Vor 390 Jahren.

Der Tipp geht zurück auf Klaus Büchner, Grimmas Stadt- und Wanderführer. Während unter Eingeweihten bekannt ist, dass Martin Luther in der Kirche einst gepredigt und sie wegen ihrer schwierigen Akustik als „Brustbrecher“ bezeichnet hatte, sei die Geschichte mit dem Schwedenkönig so gut wie unbekannt.

Grimmas Gymnasium St. Augustin und die einstige Klosterkirche (r.) aus der Vogelperspektive. Quelle: Frank Schmidt

Spur führt zu Richard Weidauer

Büchner verweist auf den Hohnstädter Thomas Ott, der viele Jahre für das Gustav-Adolf-Werk in Leipzig gearbeitet hatte. Der eingetragene Verein gilt als das älteste evangelische Hilfswerk in Deutschland, gegründet 1832 in Leipzig. Es unterstützt religiöse Minderheiten in 40 Ländern der Welt.

Im Gespräch vor der Kirche in Hohnstädt: Lutz Simmler, Elke Simmler und Thomas Ott von der Kirchgemeinde. Quelle: Frank Prenzel

Ott beschäftigte sich mit dem Schwedenkönig. Bei der Recherche stieß er auf eine Niederschrift des einstigen Oberkirchenrats und Superintendenten, Richard Weidauer, der sein Amt in Grimma von 1917 bis 1934 ausübte. Dort hätten sich entsprechende Ausführungen zu Gustav Adolf und Grimma gefunden.

„Der furchtbare Krieg tobte weiter“

In der Schlacht bei Lützen, 1632, wurde der schwedische Feldherr am 16. November tödlich verletzt. Seinen Leichnam brachten die schwedischen Soldaten zunächst in die Kirche von Meuchen und dann nach Weißenfels ins heutige Geleitshaus. Apotheker Casparus König sezierte den Toten und balsamierte ihn ein, ehe er aufgebahrt wurde.

Die Sandsteinfigur des schwedischen Königs Gustav Adolf am Rathaus von Lützen. Quelle: Archiv

„Der furchtbare Krieg tobte weiter. Und so brauchten die Schweden ein Dreivierteljahr, bis sie mit dem Leichnam in Stockholm ankamen“, weiß Thomas Ott. Auf ihrem Weg durch deutsche Landen machten die Schweden auch Station in Grimma. „Die Offiziere quartierten sich mehrere Tage im Goldenen Löwen ein und prellten die Zeche.“

Platte befindet sich heute in Trebsen

Der Leichnam des Königs wurde auf dem Altartisch der Klosterkirche abgelegt, informiert Ott. Der originale Tisch existiere noch heute, kann Heimatforscher Rudolf Priemer bestätigen. Weil die Klosterkirche in den Achtzigerjahren beinahe zur Ruine geworden wäre, kam die Altarplatte nach Trebsen.

Der goldene Löwe über der Toreinfahrt des Gebäudes Markt 19. Quelle: Thomas Kube

Kirchenhistoriker Heiko Jadatz wohnte lange nach der Wende einige Jahre im Trebsener Pfarrhaus. Mitunter strich er so sanft über den Tisch aus Rochlitzer Porphyr, als sei es das samtene Fell seiner Lieblingskatze: „Luther hatte an dieser Platte gepredigt“, sagte er oft. Dass auch der Schwedenkönig darauf lag, ist ihm neu.

Im schwedischen Staatsarchiv von Stockholm existieren Nachweise, die bezeugen, dass der königliche Sarg höchstwahrscheinlich in der Klosterkirche gestanden hatte: Es existieren zwei Rechnungen, die am 26. November 1632 in Grimma ausgestellt waren. Die Leiche wurde später über Leipzig, Eilenburg, Wittenberg und Brandenburg nach Wolgast überführt.

Kirche liegt Abgeordneter am Herzen

Als gesichert gilt, dass die schwedische Monarchie der DDR für den Erhalt der Klosterkirche Geld überwiesen hatte. Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf (CDU) interessierte sich gerade in ihrer letzten Legislatur sehr für die Geschichte der Klosterkirche. „Mein Büroleiter Thomas Krafczyk unterstützte mich dabei.“

Die ehemalige schwedische Honorarkonsulin Petra Löschke im Konsulat in Leipzig. Quelle: Andreas Döring

Und nicht nur er. Auch Künstlerin Barbara Dietel beschäftigte sich jahrelang mit der Klosterkirche. Als Landgraf erfuhr, dass der Schwedenkönig dort aufgebahrt lag, wollte sie sogar das schwedische Königshaus einschalten. Also informierte sie Petra Löschke, bis 2021 schwedische Honorarkonsulin in Leipzig.

Andenken an Elsa Brändström

Sie erinnere sich noch gut an die alljährlich in Lützen stattfindenden Gedenkveranstaltungen für Gustav Adolf, sagt die heute 71-jährige Löschke. Sie räumt aber ein, dass sie diesen Termin eher als Pflichtaufgabe empfunden habe. Eine Herzensangelegenheit war ihr dagegen das Andenken an Elsa Brändström.

Die Elsa-Brändström-Kunstausstellung in der Klosterkirche Grimma. Sie fand im Jahr 2018 statt. Quelle: Andreas Döring

Die Rot-Kreuz-Schwester ist als „Engel von Sibirien“ in die Geschichte eingegangen. Die Tochter des schwedischen Militärattachés in St. Petersburg verarztete im Ersten Weltkrieg deutsche Kriegsgefangene und russische Soldaten. Mehrfach wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert.

Gustav Adolf noch immer populär

Löschke war 2018 Schirmherrin der Brändström-Kunstausstellung in Grimmas Klosterkirche. Auch sie weiß, dass dort einst der schwedische Kriegsherr lag. „Die Verehrung für Gustav Adolf in Schweden ist ungebrochen.“ Es habe Versuche gegeben, einen touristischen Wanderweg zu initiieren, der alle Aufbahrungsorte verbindet. Doch sei es vorerst beim Versuch geblieben.

Von Haig Latchinian