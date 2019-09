Gute Umsätze auf Grimmaer Pflanzenmarkt

Grimma

Das Wochenende hat zweifellos noch einmal so richtig Spaß auf Garten(arbeit) gemacht. Entsprechend perfekt passte es, dass nach der Premierenveranstaltung im Mai der von der Stadtverwaltung initiierte Blumen- und Pflanzenmarkt am Sonnabendvormittag auf dem Marktplatz der Großen Kreisstadt parallel zum Frischemarkt in der Klosterkirche eine zweite Auflage erfuhr.

Nicht fehlen durfte Platzhirsch Peter Lindner, der zu den wenigen Händlern gehört, die dem Grimmaer Wochenmarkt auch im Winter die Treue halten. „Ich bin seit vielen, vielen Jahren auf dem Marktplatz präsent, und der neue Blumen- und Pflanzenmarkt ist sehr gut angenommen worden, unter anderem auch von jungen Leuten und Familien“, so der Hohnstädter Gärtner.

Wunsch nach Erweiterung

Annett Senf vom Grimmaer Blumenfachgeschäft Mühe sieht ebenso keinen Grund zur Klage. „Sicher wäre es wünschenswert, wenn sich noch ein paar mehr Händler fänden und sich das Angebot etwa um Honig und ähnliche Dinge erweitern ließe, aber schon bei der Premiere des Blumen- und Pflanzenmarktes im Frühjahr sind unsere Geschäfte sehr gut gelaufen“, so Senf, die mit ihrem Angebot auch am kommenden Sonnabend beim Höfgener Handwerkermarkt vertreten sein wird.

Fester Platz im Marktleben

Den Eindruck, dass die Geschäfte bei jenen Händlern insgesamt sehr gut gelaufen sind, die sich am ersten Markt im Frühjahr beteiligt hatten, gewann auch der Grimmaer Marktmeister Frank Schütz. „Weil die Akzeptanz damals sehr gut war, haben wir uns für einen zweiten Termin im Frühherbst entschieden, und beide Märkte sollen künftig einen festen Platz im Grimmaer Markt-Leben haben“, sagte er. Ihm zufolge ist man dabei, weitere Händler zu gewinnen. „Am Sonnabend waren sieben mit von der Partie, und diese Zahl wollen wir mittelfristig verdreifachen“, so der Grimmaer Marktmeister.

Was ganz im Sinne von Blumen- und Pflanzenmarkt-Kundin Andrea Helbig wäre. „Eine Erweiterung würde ich begrüßen, grundsätzlich finde ich die Idee zu einem solchen Marktangebot aber sehr gut“, so die Nerchauerin.

Aller Anfang ist schwer

Dass aller Anfang schwer ist, diese Erfahrung hat die Muldestadt mit dem am Sonnabend parallel stattfindenden Frischemarkt gemacht. „Einen Markt zu bewerben, der nur jeden dritten Sonnabend stattfindet, ist nicht ganz einfach“, erklärte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Und trotz des knappen halben Jahrzehnts, die es den Markt gibt, können wir ihn als Stadt noch immer nicht wirtschaftlich betreiben.“

Berger kündigt Änderungen an

Diesbezüglich sei man aber auf einem guten Weg, und die Fertigstellung der Hochwasserschutzmauer werde einen zusätzlichen Schub geben. „Wir wollen ja prinzipiell die Uferachse zwischen der Klosterkirche und dem Volkshausplatz entwickeln, und im Zuge dessen soll auch der Frischemarkt partiell, sofern es das Wetter zulässt, die Mauern der Klosterkirche verlassen und auf das Muldeufer ausgedehnt werden“, kündigte das Stadtoberhaupt an.

Von Roger Dietze