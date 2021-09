Händler sind dankbar für die Rückkehr zur Normalität

Grimma/Höfgen

Verschleiß ist Egmont Findeisens Geschäft. Segnet irgendwo ein Besen oder eine Bürste das Zeitliche, dann ist „Bürsten-Eggi“, wie er in der Region liebevoll genannt wird, zur Stelle. „Es gibt absoluten Nachholbedarf“, berichtet der Bennewitzer Kleingewerbehändler im Rahmen des Höfgener Handwerkermarktes, der am Wochenende zum 16. in dem Grimmaer Ortsteil über die Bühne ging.

Angenehmes Arbeiten

„Während der diversen Lockdowns haben die Leute mehr Zeit als üblicherweise gehabt, ihre Häuser und Wohnungen auf Vordermann zu bringen“, so Findeisen, der zur Stamm-Händlerschaft des Handwerkermarktes zählt. „Es ist ein angenehmes Arbeiten hier, zudem habe ich viele Kunden in der Region.“

Alte Handwerkskünste im Fokus: Stellmachermeister Philip Deckwerth aus Wurzen demonstriert das Schärfen einer Säge. Quelle: Roger Dietze

Lob für Sachsen

Auch Bernhard Tauscher ist trotz seines Wohnortes Jena kein Unbekannter in der Region. Der Thüringer Hut-Spezialist ist vielmehr ebenso Stamm-Händler in Höfgen und in diesem Jahr besonders gern an die Mulde gekommen. „Ein Lob für den Freistaat Sachsen, der das Management von Märkten in diesen komplizierten Zeiten besser hinbekommen hat als Thüringen“, so der 68-Jährige, der seine Waren zuletzt in Klosterbuch bei Leisnig und in Wermsdorf feil geboten hat.

Schließung beim Jubiläum

„Ich mag darüber hinaus die Region ebenso wie die hier beheimateten Leute“, so der Universitätsstädter, der ein Familienunternehmen leitet. „Coronabedingt mussten wir im vergangenen Jahr ausgerechnet zum 150. Firmenjubiläum zeitweilig schließen. Umso froher sind ich und meine ebenso über Märkte tingelnde Frau, dass es nun wieder weitergeht.“

Aufgeschlossene Leute

Weitergegangen ist der Vertrieb ihrer Produkte im unmittelbaren Kundenkontakt auch für Seifen- und Pflegeprodukte-Händlerin Claudia Cadow. „Höfgen ist abgesehen von einigen Frischemärkten einer der ersten größeren Märkte, die ich besuche“, so die Narsdorferin, die sich nach eigenem Bekunden gut aufgehoben im „Dorf der Sinne“ fühlt. „Die Leute sind aufgeschlossen, sodass ich jedes Jahr sehr gern herkomme.“

Spaß an Gesellschaftsspielen

Spaß bereiten in der Regel auch Gesellschaftsspiele. Mit einem besonderen im Gepäck machte an den vergangenen beiden Tagen Rüdiger Ulrich in Höfgen Station. Seit sechs Jahren gibt es das „Mehrgenerationen-Brettspiel für Mitteldeutschland“ mittlerweile, nun ist der Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) nach eigener Aussage daran, eine Leipzig-Edition auf den Markt zu bringen. „Diese wird mit dem Hauptspiel kompatibel sein“, kündigt Ulrich an, der das Spiel über den mit der HTWK kooperierenden Verein Regionalkundliche Bildung Mitte Deutschland vertreibt.

Brot geht weg wie warme Semmeln

Zur Allgemeinbildung im Bereich alter Handwerkskünste trug einmal mehr auch der Höfgener Handwerkermarkt bei, in dessen Rahmen Korb- ebenso wie Kerzen- und Handschuhmacher ihre Waren präsentierten.

Schlangen vor der Mühle

Die längsten Schlangen allerdings bildeten sich auch bei der 16. Auflage der Veranstaltung an der vor 300 Jahren erstmals urkundlich erwähnten Höfgener Wassermühle. Denn vor dieser brachte der die technischen Schauanlage betreibende und unterhaltende Verein an beiden Wochenendtagen sein frisch gebackenes Mühlenbrot unters Handwerkermarkt-Volk.

Angebote zum Mitmachen: „Tonkünstlerin“ Katrin Hofmann aus Machern bot in Höfgen Workshops rund um das Material Ton an. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze