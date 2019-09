Naunhof

Ein berauschter Vito-Fahrer hat am Samstagmittag auf der Leipziger Straße von Naunhof einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen löste sich ein Anhänger von einem Transporter, teilte die Polizei am Montag mit. Dieser fuhr geradeaus weiter, als der Wagen in die Leipziger Straße einbog, und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der 57-jährige Fahrer des BMW wurde dabei verletzt. Er musste in einer Klinik ambulant medizinisch behandelt werden.

Fahrer war im Rausch

Wie sich später herausstellte, durfte der Unfallverursacher mit seinem Führerschein die Fahrzeugkombination aus Transporter und Anhänger nicht fahren. Außerdem führte er das Gespann unter Einwirkung von berauschenden Mitteln. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch aus

Von Birgit Schöppenthau