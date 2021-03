Härteste Zeit in 70 Jahren Uhren-Mainitz Naunhof

Naunhof

Seit genau 70 Jahren existiert in Naunhof das Geschäft Mainitz Uhren & Schmuck. Und obwohl es zu DDR-Zeiten mit manchen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, sagen die heutigen Inhaber, sie durchleben gerade die schwierigste Periode. Jammern oder gar aufgeben wollen sie aber nicht, dafür lieben sie ihr Traditionsunternehmen und die Kundschaft viel zu sehr.

Als Vertriebener aus Schlesien gekommen, übernahm Guido Mainitz am 1. April 1951 einen Uhren- und Optikerladen in der Langen Straße, in der sich damals noch Geschäft an Geschäft reihte. „Er hatte es nicht einfach, musste sich erst einmal als Neubürger in Naunhof etablieren“, weiß sein Sohn Robert (59) zu berichten, der die Firma seit dem Tod des Vaters zusammen mit Schwester Martina Mainitz (69) führt.

Schwerer Stand zu DDR-Zeiten

Im Sozialismus hatten private Händler keinen guten Stand gegenüber der staatlichen Handelsorganisation (HO). „Wir bekamen nur begrenzt Waren und Gold zugeteilt. Damit konnten wir nicht so viel verkaufen wie die HO“, erinnert sich Martina Mainitz. „Über Wasser hielten wir uns mit Reparaturen. Ausbilden durften wir niemanden.“

Boom nach dem Mauerfall

Wie groß die Freude beim Vater, als 1989 die Mauer fiel! Jetzt konnte er endlich seine Träume erfüllen, ohne Hindernisse so richtig loslegen. „Im Westen kauften wir Uhren ein, die vorher hier Mangelware waren und die wir reißend loswurden“, erzählt Robert Mainitz. „Nun stand der Verkauf höher im Kurs als die Reparaturen.“

In der Langen Straße von Naunhof ansässig: Mainitz Uhren & Schmuck. Quelle: Thomas Kube

Schwerste Krise in 70 Jahren

Doch dieses Verhältnis sollte sich nun mit Corona wieder umkehren. Seit dem 14. Dezember vergangenen Jahres ist das Geschäft im allgemeinen Lockdown geschlossen, der Verkauf kam weitgehend zum Erliegen. „Das ist für uns die schwerste Krise in den 70 Jahren. Click & Meet funktionierte zwar Anfang März recht gut“, räumt Robert Mainitz ein und bedauert: „Das wurde ja schnell wieder abgeschafft.“

Viele Reparaturaufträge

Der Aufbau einer eigenen Website im Internet lohnt sich aus seiner Sicht nicht. „Sie muss ständig gepflegt werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt, in der ich eine Menge reparieren kann“, meint er. Aufträge hat er aus Naunhof und Umgebung vorliegen, aber auch von zwei Leipziger Juwelieren sowie von einigen Antiquitätenhändlern aus Ost und West. Er setzt nicht nur Uhrwerke in Stand, sondern restauriert darüber hinaus deren Gehäuse und Schmuck.

Umgang mit Kunden fehlt

Während sich in seiner Werkstatt die Aufträge stapeln, vermisst seine Schwester, die für den Verkauf zuständig ist, ihre Kunden. „Es fehlt mir, mit ihnen umgehen zu können. Das ist mein Ein und Alles“, sagt sie. Deshalb will sie noch, obwohl sie schon das Rentenalter erreicht hat, in dem Geschäft weitermachen, das als einziges in diesem Bereich der Langen Straße übrig geblieben ist.

Mit Sparsamkeit über die Runden kommen

Dankbar ist sie für die staatliche Unterstützung, die voriges Jahr im Frühling einmalig eintraf. „Sie kommt uns noch heute zu Gute, weil wir nicht gleich alles ausgegeben haben“, berichtet sie. Die Kosten unter anderem für Energie und Krankenversicherung müssen weiter bezahlt werden, während die Einnahmen gesunken sind. „Aber wir leben sparsam, haben keine Kredite, machen keine Urlaube, müssen keine Miete im eigenen Haus zahlen“, erklärt Martina Mainitz, die versichert: „Wir kommen über die Runden.“

Von Frank Pfeifer