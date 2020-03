Hamstern 2.0 – Köhraer Gemüselager binnen einer Stunde leer gekauft

Belgershain/Köhra

Ausnahmezustand am Donnerstagnachmittag auf der S38 zwischen Grimma und Leipzig. Auf der Ortsdurchfahrt Köhra hatte sich für gut zwei Stunden ein bis zu zwei Kilometer langer Stau in beide Richtungen gebildet. Anlass war ein Werksverkauf auf dem Gelände der Köhra-Frische Gesellschaft.

Das Unternehmen ist ein in der Region namhafter Gemüsehändler und beliefert Groß- und Schulküchen sowie die Gastronomie. Es ist seit fast 30 Jahren am Markt und verarbeitet sowie veredelt Rohware, darunter Obst und Gemüse, Feinkost, Molkereiprodukte, Wurstwaren und Konfitüren. Mit eigenen Kühlfahrzeugen werden Abnehmer im Umkreis von 150 Kilometer beliefert.

Einmalige Aktion, um volle Lager zu räumen

Doch gestern fand erstmals ein Verkauf von frischem Obst und Gemüse an Privatkunden statt. „Mit dem Schließen der Schulen und Gaststätten haben wir von jetzt auf gleich nichts mehr verkauft, aber die Lager waren voll“, erklärte Sandra Eckelmann, kaufmännische Leiterin des Großhändlers. „Um das nicht wegwerfen zu müssen, haben wir uns für den einmaligen Abverkauf in dieser Form entschieden.“ Die Aktion verbreitete sich über soziale Netzwerk wie ein Lauffeuer, was einen regelrechten Massenandrang auslöste.

Die Ortsdurchfahrt von Köhra zwischen Grimma und Leipzig war wegen des Sonderverkaufs dicht, es bildete sich ein bis zu knapp zwei Kilometer langer Stau . Quelle: Frank Schmidt

Fünf Euro für ein beliebiges Sortiment

Das Unternehmen hatte Kartons mit frischem Obst und Gemüse schon vorgepackt, um diese so an die Kunden abzugeben. „Nicht in jedem Karton ist das Gleiche drin, aber jeder Karton ist vom Gewicht her in etwa gleich und vor allem bunt“, versicherte Eckelmann. Tomaten, Gurken, Fenchel, Porree, Bananen, Kräuter, Äpfel – einfach alles, was das Obst- und Gemüselager Köhra hergab. Pro Karton verlangte das Unternehmen fünf Euro, maximale Abgabemenge pro Person vier Kartons.

Lesen Sie auch:

Obgleich der Verkauf gut vorbereitet war und es vom Erwerb der Ausgabezettel bis zur Ausgabe direkt vom Lkw runter zügig ging, hatte sich dennoch ein gehöriger Rückstau gebildet. Etwa 1300 Kartons wechselten binnen einer Stunde den Besitzer. „Wir hätten sicher noch mehr anbieten können, aber das Lager ist nun einmal geräumt. Uns ist damit geholfen, auch wenn wir das Obst und Gemüse unterm Wert abgegeben haben, Hauptsache ist, dass wir nichts vernichten mussten“, zeigte sich Eckelmann erleichtert.

Ordner versuchen den Ansturm auf Köhra zu koordinieren

Glücklich war sie aber auch über die unfallfreie Abwicklung, denn auf der Ortsdurchfahrt und in der Einfahrtszone zum Betrieb ging es zwischen den Autos manchmal Spitz auf Knopf zu. Allerdings hatte der Betrieb einige Mitarbeiter mit gelben Warnwesten an den Knotenpunkten postiert, die regulierend eingriffen. Was fehlte war die Selbstdisziplin einiger Kunden, die trotz bekannter und extra noch deutlich gemachter Abstandswarnung von mindestens zwei Metern auf Tuchfühlung zum Vordermann gingen.

Von Frank Schmidt