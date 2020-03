Hausbau in Threna: Amt fordert Abbiegerspur von der Staatsstraße

Belgershain

Vom Hocker hat es den Belgershainer Bürgermeister fast gehauen, als er den Brief des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) las. „Wer kommt nur auf so eine Idee?“, fragt sich Thomas Hagenow (parteilos). Weil jemand in Threna ein Wohnhaus bauen will, soll die Gemeinde mal eben einen sechsstelligen Betrag locker machen.

Wer das Ortsausgangsschild von Threna in Richtung Großpösna hinter sich lässt, sieht rechterhand eine Splittersiedlung, in der Helmut Kupke mit seiner Frau und zwei weitere Familien wohnen. Nun möchte ein Zuzügler ein Haus auf der Wiese nebenan errichten. Dafür musste die Gemeinde einen Bebauungsplan erstellen und zur Anhörung freigeben. Bürger, Behörden, Verbände konnten ihre Stellungnahmen dazu abgeben. Kupke hat nichts einzuwenden, freut sich im Gegenteil sogar über Zuwachs in der Ecke, wo sich ansonsten Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Landesamt fordert Linksabbiegerspur

Seit das Lasuv sich geäußert hat, ist es mit der Ruhe aber vorbei. Wie Hagenow zur jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, stimmt die Landesbehörde dem Bebauungsplan nur zu, wenn die Gemeinde an der Zufahrt zur Splittersiedlung eine Linksabbiegerspur auf der Staatsstraße 38 anlegt. Und das auf ihre eigenen Kosten.

„Da kommen locker einige hunderttausend Euro zusammen“, rechnet der Bürgermeister vor. „Ich könnte das ja noch einsehen, wenn es sich um ein riesiges Wohngebiet handeln würde. Aber wir reden hier über vier Häuser. Vielleicht kommt irgendwann ein fünftes dazu, aber mehr passt dort nicht hin.“ Klar ist ihm: „So eine Linksabbiegerspur bauen wir nicht, unsere Gemeinde kann sich das nicht leisten.“

Autos müssen nicht lange warten

Absurd ist die Forderung auch für Helmut Kupke. „Ich wohne, mit kurzer Unterbrechung, seit 1952 hier“, sagt der 67-Jährige. „Aber was das Lasuv will, kann ich nicht nachvollziehen.“ Die Zufahrt zur Siedlung existiere seit jeher, und niemand habe sich an der Einmündung in die Staatsstraße jemals gestört.

Der Rentner gibt zu, dass auf der Achse zwischen Leipzig und Grimma viel Verkehr herrscht. „Wenn ich von Großpösna komme und zu uns abbiegen will, muss ich den Gegenverkehr abwarten“, räumt er ein. „Aber die Autos hinter mir warten höchstens ein paar Sekunden. Und wann geschieht das schon mal? Die Situation verschlechtert sich doch – über den Tag hinweg gesehen – nicht erheblich, wenn hier eine Familie mehr wohnt!“

Behörde schaut sich Lage an

Ob sich das Lasuv bei einem Vor-Ort-Termin am 9. März von solchen Argumenten überzeugen lässt, bleibt abzuwarten. Im Moment verweist das Amt auf eine Richtlinie, wonach außerorts für derartige Zufahrten immer Linksabbiegerspuren auf Staatsstraßen anzuordnen sind. Und weil sogar noch ein Feldweg von der S 38 zur Siedlung führt, möge die Kommune doch bitte beide Anbindungen zu einer zusammenlegen und dann mit dem Freistaat eine Kreuzungsvereinbarung abschließen. „Wie soll das denn gehen?“, fragt Kupke. „Den gesonderten Feldweg braucht die Universität Leipzig, um an ihre Felder zu kommen.“

Gemeinde wollte zu DDR-Zeiten sparen

Die Splittersiedlung und schräg gegenüber die Häuser an der Oberholzer Straße befanden sich nicht immer außerorts. „Mitte der 1980er-Jahre hatte die Kommune das Ortseingangsschild in Richtung Ortsmitte versetzen lassen, damit sie diesen Teil der Straße nicht mehr bewirtschaften musste. Erst von da an lagen wir draußen“, erklärt Kupke.

Billige Lösung denkbar

Die Tafel wollte Hagenow schon zurücksetzen lassen, was aber nicht genehmigt wurde. Für ihn würden sich mit dieser billigen Lösung zwei Probleme lösen lassen. „Zum einen gelten innerorts andere Regelungen. Und für die Sicherheit der Bürger wäre das auch besser“, meint er. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: „Dann müssten wir uns natürlich wieder mit um diesen Abschnitt der Staatsstraße kümmern.“

Desolat: Karin Kupke bittet, die Schlaglöcher auf dem Weg zu ihrem Haus zu verfüllen. Quelle: Thomas Kube

Wie auch immer eine Lösung aussehen wird, Helmut und Karin Kupke würden sich freuen, wenn wenigstens mal wieder die Schlaglöcher in der Zufahrt zur Siedlung ausgebessert würden, die schon ordentliche Größen erreicht haben. Das gibt Hagenow in Auftrag, schließlich sollen Fuchs und Hase nicht stolpern, wenn sie sich begegnen, um sich gute Nacht zu sagen.

