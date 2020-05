Havarie legt Kita Seelingstädt lahm

Trebsen/Seelingstädt

Eine Havarie legt derzeit die Seelingstädter Kindertagesstätte „Pusteblume“ lahm. Eltern müssen weite Wege in Kauf nehmen, um ihre Sprösslinge weiter betreuen zu lassen. Doch es gibt Hoffnung, schnell einigermaßen zur Normalität zurückkehren zu können.

Gingen die Kleinen auf Toilette, floss das Abwasser nicht mehr richtig ab. Das Problem trat in der vergangenen Woche erstmals zu Tage und verschärfte sich schnell, bis gar nichts mehr ging. Die Kommune reagierte umgehend, indem sie ein Miet-WC aufstellen ließ. In Abstimmung mit dem Landesjugendamt entschied sie sich aber, das Haus ab diesem Montag zu schließen.

Übergangslösung: Vergangene Woche hatte die Stadt dieses Miet-WC aufstellen lassen. Quelle: Frank Pfeifer

Eltern fahren Kinder nach Bad Lausick

„Für unsere 55 Krippen- und Kindergartenkinder mussten wir eine Lösung finden“, erklärt Leiterin Kerstin Schubert. „Wir wollten, dass sie zusammenbleiben, und zwar mit ihren Erzieherinnen. Dafür gab es in den anderen Trebsener Einrichtungen unseres Trägers, der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, nicht genügend freie Kapazitäten.“ In Frage kam nur die rund 20 Kilometer entfernte Bad Lausicker Kita „Phantasie am Schwanenteich“.

Ab Donnerstag wahrscheinlich wieder Betreuung in Seelingstädt

Dort verbringen jetzt elf Seelingstädter Mädchen und Jungen in ihren gewohnten Gruppen den Tag. „Die meisten Eltern waren Gott sei Dank in der Lage, ihre Kinder privat unterzubringen“, sagt Schubert. Sie hofft, dass am Donnerstag der Betrieb in ihrem Haus wieder aufgenommen werden kann.

Thomas Reimann, Geschäftsführer der gleichnamigen Oschatzer Kanalreinigungsfirma, versucht das hinzukriegen. „Zumindest sollten wir so weit kommen, dass das Abwasser wieder fließt“, sagt er. Die Arbeiten im Freien würden allerdings noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Baumwurzeln zerstören Rohre

An einer Stelle waren Baumwurzeln in die Leitung hineingewachsen und hatten sie zerstört. Es dauerte Tage, bis sich das Leck lokalisieren ließ, weil laut Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) keine Bauakten im Rathaus zu finden waren – bei der Eingemeindung von Seelingstädt sind sie offenbar abhanden gekommen.

Trümmer: Dieses Rohr aus Steingut haben Wurzeln komplett zerstört. Quelle: Frank Pfeifer

„Wir entschlossen uns dann, hinterm Haus den Boden aufzureißen“, erklärt Steffen Lämmel vom Bauamt. Beim Schachten stellte sich heraus, dass zu DDR-Zeiten Kunststoffrohre mit T-Stücken und rechtwinkligen Biegungen verlegt worden sind – zum Teil freischwebend durch eine abflusslose Grube. Der Abfluss mündet in ein Steingutrohr, das völlig zertrümmert ist. Überall Wurzelwerk. Auf eine Länge von 20 Metern muss alles freigelegt werden.

Freischwebendes Rohr: Diese inzwischen gekappte Leitung führte durch eine abflusslose Grube. Quelle: Frank Pfeifer

Reimann will nun von seinen Mitarbeitern einen neuen Schacht setzen und komplett neue Rohre nach heutigem Standard verlegen lassen. „Ich bin froh, dass wir an diese Firma geraten sind, bei ihr geht es hintereinanderweg“, betont Kita-Leiterin Schubert.

Ortsvorsteherin kritisiert Stadt

Grundsätzliche Kritik äußerte Ortsvorsteherin Susann Schumann zur Stadtratssitzung am Montagabend. In einem, wie sie sagte, „emotionalen Brief“ schrieb sie an Bürgermeister Müller, die Stadt müsse an eine grundlegende Sanierung der Kita oder einen Neubau denken. Sie schiebe das Thema aber Jahr für Jahr hinaus und fahre das Gebäude auf Verschleiß.

Bürgermeister kontert

Das wollte Müller nicht so stehen lassen. „Es werden alle notwendigen Wartungen ausgeführt. Eine grundhafte Sanierung oder gar ein Neubau sind meiner Meinung nach aber nicht erforderlich“, entgegnete er. „Geplant ist aber eine Sanierung der Fassade.“

Von Frank Pfeifer