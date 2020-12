Heiligabend: Ganz Fuchshain singt, aber heimlich

Naunhof/Fuchshain

„So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit...“ heißt es in einer bekannten Weise. Die Fuchshainer können zu Heiligabend nicht nur ein Lied davon singen, sondern gleich drei. Unter ihnen betätigten sich nämlich einige als Weihnachtswichtel, deren Identität noch nicht einmal jene herausgefunden haben, die ansonsten gut Bescheid wissen, was im Dorf vor sich geht. Die Geheimnisumwitterten kamen auf eine Idee, die im wahren Wortsinn aufhorchen lässt.

Normalerweise wird in Fuchshain zu Heiligabend eine Christvesper gehalten, und zu nächtlicher Stunde führen Erwachsene für Erwachsene ein Krippenspiel auf. Doch wie überall ist auch in diesem Ort heuer vieles anders als sonst. Lediglich zwei kurze Andachten mit begrenzter Besucheranzahl sind für den Nachmittag angekündigt. Das kann ja wohl nicht alles sein, dachten sich wohl die anonymen Bewohner, die Handzettel verfassten und sie mit den Worten „Eure Weihnachtswichtel“ unterschrieben. Per Postwurfsendung gelangten sie in jeden Haushalt.

Drei Lieder ab 21 Uhr

„Wir können nicht in der gewohnten Weise zusammenkommen“, sagt Britta Diebel, die den Zettel über soziale Medien verbreitete. „Deshalb“, so vermutet sie, „werden wir zu einem gemeinsamen Singen aufgerufen.“ 20.55 Uhr sollen die Fuchshainer vor ihre Haustüren treten, um punkt 21 Uhr drei Weihnachtslieder erschallen zu lassen. „O Tannenbaum“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ gilt es anzustimmen. Wer textunsicher ist, findet die Strophen auf der Rückseite des Handzettels.

Jeder soll dazu gehören

Die Organisatoren wollen damit offenbar einen Hauch von Gemeinschaftsgefühl in dem Naunhofer Ortsteil erzeugen. „Wer gar niemanden hat oder nicht besucht werden kann, weil er zur Risikogruppe gehört, soll spüren, dass er dazu gehört“, interpretiert Britta Diebel. „Wir dürfen uns zwar nicht treffen oder gar Gruppen bilden, aber wir können uns hören. Und wenn jeder beim Singen eine brennende Kerze hält, erleuchten wir die Nacht, was zur Besinnlichkeit beiträgt.“ Nach einer Viertelstunde kann jeder, der sich beteiligt, in sein Haus zurückkehren.

Fuchshainer sind kreativ

Welche Kreativität in den Fuchshainern steckt, haben sie schon mehrfach bewiesen. 2017 stellte ein Vorbereitungskreis mit einem enormen Aufwand eine ganze Festwoche zum 750-jährigen Bestehen des Dorfes auf die Beine, zu der unter anderem hochkarätige Künstler konzertierten. Nie hat sich die Runde ganz aufgelöst, erst vor einem Jahr machte sie mit einem Weihnachtsmarkt von sich reden, der weit über Fuchshain hinaus ausstrahlte.

Musik schon im ersten Lockdown

Zum ersten Lockdown im Frühjahr war es Ortsvorsteher Hermann Kinne, der Akzente setzte. Allabendlich spielte er ab 20 Uhr einige Lieder auf seinem Waldhorn gegen den Corona-Blues. Auch jetzt wieder sollten Instrumente eingesetzt werden. Wer eins beherrscht, so die Weihnachtswichtel, kann es 21 Uhr gern zum Gesang erklingen lassen.

Von Frank Pfeifer