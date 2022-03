Heimatverein Altenhain erhält 4000 Euro von der Sparkassen-Stiftung

Trebsen/Altenhain

Keine Frage, die Altenhainer wissen, wie sie sich gut verkaufen können. 4000 Euro fasste der Heimatverein des Trebsener Ortsteiles in der letztjährigen Projektförderrunde der Stiftung der Sparkasse Muldental für seinen „Umweltpädagogischen Rundweg Altenhain“ ab. Geld, das dem Verein symbolisch in Form eines XXL-Schecks auf der im Herbst 2020 an der Hauptstraße angelegten Streuobstwiese übergeben wurde.

„Die Altenhainer haben einen sehr plastischen Antrag eingereicht, der ohne Diskussionen durchgegangen ist“, berichtet Stiftungs-Vorstand Holger Knispel. „Zudem passt das Thema perfekt in unsere Zeit.“

Vier Informationstafeln geplant

Mit insgesamt vier Informationstafeln wollen die Altenhainer Heimatvereinsakteure um ihre Vorsitzende Marion Pause ihren Ort in den nächsten Wochen aufwerten. Die erste davon, die an der Streuobstwiese platziert worden ist und sich auch diesem Thema widmet, konnten Knispel, sein Vorstandskollege Stefan Müller und Landrat Henry Graichen (CDU) bei der Scheckübergabe bereits in Augenschein nehmen.

Vier Informationstafeln werden den „Umweltpädagogischen Rundweg“ in Altenhain bilden. Quelle: Roger Dietze

Marion Pause zufolge werden die übrigen drei zeitnah am Dorfteich (Thema: geschützte Tiere), an der Leulitzer Straße (Feldgehölze) sowie an der Alten Seelingstädter Straße (Benjeshecke) folgen. „Unser weiterführendes Anliegen im Zusammenhang mit den Tafeln ist es, diese in thematische Bildungsveranstaltungen einzubeziehen“, berichtet die Vorsitzende eines Vereins, dessen Existenz zwischenzeitlich an einem dünnen Faden hing.

Bürgermeister dankt Verein

„Ich erinnere mich, dass dies die Situation bei meinem Amtsantritt war“, so Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU). „Umso schöner ist es heute zu sehen, wie engagiert der Verein zu Werke geht, wofür ich ihm sehr dankbar bin.“

Dankbar über das Zustandekommen des Außentermins in Altenhain zeigte sich auch Holger Knispel. „Das ist nun schon das zweite Mal, dass wir auf unsere traditionelle alljährliche Veranstaltung mit allen Akteuren der geförderten Projekte verzichten müssen. Die Scheckübergabe in Altenhain unter freiem Himmel steht somit stellvertretend auch für die anderen Projekte, für die wir in 2021 insgesamt 15.000 Euro aus unserem Stiftungskapital zur Verfügung gestellt haben.“

Sieben Projekte erhalten Stiftungs-Geld

Neben dem Heimatverein Altenhain kommen das Künstlergut Prösitz (Kunst im öffentlichen Raum), der Kulturförderverein Schaddelmühle (Musik- und Theaterstunden im Grünen), die Abteilung Kraftsport beim SV 1919 Grimma (Sachsenmeisterschaften 2022), der Volkssolidaritäts-RV Wurzen (Mitmach-Küche), der Expika-Verein (Sprint-Laufanlagen für Grundschulen) sowie die Thammenhainer Kita „Käferparadies“ (Bildungsprojekt Wasser) in den Genuss von Stiftungsgeldern.

Diese stellt die Sparkasse Muldental seit 2005 für die Förderung in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung sowie Volks- und Berufsbildung zur Verfügung. Stiftungs-Vorstand Holger Knispel zufolge hat sich seit Auflage der Stiftung ein Kapital von über drei Millionen Euro angesammelt.

Antragsfrist endet Mitte Oktober

„Uns geht es dabei ganz ausdrücklich nicht nur darum, das Geld einfach auszureichen. Sondern wir haben vielmehr ein großes Interesse daran, die hinter den einzelnen Projekten stehenden Akteure kennenzulernen“, so Knispel, dessen Stiftung in der nächsten Runde weitere 41.000 Euro bereitstellen wird. Entsprechende Anträge dafür können bis zum 15. Oktober beim Stiftungsvorstand eingereicht werden. Weitere Informationen sind unter Telefon 03437/9911000 verfügbar.

Von Roger Dietze