15 stolze Jahre liegen hinter dem Heimatverein Großsteinberg, der an diesem Sonnabend Geburtstag feiert. Seine Zukunft sieht allerdings nicht rosig aus. Wenn sich kein Nachwuchs findet, war’s das mit seinen Veranstaltungen fürs Dorf. Einen kleinen Akzent setzte er aber noch diese Woche.

Normalerweise würde zum Geburtstagsfest der Holzbackofen am Heimathaus angeworfen und eine neue Ausstellung gezeigt. Nicht nur wegen der aktuellen Bestimmungen fällt das aus. „Nach Corona findet unser Verein mit Sicherheit nicht zur alten Stärke zurück“, sagt dessen Vorsitzender Rolf Langhof. „Uns fehlen die Leute, die die Kraft dazu hätten.“

Feiern nicht mehr zu stemmen

Die jetzigen 22 Mitglieder seien zumeist Gründungsmitglieder gewesen. „Damals schon waren sie in Rente“, erklärt der 79-Jährige. „Inzwischen sind wir so alt, dass Jüngere keine Lust haben, zu uns dazu zu stoßen, was ich verstehen kann.“ Nur noch zwei Mitglieder seien in der Lage, das Zelt aufzubauen, und niemandem wolle er mehr zumuten, vier Stunden am Verkaufsstand zu stehen. „Feiern fürs Dorf können wir nicht mehr machen“, bedauert er.

Bürgermeister bedauert Entscheidung

Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) bedauert das außerordentlich. „Jede Aktivität, die nicht mehr stattfindet, ist ein großer Verlust“, meint er. „Ich kann den Schritt aber verstehen, denn der Aufwand mit Vorbereitung, Durchführung und Abbau von Festen ist enorm.“ Zu begrüßen sei, dass sich die Mitglieder weiter treffen wollen. „So kommen sie raus aus dem Alltag und können miteinander reden“, sagt Kretschel.

Konzentration auf Dorfgeschichte

So geschieht es auch jetzt, wenn sie nur intern den Vereinsgeburtstag begehen. In Zukunft wollen sie sich mehr um die Geschichte von Großsteinberg kümmern, wobei Langhof der Ortschronist bleibt. Es wird also leiser um die Gruppierung, die aus Anlass der für 2008 angesetzten 700-Jahrfeier des Dorfes gegründet worden war, die sie erfolgreich zusammen mit Sportverein, Schule, Kirche, Feuerwehr und anderen Bürgern vorbereitete.

15 Jahre Heimatverein: Der Vorsitzende Rolf Langhof blättert in den Annalen. Quelle: Thomas Kube

Angebot an jüngere Interessenten

Frühjahrswanderung mit dem Dorfchronisten, Frühlings-, Erntedank-, Reformations- und Glühweinfest gehörten seitdem zum festen Bestandteil des Dorflebens. Einen Lösungsansatz, wie sie erhalten werden könnten, sieht Langhof. „So wie wir uns seinerzeit gefunden haben, könnten sich heute vielleicht wieder Leute zusammenschließen, die Veranstaltungen organisieren wollen“, hofft er. „Sie bringen möglicherweise sogar neue Impulse mit. Ich biete ihnen an, den gesamten Vereinsvorstand zu übernehmen. Wir Älteren würden als gesonderte Gruppe zur Seite rücken.“

Eine Tafel gegen Fehldeutung

Sein Aufruf soll aber nicht die einzige Botschaft an die Öffentlichkeit sein. Diese Woche schraubte Axel Hofmann demonstrativ ein Schild an den Giebel des Vereinssitzes, auf dem die Worte „Alte Schule“ zu lesen sind. Der Verein will auf diese Weise mit einem historischen Missverständnis im Ort aufräumen.

Es kann nur eine Alte Schule geben

1822 war das Gebäude neben der Kirche errichtet worden, das aber mit der Zeit zu klein für die Schülerschar wurde. Ein Ersatz musste her, der 1911 in Betrieb ging und fortan „Neue Schule“ genannt wurde. Diese wiederum erhielt 1967 einen Anbau, weshalb aus dem Haus von 1911 im allgemeinen Sprachgebrauch die „Alte Schule“ wurde. „Das ist aber nicht korrekt, denn dieser Begriff trifft allein für die ursprüngliche Schule zu, in der wir unseren Vereinssitz haben“, meint Langhof.

Baugenehmigung nötig

Dies mit einem Schild zu verdeutlichen, war jedoch keineswegs einfach. „Unser Bürgermeister hatte zwar nichts gegen die Idee. Als ich ihm meinen Entwurf zeigte, meinte er aber, aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sei ein Bauantrag nötig“, berichtet Langhof von der Tippel-Tappel-Tour.

Wie ein Schild-Bürger-Streich

Christoph Lippold vom Naunhofer Bauamt stand ihm zur Seite. „Nun musste ich eine Zeichnung in RAL-Farben anfertigen und die entsprechenden Farbnummern dieses Farbkatalogs angeben“, fährt er fort. „Ich erhielt Bescheid, dass wir es so machen können, setzte mich an den Computer und suchte eine Firma, die uns das Schild herstellt. Diese wollte, dass ich die RAL- in Hexal-Farben umrechne, was ich auch noch machte. Nun haben wir endlich das Schild.“ Rund acht Monate dauerte der Weg vom ersten Gespräch bis zum Anschrauben, der Rolf Langhof an einen echten Schild-Bürger-Streich erinnert.

