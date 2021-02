Helfried Mengel aus Großsteinberg wird 100

Parthenstein/Großsteinberg

„Alle Wege, die man nicht geht, wachsen zu.“ Diesen Leitspruch sagt Helfried Mengel nicht so einfach daher. Er hat ihn gelebt, und zwar 100 Jahre lang. Am heutigen Dienstag feiert er seinen runden Geburtstag. Anlass genug, wenigstens an einen Teil seiner vielen Wege zu erinnern, die unzählige Menschen im ehemaligen Kreis Grimma kreuzten.

Fast wie ein junger Hirsch flitzt der Großsteinberger die Treppe hinauf, um die Bilder zu zeigen, die er vor langer Zeit von seinem Heimatort gemalt hat. Die Stufen kennt er aus dem Effeff, in diesem Haus wurde er geboren. Als Einzelkind wuchs er dort auf, der Vater Betriebsleiter im nahegelegenen Steinbruch, die Mutter stammte von einem Bauernhof im Dorf.

Anzeige

Ansichten von Großsteinberg: Helfried Mengel im Obergeschoss seines Hauses mit zwei Bildern, die er gemalt hat. Quelle: Thomas Kube

Abitur in der Räuberklasse

Intelligent war er, weshalb ihn die Eltern ab 1931 zur Staatlichen Deutschen Oberschule zu Grimma am Schwanenteich schickten, wo er das Abitur ablegte. „Wir nannten uns die Räuberklasse, hatten allerlei Blödsinn ausgeheckt. Geschichte, Deutsch und Zeichnen waren meine Lieblingsfächer“, kommt es aus ihm herausgeschossen, so wie er sich an alle seine Erlebnisse bestens erinnert.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der letzte Lebende

Es scheint, als hätte er sie als Bilder in seinem Kopf gemalt und damit für die Ewigkeit abgespeichert. Nur im Kreise seiner Klassenkameraden, die sich ewige Treue schworen und sie bis zum Tode pflegten, kann er sich nicht mehr über diese Etappe austauschen. Er ist der Letzte, der übrig blieb.

Im Krieg an der Ostfront

Nach dem Arbeitsdienst, er war zur Elsterregulierung in Jessen eingesetzt, begann er sein Kunstgeschichtestudium an der Universität Leipzig. Nicht lange war er dort, dann wurde er zur Infanterie eingezogen. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Vom Küstenschutz in Belgien wurde Helfried Mengel an die Ostfront verlegt, um am Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion dabei zu sein. Der Vormarsch trug ihn über Kiew bis nach Sewastopol auf der Krim, wo er seine erste Verwundung davontrug.

Arm fast verloren

Später, vor Leningrad, kamen zwei weitere hinzu. „Der Lazarettarzt in Frankenberg brauchte drei Stunden, um meinen linken Arm zu erhalten“, berichtet Helfried Mengel, für den der Krieg damit nicht endete. „Alle, die noch ein wenig lebten, wurden zum MG-Bataillon Sachsen zusammengestellt, um Budapest zu verteidigen.“ Dem dortigen Kessel konnte er zwar entfliehen, doch in Brünn geriet er in russische Gefangenschaft.

In russischer Gefangenschaft

Viele Geschichten hat er zu erzählen darüber, wie er in einem Kohlebergwerk arbeitete, dem Lagerelektriker half, Lampenschirme und die Wohnung des Kommandanten bemalte, im Kolchos Sauerkraut stampfte. „Die Menschen, die ich dort erlebte, waren alle sehr freundlich und halfen mir, dass ich nach Hause kam.“ Im Dezember 1947 kehrte er nach Großsteinberg zurück, gerade noch rechtzeitig, um mit den Eltern Weihnachten feiern zu können.

Eintritt in die FDJ

Für ihn stand fest, es darf nie wieder Krieg geben, unter den Völkern soll Freundschaft herrschen. Seine Schlussfolgerung: Er ging in die Freie Deutsche Jugend, wurde dort verantwortlich für die Kultur, gründete eine kleine Laienspielgruppe und arbeitete im Friedenskomitee der Gemeinde mit.

Lehrer an mehreren Schulen

Gesucht wurden Neulehrer. Helfried Mengel wurde einer, unterrichtete in Grethen alle Fächer außer Musik. 1953 heiratete er seine Erika, die damals den Kindergarten Großsteinberg leitete. Jetzt sitzt sie neben ihm und hat sichtbar Freude, wenn er aus seinem Leben plaudert.

Nach einem Kunstpädagogikstudium in Erfurt unterrichtete er als Fachlehrer für Kunsterziehung in der Sonderschule Naunhof, in der Heimschule Lindhardt und in der Grimmaer Schule am Wallgraben. In Leipzig bildete er angehende Kindergärtnerinnen aus.

Zahlreiche Funktionen

Neben seinem Beruf trug er Mitverantwortung für alle künstlerischen Arbeitsgemeinschaften an Schulen im Kreis Grimma. In Großsteinberg war er Gemeindevertreter und wirkte im Ortsausschuss der Nationalen Front mit. Er engagierte sich in der Gewerkschaft und im Kulturbund. Als Mitglied der Abteilung Volksbildung im Rat des Kreises organisierte er Konzerte, Chorausscheide, Ausstellungen, Jugendweihen, bis er 1986 in Rente ging.

Ortschronist von Großsteinberg

1976 hatte er die Sammlung des Ortschronisten Gerhard Lohrmann übernommen und setzte seitdem dessen Arbeit fort. Er dokumentierte die Geschichte von Großsteinberg, bis er 2003 hinschmiss, weil die Gemeinde ohne sein Wissen sein Archiv verlagerte. Inzwischen sind die Wunden verheilt, und Bürgermeister Jürgen Kretschel sagt: „Es ist mir ein selbstverständliches Anliegen, ihm für sein ehrenamtliches Engagement zu danken.“ Sein Nachfolger als Ortschronist, Rolf Langhof, bekräftigt: „Ich bin froh und dankbar, dass er mir so einen großen Schatz aus seiner rund 30-jährigen Arbeit an der Ortschronik übergeben hat.“

Artikel für LVZ und Rundblick

Von Helfried Mengel stammen nicht nur historische Zeugnisse, sondern auch rund 1200 Beiträge, die er vornehmlich für die Leipziger Volkszeitung und den Rundblick verfasste. Er schrieb über Brauchtum, Sagen, Dorfgeschichten, Kindheitserinnerungen und Naturwanderungen, bis er vor fünf Jahren einen Schlussstrich zog. Den Stift legte er aber nie ganz aus der Hand, seine Briefe schreibt er immer noch selbst, bevor er sich abends ein Glas Rotwein gönnt.

Zufrieden mit Lebenslauf

In der Rückschau sagt er: „Es hätte alles durchaus anders laufen können, denn ich hatte mich auch für eine Regieausbildung in Babelsberg beworben, bevor der Krieg dazwischen kam.“ Aber hätte er dann in Erika Mengel sein privates Glück gefunden? Hätte er dann die Tochter, die beiden Enkel und zwei Urenkel, auf die er stolz ist? „Ich bin vollkommen zufrieden, wie mein Leben verlief“, zieht er ein Fazit und verabschiedet sich vom Reporter bis zu seinem 105. Geburtstag.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer