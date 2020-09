Helmholtz löscht brisanten Satz zu ausgetrockneter Parthe in Naunhof

Naunhof

Nicht enden wollen die Diskussionen in Naunhof um die ausgetrocknete Parthe im Bereich der Stadt. Nachdem sich öffentlich mehrere Fachleute dahingehend geäußert hatten, das Phänomen hänge ausschließlich mit den fehlenden Niederschlägen der vergangenen Jahre zusammen, machte eine Veröffentlichung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) bei Interessierten die Runde, in der als Ursache auch die Trinkwasserförderung genannt wird. Diese ist mittlerweile aus dem Internet verschwunden, was Kritiker Böses ahnen lässt.

„Zum Teil fallen im Sommer Abschnitte der Parthe und ihrer Nebenflüsse trocken. Dieser Effekt wird durch eine intensive wasserwirtschaftliche Nutzung (Trinkwassergewinnung) speziell im Bereich Naunhof verstärkt“, hieß es auf der Website des UFZ. Matthias Mietz aus Naunhof, der sich intensiv mit der Materie befasst, war sich sicher, es handle sich „hierbei nicht um Thesen oder Spekulationen, die aus dem Ort kämen, sondern um wissenschaftlich fundierte und auf Messungen beruhende Erkenntnisse von hierfür ausgebildeten Experten eines international anerkannten Institutes.“

Autor löscht brisanten Satz

In Folge einer Nachfrage der LVZ im Umweltforschungszentrum löschte dieses den brisanten Satz jedoch. Martin Volk, stellvertretender Leiter des Departments Landschaftsökologie , erklärte am Telefon: „Ich habe schon bereut, ihn jemals veröffentlicht zu haben.“ Mit der Aussage hätte er sich auf eine Dissertation zum Bodenwasserhaushalt im Parthegebiet aus dem Jahr 2000 bezogen.

Helmholtz stellte Messungen ein

Nach Auskunft von UFZ-Pressesprecherin Susanne Hufe arbeitet das Forschungszentrum seit etwa zehn Jahren nicht mehr im Einzugsgebiet der Parthe zu diesem Thema. Volks Arbeitsgruppe hatte ihre dortigen Messungen vor rund 14 Jahren eingestellt und die dazugehörigen Stationen aus Kostengründen abgebaut. Mit der derzeitigen Situation fühlt sich der Professor nicht mehr vertraut. „Es wäre deshalb unseriös, wenn er die aktuelle Problematik bewerten würde“, teilte Hufe mit.

Schon lange trocken: Die Parthe in Lindhardt während des vergangenen Winters. Quelle: Thomas Kube

In der Konsequenz heißt es seit einer Weile auf der Website des UFZ lapidar: „Das Abflussregime der Parthe ist gekennzeichnet durch ausgeprägte Frühjahrshochwässer und einen langanhaltenden Niedrigwasserstand in den Sommermonaten, der in der Regel lediglich durch sommerliche Hochwässer aufgrund von Starkregenereignissen unterbrochen wird. Zum Teil fallen im Sommer Abschnitte der Parthe und ihrer Nebenflüsse trocken.“ Das Einzugsgebiet habe zahlreichen Abschlussarbeiten als Untersuchungsraum gedient.

Matthias Mietz spricht von Manipulation

„Auf mich wirkt das schon sehr stark nach einer von höherer Stelle instruierten Steuerung der öffentlichen Meinungsbildung, um eine ganz bestimmte Diskussion von vorn herein zu unterbinden“, reagiert Mietz. Die Auswirkungen dieser Form der Kommunikation sind seiner Meinung nach tragisch. Er befürchtet, dass es durch das Absinken des Grundwasserspiegels eines Tages zu Schäden an Gebäudefundamenten und Badeverboten an den Naunhofer Seen kommen könnte. Laut dem Lindhardter Ortsvorsteher Bernd Pohl bestehen auch Ängste, großflächig könnten die Bäume des Forsts aufgrund des Wassermangels eingehen.

Abgesehen davon, so Mietz, dass eine für Leipzig überfällige Diskussion zur künftigen Trinkwasserförderstruktur sowie eine für Naunhof existenzielle Debatte zum weiteren Werdegang nicht mehr zu Stande kommen kann, würden sich nach seinem Dafürhalten die Menschen im zunehmenden Maße von den Institutionen abwenden, „da sie zurecht Manipulation vermuten.“ Jene, die sich provokativ in gesellschaftspolitische Debatten einbringen, würden „kontinuierlich ignoriert und nicht selten als Störenfriede und Panikmacher diffamiert, sogar dann noch, wenn sie sich wie in diesem Fall an staatlich finanzierten Forschungsergebnissen orientiert haben.“

Wasserversorgung hat absoluten Vorrang

Um in der Sache weiterzukommen, verweist Martin Volk auf die Lysimeterstation Brandis. Doch auch dort bleibt eine konkrete Antwort aus. Um festzustellen, ob die Trinkwassergewinnung die Austrocknung der Parthe verstärkt „wären entsprechend umfangreiche gutachterliche Untersuchungen notwendig. Das fällt jedoch nicht in unsere Zuständigkeit“, teilt die Pressesprecherin des zuständigen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Karin Bernhardt, mit.

Sie warnt darüber hinaus: „Über eine Drosselung der Trinkwasserförderung, von der Hunderttausende Menschen in der Stadt Leipzig abhängen, sollte niemand ernsthaft spekulieren. Ferner wäre dies auch nicht rechtskonform.“ Das Sächsische Wasserrecht räume der öffentlichen Versorgung einen absoluten Vorrang ein. Dies heiße, so schmerzlich das für die Ökologie ist, dass ein trockengefallenes Gewässer hingenommen werden muss. Die Parthe sei kein Einzelfall.

Sand begünstigt Versickerung

Auch dem Landratsamt „fehlen wissenschaftlich fundierte Kenntnisse, die einen Zusammenhang zwischen dem Trockenfallen der Parthe im Bereich Naunhof und der Förderung von Trinkwasser der Wasserwerke Leipzig belegen“, lässt der Hydrologe Andreas Schubert durch Pressesprecherin Brigitte Laux ausrichten. „Die hydrogeologischen Strukturen (Sand und Kiesschichten) jedenfalls begünstigen eine Versickerung von ankommendem Parthe-Wasser im Bereich Lindhardt, ganz unabhängig von der Förderung von Trinkwasser.“

Mehrere Fachleute einer Meinung

So ähnlich sehen das auch andere Fachleute. Der Geologe Frank W. Junge erläuterte dieses Jahr gegenüber der LVZ, wie der Naunhofer Boden beschaffen ist, was seiner Meinung nach zum Austrocknen des Flusses führt. Für Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenmeisterei, ist allein Petrus schuld an dem Phänomen. Auch die Naunhofer Brunnenbauerin Gabriele Wegel und die Wasserwerke Leipzig selbst sehen keinen Einfluss der Wasserförderung auf den Pegel der Parthe.

Naunhof will trotzdem Studie

Nichtsdestotrotz will Naunhof eine Studie erstellen lassen, die Aufschluss bringen soll. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) befindet sich in Verhandlungen mit der Technischen Universität Dresden, ob eine solche im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit angefertigt werden kann. Über eine Auftragserteilung soll aber der Stadtrat entscheiden, der eine Untersuchung forderte.

