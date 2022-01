Henry Graichen: „Wir machen Impfberatung, keine Impfüberredung“

Landkreis Leipzig

Die Sorge vor den Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist mittlerweile mit Händen zu greifen. Auch hiesige Kommunalpolitiker und Mediziner haben Bedenken, dass es ab Mitte März zu Engpässen in Kliniken und Praxen kommen könnte. Konträre Ansichten zum Thema lieferte eine Diskussion, die auf Einladung der Initiative „Ärzte für alle Bürger“ stattfand. Unter dem Titel „Aufruf zu Toleranz und Mitmenschlichkeit“ hat ein Bündnis von rund 30 Ärzten – etliche aus dem Raum Leipzig – seine Forderungen veröffentlicht. Zentraler Punkt: die sofortige Aussetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Im Rahmen eines Online-Dialoges meldeten sich auch Landrat Henry Graichen (CDU), die Bürgermeister von Bad Lausick und Rötha, der Altenbacher Bürgerrechtler André Rotter, CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch und die Bornaer Ärztin Katrin Kräcker zu Wort.

Leipziger Hausarzt sieht Impfpflicht kritisch

Der Leipziger Hausarzt Torsten Mahn gehört zu den Initiatoren sowohl des Aufrufes als auch des zweieinhalbstündigen Meinungsaustauschs. Aus seinen Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Impfpflicht macht der Mediziner kein Hehl. Es müsse endlich Schluss sein mit dem Narrativ, dass die Ungeimpften an der Pandemie Schuld seien. Mahns kritische Haltung zur Impfkampagne brachte ihm im Vorjahr die Kündigung seiner Lehrtätigkeit für die Universität Leipzig ein, vor allem aber auch viel Zustimmung in sozialen Medien. Laut Mahn habe keiner seiner Corona-Patienten in eine Klinik eingewiesen werden müssen.

Nicht an Omikron fest machen

Ein anderes Bild zeichnet Katrin Kräcker: „Ich habe rund 600 Corona-Patienten betreut. Davon mussten eine Reihe mit schweren Verläufen ins Krankenhaus. Einige verstarben.“ Die Bornaer Ärztin sprach sich deshalb als eine der wenigen in der Runde für eine Impfpflicht aus. „Ich finde es allerdings verkehrt, dies an Omikron festzumachen, weil diese Virusvariante mit deutlich milderen Verläufen erlebt wird. Die Frage ist aber: Was kommt danach?“ Kräcker räumt ein, dass sich viele Unsicherheiten aus dem „Kauderwelsch an immer neuen Bestimmungen“ ergeben würden. „2G, 3G - da blickt keiner mehr durch.“ Ziel müsse deshalb mehr Aufklärung sein.

Erhebliche Umsetzungsprobleme

Genau diese hält Bärbel Hartmann, Leiterin des Gesundheitsamtes im Landkreis Leipzig, für dringend nötig. Sie komme selbstverständlich als Behörde allen Verpflichtungen nach. „Die Impfpflicht sehe ich aus medizinischer Sicht allerdings auch etwas kritisch“, offenbart die Amtsleiterin. „Ein Zwang oder eine Impfpflicht ist nicht der richtige Wege. Ich setze eher auf Beratung und eine freie Entscheidung der Patienten und auch der Mitarbeiter.“ Hartmann befürchtet außerdem erhebliche Umsetzungsprobleme. Alle Einrichtungen sowie Pflege- und Heilberufe zu erreichen, abzufragen und entsprechend zu beraten, bedeute einen sehr hohen personellen Aufwand. „Ich denke, wir sollten auf Gespräche und intensive Beratung setzen, um die richtige Entscheidung zu treffen und die Versorgung der Patienten nicht zu gefährden.“

Geschätzt 800 ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeberufen im Landkreis

Landrat Henry Graichen rechnet nach vorsichtigen Schätzungen mit etwa 800 ungeimpften Mitarbeitern, auf die das Gesetz im Landkreis Leipzig zutreffen könnte. Einen Überblick wird man erst zum 16. März haben. Wo viele noch rätseln und gespannt auf Erlasse warten, liegt für Graichen der Fall klar. Im Gesetz stehe an entscheidender Stelle das Wort „kann“„ Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass wir eine harte Impfpflicht durchsetzen, hätte er sich für das Wort ,muss’ oder zumindest ,sollte’ entschieden.“ Die bestehende Formulierung aber versetze das Gesundheitsamt in die Lage, einen weiten Ermessensspielraum auszuüben und eine verhältnismäßige Entscheidung zu treffen, die auch vor Gericht Bestand haben müsse. „Und hier“, so Graichen, „hat die Versorgungssicherheit insbesondere für alte und kranke Menschen oberste Priorität.“

Mehr Augenmaß in der Politik

Die Bürgermeister in der Runde wünschten sich von der Politik mehr Augenmaß. Für den Bad Lausicker Stadtchef Michael Hultsch (parteilos) ist es endlich an der Zeit, nicht nur die Zahl der Geimpften, sondern auch die der Genesenen zu veröffentlichen. „Wenn man die dazu zählt, sind wir nämlich bald bei der Herdenimunität“. Stephan Eichhorn, ebenfalls parteiloser Bürgermeister von Rötha, berichtete von seiner eigenen Corona-Erkrankung. „Gegen eine Impfung habe ich mich allerdings bewusst entschieden.“

Mehrere Redner wünschten sich, dass Ungeimpfte nicht länger als Gefahr für ihre Mitmenschen oder für Patienten dargestellt werden. Diese Herabwürdigung, so Prof. Dr. Henrik Ullrich, leitender Radiologe an der Oschatzer Collm-Klinik, sei durch nichts zu rechtfertigen. „Mich stimmt es traurig, wenn ungeimpfte Pflegekräfte, die 20, 30 Jahre im Beruf sind und in der Coronazeit alles gegeben haben, jetzt in eine Rolle gedrängt werden.“ André Rotter schließlich mahnte an, die Politik müsse sich für jeglichen Impfdruck, der ausgeübt werde, bei den Bürgern entschuldigen. Gleichzeitig zeigte sich der Altenbacher erleichtert, dass offenbar endlich ein Dialog zustande komme. Auch Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen und geduldiger Moderator der Runde, hoffte, dass dem Runden Tisch weitere Debatten folgen.

Von Simone Prenzel