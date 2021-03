Herpes-Virus EHV-1 noch nicht bei Pferden im Muldental registriert

Muldental/Valencia

Zu der Gewissheit, dass nach Lage der Dinge wohl auch in diesem Jahr kaum Turniere werden stattfinden können, ist für die Reiter und Pferdezüchter auch im Muldental zu Jahresbeginn eine weitere Sorge hinzugekommen. Eine Sorge, die den Namen EHV-1 trägt.

Das Equine Herpesvirus, bei dem es sich um ein aggressives Virus mit einer hohen Mortalitätsrate handelt, brach nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer Reitsportveranstaltung im spanischen Valencia aus und wurde von dort von deutschen Reitern mit nach Deutschland gebracht, wo mittlerweile einige Tiere an EHV-1 verstorben sind.

Kaum Chancen für Turniere

„Es herrscht große Unruhe auch unter den Reitern und Züchtern im Landkreis Leipzig“, beschreibt Thomas Opolka die Situation. Der Pferdesport-Abteilungsleiter bei der SG Meltewitz und Vorsitzender des Pferdesportverbandes im Landkreis sieht damit die Chancen, dass in diesem Jahr Springreit-Turniere werden stattfinden können, gen Null gehen.

„Die mit einem solchen Ausbruch verbundene von allen Pferdebesitzern bei Turnieren vorzuweisende Seuchenfreiheitsbescheinigung verkompliziert den an sich schon sehr aufwändigen Reitsport zusätzlich“, so Opolka. „Unser Verband hat aufgrund des Coronageschehens allen potentiellen Turnier-Veranstaltern nahegelegt, für dieses Jahr ins Auge gefasste Reitsportveranstaltungen zu streichen, um nicht Gefahr zu laufen, auf den Kosten sitzenzubleiben.“

Ohne Turniere kein Pferdekauf

Für Carsten Schoechert indes ist dies keine Option. Denn der Hohburger sitzt nicht nur dem Reitverein Hohburger Schweiz vor, sondern er verdient darüber hinaus mit der Zucht und dem Verkauf von Pferden sein Geld. „Ohne Turniere wird weniger trainiert und werden weniger Pferde gekauft“, gibt Schoechert zu bedenken. Und will vorbehaltlich einer zeitnah zu erwartenden Entscheidung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zum weiteren Turniergeschehen an seinem traditionellen Osterturnier festhalten.

„Auch im ersten Corona-Jahr haben wir in Hohburg drei Turniere durchgeführt, von denen eines über vier Tage mit insgesamt rund 300 beteiligten Pferden lief. Wir hatten keinen einzigen positiven Corona-Fall zu verzeichnen, und auch das Herpesvirus war kein Thema.“ Hinsichtlich letzterem gelte es zu bedenken, dass EHV-1 grundsätzlich immer in der Welt sei.

Kein 100-prozentiger Schutz

„Meine Pferde sind zwar geimpft, einen 100-prozentigen Schutz gibt es aber nicht“, so Schoechert. „Bei unseren Turnieren tun wir aber alles in unserer Macht stehende, um die Gesundheit von Mensch und Pferd zu gewährleisten. Und bislang hat unser Corona-Hygienekonzept auch super funktioniert.“

Bei der grundsätzlichen Hygiene im Bereich der Pferdehaltung sieht der Trebsener Tierarzt Matthias Mütze jedoch Nachholbedarf. „Zu wünschen wäre, dass die jüngsten Herpesvirus-Fälle, von denen auch und vor allem prominente Reiter betroffen gewesen sind, einen Beitrag zu einer Rückbesinnung auf Hygienestandards leisten, die leider kaum noch beherzigt werden.“

Keine Melde- und Impfpflicht

Dazu gehöre unter anderem, ein neu in einen Stall aufgenommenes Tier in eine zweiwöchige Quarantäne zu nehmen. „Wenn man heutzutage Stallbesitzer darauf anspricht, dann wird man in der Regel nur groß angeschaut“, berichtet Mütze. Ihm sei zwar aktuell kein EHV-1-Fall im Muldental bekannt, er könne die Präsenz des Virus in der Region aber auch nicht ausschließen.

„Leider gibt es diesbezüglich keine Meldepflicht.“ Und ebenso wenig gäbe es eine EHV-1-Impfpflicht. „Aber was für Corona gilt, gilt grundsätzlich auch für dieses Pferdevirus“, so Mütze. „Je mehr Tiere geimpft sind, umso größer ist die Schutzwirkung für die gesamte Population.“

Von Roger Dietze