Heute schon wissen, was morgen passiert: Die ultimative Vorschau für 2021

Muldental

Es wird spannend. Mal sehen was das Jahr 2021 für uns alle bereithält. LVZ-Redakteur Haig Latchinian jedenfalls wagt einen Blick voraus.

Naunhof

Sonnenanbeter am Ammelshainer See können getrost wieder auf Ohrenstöpsel verzichten. Die Kommune erwirkt in den Sommermonaten die halbseitige Sperrung der A 14, wodurch sich auch der Verkehr auf den übrigen Spuren beruhigt. Von der DDR lernen, heißt siegen lernen. PS: Naunhofs Parkplatzwächter finden jeden, der länger als zehn Minuten im Stau steht, mit Knöllchen ab.

Endlich wieder Ruhe: Ungestörte Badefreuden am Ammelshainer See. Quelle: Archiv

Colditz

Die Stadt macht Träume wahr und wird Sachsens kinderfreundlichste Kommune: Die Schlossgesellschaft gründet eine AG „Junge Ausbrecher“ und trainiert mit den lieben Kleinen jeden Freitagnachmittag die Flucht aus dem berühmt-berüchtigten Castle. Tunnelgraben, Flugzeugbau, Ausweisfälschen – sprichwörtlich die feine englische Art.

Der nachgebaute legendäre Gleiter fliegt über Colditz. Quelle: Gerhard Weber

Grimma

Die Perle des Muldentals wird nach weiteren territorialen Zugewinnen Sachsens größte Flächengemeinde. OBM Matthias Berger steigt zum Ober-Oberbürgermeister auf und will den Airport Grimma-Waldpolenz neu beleben. In Brüssel fordert er die Anbindung seiner Stadt an das europäische Flugnetz.

Wird nach Dornröschenschlaf wieder wach geküsst: der Flugplatz Waldpolenz. Quelle: Archiv (Matthias Karthe)

Mutzschen

Nach dem wiederholten Ausbruch der Vogelgrippe wird die Region komplett überdacht. Zur feierlichen Einweihung der einzigartigen solar-modulierten Konstruktion führt die Kita „Die goldene Gans“ auf. Alle sind happy. Nur Landwirt Steffen Richter fragt: Wie funktioniert das jetzt mit dem Niederschlag?

Pläne für die Dachkonstruktion liegen bereits vor. Quelle: LVZ

Thallwitz /Lossatal

Das kleinste Gebirge Sachsens, die Hohburger Schweiz, kommt ganz groß raus. Die Räte bekennen sich nach leidenschaftlicher Diskussion zum Bau des Aussichtsturmes auf dem Gaudlitzberg. Fernsichten bis zur Zugspitze sollen fortan möglich sein.

Schöne Aussichten für den Gaudlitzberg im Wurzener Land. Quelle: Andreas Döring

Wurzen

Menschenauflauf in der Badergasse: Ein Passant schwört Stein und Bein, ihm sei gerade Bürgermeister Jörg Röglin erschienen. Ach was, sagen Umstehende, es könne sich nur um die Heilige Maria gehandelt haben. Der SPD-Mann ward im Ort schon seit über 100 Jahren nicht mehr gesehen.

Die Heilige Maria. Quelle: LVZ

Trebsen

Corona ist besiegt. Endlich wieder Highland-Games in Schloss und Park. Diesmal schaut sogar die ganze Welt zu: Seine Exzellenz, Botschafter Mc Geiz, verkündet die Loslösung Schottlands vom United Kingdom und erklärt Walzig zur neuen Hauptstadt.

Die Schottenspiele in Trebsen. Quelle: Dirk Knofe

Muldental

Die silberne Tonne kommt! Der Kreistag beschließt nach gelber, grüner, blauer, schwarzer, roter und orangener Tonne auch noch ein Behältnis für Elektroschrott. Aus Platzmangel verwandeln sich immer mehr Wohnstuben in Tonnengewölbe.

Platz da: Die Tonne kommt. Quelle: dpa

Von Haig Latchinian