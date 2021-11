Hier ausleihen, dort abgeben: Partheland-Bibliotheken vernetzen sich

Partheland/Großpösna

Ein Buch in der Brandiser Stadtbibliothek ausleihen und nach zwei Wochen beim Einkaufsbummel im Pösnapark wieder loswerden. Dort gleich eine DVD mitnehmen und vor dem Arztbesuch in Naunhof den Angestellten der dortigen Stadtbibliothek überreichen. Das ist seit dieser Woche in der gesamten Region Partheland möglich. Alle beteiligten Büchereien gingen den ersten Schritt auf ihrem Weg zu einer engen Vernetzung. Weitere folgen schon bald.

„Medien müssen nicht mehr zwangsläufig in ihre Ursprungsbibliotheken zurückgebracht werden“, erläutert Juliane Superka von der Leipziger Firma Beratungsraum, die sämtliche Projekte der Region koordiniert. „Sie können bei Bedarf auch in einer anderen Partheland-Bibliothek abgegeben werden.“ Indem Nutzer ab jetzt auf die Bestände aller fünf Häuser zugreifen könnten, vergrößere sich das Angebot für sie.

Jede Bibliothek hat ihre Eigenheiten. Die Naunhofer gilt als die am besten ausgestattete. Die Brandiser ist noch recht klein, soll aber neue Räume bekommen. In Borsdorf befindet sie sich im Freien Gymnasium. Die Macherner wird von einem Verein betrieben, und Großpösna verlegte im Juni die seine innerhalb des Pösnaparks in ein größeres Domizil.

„Dieser Umzug hat sich bewährt“, urteilt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel, der in dem Kooperationsprojekt federführend tätig ist. Auf der Hauptachse des Shoppingcenters zwischen Netto und Kaufland gelegen, komme jetzt viel Laufkundschaft vorbei. Die Zahl der aktiven Nutzer, die mit den Lockdowns einbrach, hat das Vor-Corona-Niveau binnen kurzer Zeit überschritten. „Es bietet sich an, den Einkauf mit einem Besuch unserer Bibliothek zu verbinden“, meint Strobel.

Weiterentwicklung der Standorte

Als sich erste Ideen zur Zusammenarbeit entwickelten, gab es vor allem in Naunhof Bedenken, die eigene Einrichtung könne ihr hohes Niveau verlieren. „Jeder Standort bleibt erhalten, es wird auch kein Personal hin- und hergeschickt. Das ist ein absolutes Dogma“, nimmt Strobel Ängste hinsichtlich des Projektes, das die Kulturstiftung des Bundes mit 123 000 Euro förderte. „Im Gegenteil, wir wollen uns gemeinsam inhaltlich weiterentwickeln.“

Neun Zusammenkünfte von Amtsleitern und Bibliothekaren habe es mittlerweile gegeben. Mit Hilfe einer Umfrage im Frühjahr, an der sich knapp 500 Erwachsene sowie über 200 Kinder und Jugendliche beteiligt hatten, und einer Bürgerwerkstatt im Juli im Naunhofer Stadtgut ließ sich herausfinden, was sich die Zielgruppe erhofft.

Test für ein halbes Jahr

Ganz oben stand der Wunsch nach einem gemeinsamen Bibliotheksausweis, mit dem auf alle Bestände zugegriffen werden kann. An diesem Dokument wird noch gefeilt, aber die Zugriffsmöglichkeit ist nunmehr gegeben. Ein halbes Jahr lang soll getestet werden, inwieweit sie angenommen wird.

Die Großpösnaer Bibliothekschefin Romy Leibitzki kann sich einen Erfolg vorstellen. „Immerhin kommen viele Menschen aus der ganzen Region in unseren Park“, sagt sie und rät: „Wichtig ist, den Leseausweis der eigenen Bibliothek mitzubringen, damit wir prüfen können, ob jemand dort angemeldet ist.“

Wie aber gelangen Medien, die anderenorts abgegeben werden, in ihren ursprünglichen Bestand zurück. „Kein Problem“, meint Strobel. „Auf verschiedenen Ebenen treffen sich Vertreter der beteiligten Kommunen ohnehin wöchentlich. Da können die Medien einfach ausgetauscht werden, wenn sich ihre Anzahl im Rahmen hält. Ansonsten müssten wir einen Kurierdienst einrichten.“

Erster gemeinsamer Online-Auftritt

Weiter wünschten sich die Bürger einen gemeinsamen Online-Auftritt der Bibliotheken. Er ist inzwischen unter der Adresse partheland-bibliotheken.de zu erreichen und verbindet Besucher über Links zu den traditionellen Websites der beteiligten Einrichtungen. Jede verfügt über eigene Software, so dass es vieler technischer Voraussetzungen bedarf, um alle Bestände in einer Datenbank abrufbar zu machen. So ist auch noch keine gemeinsame Onleihe der Partner möglich, verwiesen wird auf die allgemeine sächsische.

Videos für Online-Buchempfehlungen sollen in den nächsten 14 Tagen gedreht werden. „Bibliothekare, Bürgermeister, Bürger, wer immer will, kann sich daran beteiligen“, ruft Strobel auf. Freies WLAN für alle Bibliotheken stehe weiterhin auf der Agenda. Der Bitte nach mehr Veranstaltungen werde schon bald nachgekommen.

Online-Buchlesung mit Vincent Kliesch

„Am 3. Dezember starten wir einen Test. Bestsellerautor Vincent Kliesch wird ein Best of aus der Auris-Romanreihe geben, die in Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek entstanden ist“, kündigt Strobel an. „Besucher unserer Website können dann mit dem Autor diskutieren, ihm Fragen stellen. Vielleicht lässt sich in jeder Bibliothek ein Public Viewing organisieren.“

Weitere Veranstaltungsreihen würden derzeit konzipiert, beispielsweise eine Literaturreise durchs Partheland. Nach den Worten von Juliane Superka wird ein Zeichen-Workshop für Kinder folgen. „Unser grundsätzlicher Ansatz ist es, die Bibliotheken zu sogenannten dritten Orten weiterzuentwickeln, also zu Treffpunkten, an denen auch Bildung stattfindet und Generationen zusammenkommen“, erklärt Daniel Strobel.

Von Frank Pfeifer