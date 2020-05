Hier bietet Naunhof weitere Bauplätze für Eigenheime

Naunhof

Zwischen den Häusern mit den dahinter liegenden Kleingärten an der Wurzender Straße und der neu entstehenden Grünstadt erstreckt sich ein rund 1,8 Hektar großer Streifen, der nun auch bebaut werden soll. Die inzwischen bestätigten Planungen sehen ein Mehrfamilienhaus und Eigenheime vor. Noch gibt es freie Bauplätze, für die sich Interessenten bewerben können.

Über die Straße Zum Grillensee, im Volksmund auch als Betonwerksstraße bezeichnet, soll das Wohngebiet erschlossen werden. Laut dem amtierenden Bauamtsleiter Thomas Hertel zieht es sich von dort aus bis zur Melanchthonsstraße hin, zu der jedoch keine Zufahrt geschaffen wird. Ein Mehrgeschosser in diesem hinteren Bereich soll mit dem schon existierenden Block korrespondieren.

Bauherren können sich melden

Ansonsten gebe das Areal Platz für bis zu zehn Einfamilienhäuser her, sagt Sven Röh, Geschäftsführer der Firma Umwelt 2000, die ihren Sitz von Naunhof nach Leipzig verlegt hat. Seine Gesellschaft wolle einige davon selbst bauen, aber auch Grundstücke verkaufen. „Interessenten können sich bei uns melden“, informiert er.

Seitens der Stadträte gibt es einige Vorbehalte gegen das Vorhaben. Doris Meinel ( FDP) hätte es lieber, wenn in dem Wohngebiet niemand parken darf, der keine Anwohner besuchen, sondern lediglich in den nahegelegenen Seen baden will. Das lässt sich laut Hertel allerdings nicht durchsetzen. „Die Anwohner werden zwar angehalten, ihre Autos auf ihren Grundstücken abzustellen“, erläutert er. „Aber ansonsten ist in einer 30er-Zone, wie wir sie dort ausweisen wollen, das Parken erlaubt.“

Linke und Grüne lehnen Vorhaben ab

Eine konkrete Ablehnung des Plans kommt lediglich von der Fraktion Die Linke/Grüne. „Wir können einem weiteren Zuzug nicht zustimmen, wenn die soziale Infrastruktur nicht mitwächst“, begründet deren Vorsitzender, Michael Eichhorn (Linke). Er fordert die Stadtverwaltung auf, zunächst ein Gesamtentwicklungskonzept für Naunhof zu entwerfen, in dem dargestellt wird, wie beispielsweise der größere Bedarf an Kinderbetreuung gedeckt werden soll. Bekanntermaßen reichen die Plätze in den bestehenden Kitas schon bald nicht mehr aus, weshalb über neue Standorte diskutiert wird. Die Erweiterung der Grundschule hat schon begonnen, was die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten in der Oberschule nach sich ziehen wird.

Erschließung der Grünstadt läuft

Unterdessen schreitet die Erschließung der Grünstadt voran, die unmittelbar an das Baufeld der Umwelt 2000 angrenzt und die das größte Neubaugebiet in der Geschichte Naunhofs werden soll. Wahrscheinlich kann noch dieses Jahr begonnen werden, im ersten von drei Abschnitten 70 Grundstücke mit Eigenheimen zu bebauen.

Erschließung: In der Straße Zum Grillensee wird von der Wurzener Straße aus zurzeit eine Trinkwasserleitung verlegt, über die das Wohngebiet Melanchthonstraße und die Grünstadt versorgt werden sollen. Quelle: Frank Pfeifer

Familienwohnpark in Planung

Eine weitere Naunhofer Wohnsiedlung, zwischen Parthen- und Erdmannshainer Straße gelegen, befindet sich in der Planungsphase. Sie firmiert unter dem Namen Familienwohnpark im Sonnenwinkel und ist laut Investor Alexander Folz von der Leipziger Wohnmacher Bau- und Investitions GmbH für Bewohner aller Generationen ausgelegt. Beinhalten soll sie einen neuen Aldi-Markt, eventuell eine Kindertagesstätte und vielleicht sogar eine Pflegeeinrichtung. Nebenan möchten die Wasserwerke Leipzig eine moderne Wasseraufbereitungsanlage errichten.

Von Frank Pfeifer