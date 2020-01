Hier will der Wasserverband Grimma-Geithain 2020 investieren

Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) wird in diesem Jahr rund sieben Millionen Euro investieren und damit deutlich weniger als 2019. Da hatte der kommunale Wasserverband mit einer Summe von reichlich zehn Millionen Euro einen Höchststand erreicht.

VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath nannte die Gründe für den Absturz, als die Verbandsversammlung jetzt dem Wirtschaftsplan 2020 grünes Licht gab und damit auch den beabsichtigten Investitionen. Zum einen sei das Abwasserbeseitigungskonzept mit der Errichtung von 22 Gruppenkläranlagen inzwischen umgesetzt. Zum anderen sehe das im September beschlossene Entschuldungskonzept des Verbandes vor, die Investitionstätigkeit zu deckeln, so Kunath. Ab 2021 sollen jährlich nur noch sechs Millionen Euro in die Anlagen gesteckt werden. Eine Schmerzgrenze.

3,2 Millionen Euro für den Abwasser-Bereich

Die Investitionen für den Verband liegen in den Händen der Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH (KWW). Im Abwasser-Bereich sieht die 2020er-Planung Ausgaben von 3,2 Millionen Euro vor. Der Schwerpunkt liege mit fast zwei Millionen Euro bei Kanälen, Druckleitungen und Pumpwerken, erläuterte Kunath. Auch in Kläranlagen wird Geld gesteckt, allein in Bad Lausick sollen 788.000 Euro verbaut werden.

Weitere Abwasser-Vorhaben in der Kurstadt sind der Bau neuer Kanäle in der Talstraße, Lindenstraße und Angerstraße. In Colditz stehen die Fertigstellung der Mischwasserleitungen in der Luisastraße und An der Planitz auf dem Programm. Gerade begonnen wurde der Bau in der Schillerstraße in Geithain. Weitergebaut wird auch in Grimma-Hohnstädt, und zwar in der Wedniger Straße.

Neu im Plan ist Pumpwerk im Grimmaer Baderplan

Neu im Plan sei die Ertüchtigung des Hochwasser-Pumpwerks im Grimmaer Baderplan. Das hänge mit der Hochwasserschutz-Anlage zusammen, erläuterte Kunath. „Für Grimmas Pumpwerke rechnen wir in den nächsten Jahren mit Investitionen von über eine Million Euro. Das ist nicht unerheblich.“

Im Bereich der Wasserversorgung will der Verband über die KWW 3,9 Millionen Euro in die Hand nehmen. Laut Kunath liegt der Schwerpunkt mit rund 2,5 Millionen Euro beim Austausch von Trinkwasserleitungen, darunter in Bad Lausick, Roda und Otterwisch. Abgeschlossen werden soll der Neubau des Wasserwerkes Prießnitz, wozu auch der Abriss des alten Gebäudes gehört.

Falk Heinig inspiziert im neuen Prießnitzer Wasserwerk die Flachbett-Belüfter. Der Neubau des Wasserwerks ist eines der größten Projekte des Wasserverbands. Quelle: Heiko Rebsch

Einschließlich der Brunnensanierung stehen hier noch einmal 500.000 Euro für 2020 im Plan. Kunath wies auch auf die Notwendigkeit hin, in die Brunnen des Wasserwerkes Podelwitz investieren zu müssen. Über 800.000 Euro sollen für die Neuerschließung von Niedergräfenhain und Kolka fließen.

Höchste Aufwendungen für Veolia und KWW

Der 2020er-Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 21,1 Millionen und Aufwendungen in Höhe von 19,6 Millionen Euro vor. „Wir wollen in beiden Sparten Gewinne erzielen“, erläuterte der Geschäftsführer des Verbandes. Höchster Ausgabeposten sind wie stets die Überweisungen an die KWW und den Geschäftsbesorger, die Niederlassung Grimma der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Sie summieren sich 2020 auf rund 17,2 Millionen Euro und sind in den Folgejahren mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 Prozent eingetütet.

Geld auf der hohen Kante schmilzt

Kräftig zusammengeschnurrt ist bereits das Geld, das auf der hohen Kante liegt. Ende 2020 verfügt der Verband noch über knapp zehn Millionen Euro liquider Mittel. Im alten Jahr trug auch die Auflösung einer Festgeldanlage zum Abbau bei. Für Investitionen sollen im neuen Jahr nur noch neue Kredite in Höhe von rund 850.000 Euro geordert werden.

Genau schauen die Mitgliedskommunen immer auf ihren Anteil zur Finanzierung der Kosten. Die Umlage für die Straßenentwässerung schlägt im neuen Jahr mit rund 760.000 Euro zu Buche. An den Investitionen sind die Städte und Gemeinden mit rund einer Million Euro beteiligt.

Von Frank Prenzel