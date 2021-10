Hilfe für den Balkan: Muldentaler Verein bittet um Spenden und warme Kinderkleidung

Grimma/Naunhof

Der Kosovo ist bergig und im Winter bitterkalt. Die Bewohner des Viertels Fushe Kosovo nahe Pristina brauchen vor allem eines – Brennholz. Und so wundert es nicht, dass sich mancher Rechenschaftsbericht von Ralph Rüdiger liest wie ein Fünfjahrplan: „Konnten wir anfangs 50 Familien bedenken, waren es im Folgejahr schon 66. Zuletzt kamen noch einmal acht dazu.“

Die Kinder in Fushe Kosovo sind von extremer Armut betroffen. Noch dringender als Süßigkeiten wird Brennholz benötigt. Quelle: privat

Und dieses Mal? Will die Gruppe die Bilanz weiter steigern. „Drei Tage sind wir dort“, sagt der Koordinator des im Leipziger Umland ansässigen Vereins „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“. 4-6-4. Gemeint sei nicht etwa Vierer- oder Sechserkette der örtlichen Fußballmannschaft, sondern die Anzahl der geplanten Holzfuhren. Am ersten Tag vier, am zweiten sechs, am dritten nochmal vier.

Vertrauensverhältnis zu Holzlieferanten

„Wir kennen nicht nur die Bedürftigen in ihren Hütten, sondern auch die Holzmänner vor Ort. Wir vertrauen ihnen, sie vertrauen uns.“ Das sei wichtig, betont der Verein: „Denn auch im Kosovo steigen die Preise. Von uns verlangen die Lieferanten aber keinen Aufschlag.“ Nur so könne man weitere Menschen versorgen. Und das in einer Region, wo Fernwärme ein Fremdwort sei, sagt Ralph Rüdiger.

Mit dem Sammeln von Holz wird im Armutsviertel vor den Toren Pristinas bereits im Sommer begonnen. Quelle: privat

Konkret laufe die Hilfe so: Der Verein beauftragt die Lieferanten. Die schlagen in Wäldern die Bäume und bringen das Brennholz. „Immer einer von uns sitzt mit im Laster und ist bei der Verteilung dabei. Nach getaner Arbeit bekommen die Holzmänner von uns ihren Lohn.“ Die Bewohner von Fushe Kosovo seien dankbar. Denn sie heizten nicht nur mit Holz, sie benötigten die Scheite auch zum Kochen.

Winterbekleidung für Kinder benötigt

Karmen Dietze, Ina Felina, Max Schöpe und Michael Eichhorn reisen im Dezember mit ihm auf den Westbalkan, kündigt Ralph Rüdiger an. Lange Unterhosen und dicke Socken seien für ihn oberste Bürgerpflicht, da es in der Region Ende November frostig werde: „Es liegt zwar nicht so viel Schnee, dafür ist die Kälte trocken und eisig.“ Man wolle die beiden Transporter möglichst bis unters Dach mit wärmender Kinderbekleidung vollkrachen.

Ralph Rüdiger, hier mit seinem Sohn Ricky Borzlaff, verbindet seit einigen Jahren eine enge Freundschaft mit dem Kinderzentrum „Rreze Dielli“ in Albanien. Quelle: privat

Dazu kämen Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. Bis Mitte Dezember sammelt der Verein weitere Geldspenden, um auch die Not in Albanien lindern zu helfen. Nach dem Erdbeben von 2019 hausten die Betroffenen noch immer in Zelten und Containern. „Wenn wir kommen, freuen sie sich vor allem darüber, dass sie Europa doch nicht ganz vergessen hat.“ Übrigens: Kosovo und Albanien beherbergen trotz eigener Nöte afghanische Flüchtlinge.

Soforthilfe rettete albanisches Kinderzentrum

Einen Spendenscheck wollen die Helfer aus Grimma, Naunhof und Leipzig auch im albanischen Kinderzentrum „Rreze Dielli“ übergeben. Dort werde jeder Cent gebraucht, nachdem sich im Frühjahr 2019 ein Großspender zurück gezogen hatte. Um die Schließung des Zentrums in letzter Sekunde abzuwenden, fuhr wenige Wochen später eine kleine Abordnung des Leipziger Vereins nach Albanien. Die Soforthilfe von über 5000 Euro sicherte den Weiterbetrieb.

Michael Eichhorn, Ralph Rüdiger und Maximilian Schöpe (v.l.) bereiten sich schon jetzt auf ihre nächste Reise auf den Westbalkan vor. Quelle: privat

Dieser Tage bekam der Verein ein Dankschreiben aus Peza: Die im Frühjahr überreichten 2535 Euro hätten dazu beigetragen, dass das Sommercamp wie geplant stattfinden konnte und die Kinder täglich eine warmes Mittagessen hatten. Unterdessen spricht sich die Initiative aus dem Muldenland auch bundesweit herum. Andreas Haydn aus Passau nahm Kontakt nach Sachsen auf, ließ sich die Koordinaten geben und überraschte die Kinder vor Ort mit Spielsachen.

Rallyefahrer unterstützen Hilfsaktion

Franz-Josef Klotz und Mario Bleicher, die beiden Teilnehmer der diesjährigen Oldtimerrallye „Balkan Express“, übergaben im albanischen Kinderzentrum 1700 Euro. Die Männer aus Rheinland-Pfalz standen zuvor ebenfalls mit den Sachsen in Verbindung. Deren Sprecher Ralph Rüdiger: „Inzwischen haben die Rallyefahrer weitere 500 Euro gesammelt. Diese werden wir im Dezember vor Ort übergeben.“

www.kinder-westbalkan.de

Die Rallye „Balkan Express“ ist für jeden Teilnehmer unvergesslich. Quelle: privat

Von Haig Latchinian